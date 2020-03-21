Спорт vs коронавирус. Хроника 21 марта

Мировой футбол едва успел познакомиться с чемпионатом Белоруссии, как его собрались останавливать тоже. LiveSport.Ru продолжает хронику коронавируса в спорте.

Хроника дня

8:44 ВХЛ продлила паузу в плей-офф до 10 апреля из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Ранее пауза была намечена до 24 марта.

8:11 «Наполи» намерен вернуться к тренировочному процессу в среду, 25 марта. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Правда, такое решение идет наперекор запрету Лиги и правительства.

01:55 Федерация фехтования России (ФФР) обратится с просьбой протестировать на коронавирус российских шпажистов, которые участвовали в этапе Гран-при в Будапеште, где были выявлены заражения среди представителей команд Китая и Южной Кореи.

01:13 Китайский полузащитник «Эспаньола» У Лэй заразился коронавирусом, сообщает Sport.es. В «Эспаньоле» положительный анализ на коронавирус сдали четыре футболиста и два сотрудника технического персонала. Кроме У Лэя, известно, что инфекцию обнаружили у уругвайского защитника каталонской команды Леандро Кабреры.

Что было накануне

Главная новость — неофициальная информация о возможной приостановке чемпионата Белоруссии по футболу.

Наряду с Австралией Белоруссия пока играет, причем со зрителями на стадионах. Если турнир действительно остановят, ситуация будет особенно странной: в эти дни Белоруссия играет первый тур нового сезона.

Тем временем, боссы МОК пока отрицают очевидное: глава комитета Томас Бах заявил, что пока он намерен провести Олимпиаду-2020 в Токио и в назначенное время — в августе этого года.

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит поделился своими соображениями, когда можно будет вернуть футбол зрителям. По его мнению это случится немного позже, чем принято считать: только в 2021 году.

А вот УЕФА пока еще думает, когда лучше завершить текущий сезон: в июне, июле или августе. Позднее завершение более реально, но серьезно ломает и следующий сезон.

Неймар, успевший улететь в Бразилию, в своем аккаунте в Твиттере поблагодарил медиков за их труд в это непростое время. 0