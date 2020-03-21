ФХР сожалеет об отмене ЧМ-2020

Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.
«Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решение ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью.
ФХР благодарит болельщиков, игроков, тренеров, всех кто готовился к турнирам и поддерживал команду. ФХР надеется, что часть отмененных турниров, например, юниорский чемпионат мира, будет перенесен на другие сроки.
Национальная сборная России, как и все другие сборные системы ФХР, продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», — говорится в сообщении. 0