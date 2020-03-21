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    Чемпионат мира по хоккею-2020 отменен из-за коронавируса

    Хоккей Коронавирус в спорте Чемпионат мира по хоккею
    Чемпионат мира по хоккею-2020 отменен из-за коронавируса.

    Лого IIHF
    Лого IIHF

    Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

    Данное решение было принято советом ИИХФ.

    Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

    «Коронавирус — это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Пока что нужно отложить спорт», — сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

    Ранее ИИХФ отменила юниорский чемпионат мира и женский чемпионат мира, а также чемпионаты мира в низших дивизионах. 0

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