Чемпионат мира по хоккею-2020 отменен из-за коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Данное решение было принято советом ИИХФ.

Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

«Коронавирус — это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Пока что нужно отложить спорт», — сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

Ранее ИИХФ отменила юниорский чемпионат мира и женский чемпионат мира, а также чемпионаты мира в низших дивизионах. 0