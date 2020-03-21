Зиньковский: РПЛ вряд ли возобновится 10 апреля

Полузащитникподелился мнением о сроках возобновления сезона, а также рассказал о том, чем занимается во время карантина.

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«Тренировки-то мы 23 марта, может, и возобновим, но чемпионат 10 апреля вряд ли возобновится. Не знаю, что будет дальше. Возможно, когда вся команда соберется, обсудим с руководством дальнейшие действия, в том числе и по поводу зарплаты игрокам в этот период. В любом случае это должно быть коллективное решение», — сказал Зиньковский сайту Sport24.

«Нам дали выходные до понедельника. Я хотел улететь в Краснодар, но в итоге отменил билеты: перелет через Москву, аэропорты, скопления людей, вот это все… В общем, с девушкой и отцом посоветовался и решил остаться в Самаре. Сижу на базе, тренируюсь — поле-то свободное. Тут у нас много парней зависли. Легионеры все здесь — границы закрыты, никуда особо не улетишь. Вот и тренируемся: кто на поле, кто в это время в тренажерке, потом меняемся местами, чтобы толпы не было», — рассказал футболист, добавив, что старается выполнять рекомендации касательно того, как вести себя во время коронавируса.

«Мы, футболисты, больше всех хотим возобновления сезона, но надо чем-то жертвовать, раз на всей планете такая ситуация. Так что пусть все сидят дома, моют руки, бережно относятся друг к другу и не болеют», — также сказал Зиньковский. 0