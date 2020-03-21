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    «Матч ТВ» покажет игры чемпионата Австралии

    Футбол Футбол на ТВКоронавирус в спорте
    Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать игры футбольного чемпионата Австралии, сообщает официальный сайт вещателя.

    Кэйсукэ Хонда когда-то играл за «Мельбурн Виктори»
    Кэйсукэ Хонда когда-то играл за «Мельбурн Виктори»

    Права на показ матчей куплены вплоть до окончания сезона.

    Уже 23 марта на канале «‎Матч! Футбол 1» запланированы две первые трансляции: «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» и «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед».

    В текущем розыгрыше А-лиги сыграно уже более 100 матчей. Средняя результативность составляет 2,97 гола за игру. В турнирной таблице лидирует «Сидней», в 20 играх набравший 48 очков. У ближайшего преследователя — «Мельбурн Сити» — 40 очков (после 22 игр).

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