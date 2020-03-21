«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Австралии

Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать игры футбольного сообщает официальный сайт вещателя.

Права на показ матчей куплены вплоть до окончания сезона.

Уже 23 марта на канале «‎Матч! Футбол 1» запланированы две первые трансляции: «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» и «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед».

В текущем розыгрыше А-лиги сыграно уже более 100 матчей. Средняя результативность составляет 2,97 гола за игру. В турнирной таблице лидирует «Сидней», в 20 играх набравший 48 очков. У ближайшего преследователя — «Мельбурн Сити» — 40 очков (после 22 игр).

В России AFL также показывают на канале Viasat Sport. 0