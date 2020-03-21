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    ВХЛ продлила паузу в плей-офф до 10 апреля

    Хоккей Коронавирус в спорте
    Высшая хоккейная лига (ВХЛ) продлила приостановку матчей плей-офф до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба лиги.

    ВХЛ продлила паузу в плей-офф до 10 апреля
    ВХЛ продлила паузу в плей-офф до 10 апреля

    Как отмечается, такое решение принято с учетом введенных ограничительных мер на проведение спортивных мероприятий в регионах, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Ранее ВХЛ объявила о том, что матчи плей-офф приостановлены до 24 марта.

    «Лига на регулярной основе осуществляет мониторинг сложившейся ситуации и прорабатывает различные варианты продолжения соревнований. ВХЛ считает крайне важным доиграть матчи плей-офф и определить победителей турниров», — говорится в заявлении.

    Напомним, министерство спорта РФ 18 марта рекомендовало отменить или перенести все соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса. 0

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