ВХЛ продлила паузу в плей-офф до 10 апреля

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) продлила приостановку матчей плей-офф до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба лиги.

Как отмечается, такое решение принято с учетом введенных ограничительных мер на проведение спортивных мероприятий в регионах, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Ранее ВХЛ объявила о том, что матчи плей-офф приостановлены до 24 марта.

«Лига на регулярной основе осуществляет мониторинг сложившейся ситуации и прорабатывает различные варианты продолжения соревнований. ВХЛ считает крайне важным доиграть матчи плей-офф и определить победителей турниров», — говорится в заявлении.

Напомним, министерство спорта РФ 18 марта рекомендовало отменить или перенести все соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса. 0