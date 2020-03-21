Прядкин: Раньше 24 апреля РПЛ не возобновится

Президент РПЛрассказал о том, когда может возобновиться чемпионат.

«У УЕФА был четкий посыл, рекомендация, а не приказной порядок — действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах. В лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Дальше будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти.

Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10 апреля откроется, то раньше 24-го чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря — оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее», — сказал Прядкин в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ», передает «Спорт-Экспресс».

Возможность завершить чемпионат досрочно — по словам Прядкина, «крайний случай».

«Мы пока его не рассматриваем. Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Не надо никакой паники. У нас есть вариант играть за неделю два тура. Это не вызывает проблем», — добавил президент РПЛ. 0