КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауза в АПЛ пришла невовремя для «Манчестер Юнайтед» АПЛ: Главные счастливчики и неудачники коронавируса
  • 08:25
    • ФИФА опубликовала фильм о ЧМ-2018 в России. Посмотрите его прямо сейчас
  • 15:10
    • Прядкин: Раньше 24 апреля РПЛ не возобновится
  • 14:25
    • Три футболиста «Портсмута» заразились коронавирусом
  • 13:51
    • Агент: «Кристал Пэлас» очень хотел купить Чалова
  • 12:34
    • Экс-наставник «Партизана» сменит Семина в «Локомотиве»
    Все новости спорта

    Прядкин: Раньше 24 апреля РПЛ не возобновится

    Футбол РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, когда может возобновиться чемпионат.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «У УЕФА был четкий посыл, рекомендация, а не приказной порядок — действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах. В лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Дальше будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти.

    Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10 апреля откроется, то раньше 24-го чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря — оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее», — сказал Прядкин в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ», передает «Спорт-Экспресс».

    Возможность завершить чемпионат досрочно — по словам Прядкина, «крайний случай».

    «Мы пока его не рассматриваем. Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Не надо никакой паники. У нас есть вариант играть за неделю два тура. Это не вызывает проблем», — добавил президент РПЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Выживем вместе или падем поодиночке. Финансы — главная проблема УЕФА
  • 19/03/2020 в 13:51
    •
  • Прогноз
  • «Ислочь» — «Неман»
  • 1.94
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ислочь» оправдать статус фаворита против «Немана»?
  • «Ислочь» — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Дирианген» — «Окоталь»: лидер победит?
  • «Дирианген» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Гости смогут разжиться очками?
  • Экспресс дня 22 марта. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Итальянская армия на Соборной площади в Милане Футбол Почему антибиотики не вылечат коронавирус?Опрос общественного мнения показал, что каждый пятый россиянин уверен во всесилии антибиотиков, в том числе и в их способности победить коронавирус. И это большое заблуждение 06:350
  • 14:56
    • Китайский легионер «Эспаньола» заразился коронавирусом
  • 14:39
    • «Интер» может взять Коутиньо в долгосрочную аренду
  • 14:05
    • Зиньковский: РПЛ вряд ли возобновится 10 апреля
    Килиан Мбаппе Игры Жажда скорости. Самые быстрые футболисты в FIFA 20Десятка игроков, которые порадуют геймеров высоким темпом игры в популярном футбольном симуляторе Вчера в 14:460
  • Экспресс дня

  • Гости смогут разжиться очками?
  • 2.09
    •
  • 12:52
    • Коло Туре хочет стать первым африканским тренером в АПЛ
  • 12:09
    • Чемпионат Белоруссии может лишиться одной команды
  • 11:53
    • ПСЖ ведет переговоры с Аллегри
    Замок на территории стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 20 мартаФутбол теряет последних героев из-за коронавируса. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:540
  • 11:26
    • Клопп: Весь день думаю о своих парнях
  • 11:12
    • «Рома» намерена продлить контракт с Коларовым
  • 10:56
    • «Бенфика» пожертвовала миллион евро на борьбу с коронавирусом
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Дирианген — Окоталь
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Слуцк — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.09
  • Экспресс дня 22 марта
  • Завтра в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Белшина — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие