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    Китайский легионер «Эспаньола» заразился коронавирусом

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    Вингер «Эспаньола» и сборной Китая У Лэй сдал положительный тест на коронавирус.

    Об этом сообщает Китайская футбольная ассоциация.

    «Члену сборной Китая У Лэю был поставлен диагноз коронавирус. В настоящее время игрок проходит лечение после проявления легких симптомов. КФА поддерживает тесные контакты с У, а также с "Эспаньолом" Мы окажем ему всю необходимую помощь в зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства», — гласит официальное сообщение ассоциации.

    Китайский футболист был изолирован у себя дома в Барслеоне.

    Известно, что, помимо Лея, коронавирус в клубе подхватили и пять других игроков. 0

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