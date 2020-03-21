Китайский легионер «Эспаньола» заразился коронавирусом

Вингери сборной Китаясдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Китайская футбольная ассоциация.

«Члену сборной Китая У Лэю был поставлен диагноз коронавирус. В настоящее время игрок проходит лечение после проявления легких симптомов. КФА поддерживает тесные контакты с У, а также с "Эспаньолом" Мы окажем ему всю необходимую помощь в зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства», — гласит официальное сообщение ассоциации.

Китайский футболист был изолирован у себя дома в Барслеоне.

Известно, что, помимо Лея, коронавирус в клубе подхватили и пять других игроков. 0