УЕФА предложил три варианта завершения футбольного сезона

Рабочая группа УЕФА сегодня предложила всем федерациям, лигам и клубам Европы не один, а три варианта календаря этого сезона, сообщает «Спорт-Экспресс»

Первоначально речь шла о том, чтобы завершить все внутренние чемпионаты, розыгрыши кубков и еврокубков, а также плей-офф Лиги наций (для определения оставшихся участников Евро-2020) к 30 июня.

Затем возникли сомнения в возможности соблюсти такой график и для обсуждения и анализа были предложены еще два варианта — завершить сезон до 31 июля или до 31 августа.

В такой ситуации новый сезон придется начинать намного позже обычного. Кроме того, в ближайшее время в срочном порядке необходимо разработать общее решение проблемы контрактов, которые у ряда футболистов завершаются в мае или июне, а также найти компромисс с телевещателями. 0