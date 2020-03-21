Евролига не планирует уменьшать количество матчей в нынешнем сезоне

Баскетбольнаяне планирует уменьшать количество матчей в нынешнем сезоне, несмотря на пандемию коронавируса.

«В начале месяца стали обсуждать варианты развития событий, но что-то конкретное можно будет сказать, лишь когда появится определенность по возобновлению турниров. Сейчас продолжаем думать над вариантами окончания наших чемпионатов и определения победителей, мониторя параллельно ситуацию.

Наш приоритет — доиграть шесть туров, провести плей-офф и "Финал четырех" Евролиги, если понадобится, календарь будет уплотнен. Очевидно, сезон закончится позднее запланированного.

Мы готовы и к альтернативным сценариям. Конкретно по "Финалу четырех": на сегодняшний день планируем провести его в конце мая, но шансы на это с каждым днем уменьшаются. Совместно с Кельном и ареной начали изучать более поздние даты.

Хотим успокоить всех болельщиков, купивших билеты на "Финал четырех" еще в ноябре прошлого года. Если "Финал четырех" будет перенесен, будет предоставлена возможность компенсировать все затраченные средства», — передает слова пресс-службы Евролиги ТАСС. 0