прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 26 октября. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» занимает четвёртое место в Западной конференции, одержав две победы на старте сезона.

Последние матчи: «громобойцы» в первых играх регулярного чемпионата одержали победы над «Денвером» (96:84) и «Сан-Антонио» (116:104).

Не сыграют: «громовержцам» в матче не помогут Никола Топич и Томас Сорбер.

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Состояние команды: в предсезонных матчах громобойцы одержали победу над «Индианой» в овертайме (114:112 ОТ), но уступили «Хьюстону» (89:116), «Атланте» (110:113), «Милуоки» (126:128) и «Нью-Орлеану» (110:116).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает седьмое место, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

Последние матчи: в первой игре сезона «Клипперс» одержали домашнюю победу над «Сакраменто» (121:96). Весомый вклад в успех команды внёс Дариус Гарленд, который отправил в кольцо соперника 30 очков. Затем «парикмахеры» проиграли битву за Лос-Анджелес команде «Лейкерс» (117:125).

Не сыграют: Брэдли Бил, Брэндон Ингрэм, Джордан Миллер, Макс Струс.

Состояние команды: в предсезонных матчах «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победы над «Денвером» (122:110), «Голден Стэйт» (104:101), а также проиграл «Торонто» (106:114).

Статистика для ставок

«Оклахома» одержала две победы в стартовых матчах регулярного сезона

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал одну победу и потерпел одно поражение

В прошлом сезоне «Оклахома» нанесла три поражения «Лос-Анджелес Клипперс» (128:110, 122:101, 126:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.09. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 7.40.

ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В лазарете «Клипперс» много травмированных игроков, отсутствием ключевых баскетболистов могут воспользоваться игроки «Оклахомы». Предположим, что «громовержцы» добьются победы в предстоящей игре.

1.90 Фора «Оклахомы» (-15.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Оклахомы» (-15.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В прошлой очной встрече соперники забросили друг другу 238 очков. Ожидаем, что «Оклахома» и «Клипперс» сыграют по верхам.

2.33 ТБ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс» принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 2.33.