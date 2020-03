Бельгийский полузащитник «Шаньдунь Лунэн», известный по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», заразился коронавирусом, сообщает Sina Sport.

По данным Sina Sports, 21 марта по интернету пошли слухи о заражении Феллайни коронавирусом. Утром 22 марта было объявлено о человеке с диагнозом коронавируса, данные которого соответствовали прилету Феллайни в Китай.

Marouane Fellaini getting a warm ‘welcome’ back to China (video from PP Sports) #coronavirus pic.twitter.com/DH9cMLA6UU