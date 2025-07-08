Сент-Джозефс — Клифтонвилл. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 8 июля 2025 года

8 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Сент-Джозефс» и «Клифтонвилл». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Джозефс» — «Клифтонвилл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Джозефс»

Турнирное положение: «Сент-Джозефс» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Гибралтара.

Команда лишь по дополнительным показателям уступила чемпиону «Линкольну», а также на 14 очков опередила третьему в таблице «Европе».

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Последние матчи: в своей последней игре в рамках пятого тура чемпионской группы национального первенства клуб дома разгромил «Лайонс Гибралтар» (6:0).

Ранее в четвертом туре этой же стадии лиги Гибралтара коллектив в чужих стенах также набрал три очка, одержав победу над «Манчестер 62» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Сент-Джозефс» выиграла четыре раза.

Это обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Пабло Родригес — лучший бомбардир команды в чемпионате Гибралтара прошлого сезона с 10-ю голами.

«Клифтонвилл»

Турнирное положение: «Клифтонвилл» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в соответствующем плей-офф чемпионата Северной Ирландии.

Команда заняла седьмое место в группе выбывания национального первенства, после чего выиграла плей-офф за выход в еврокубок благодаря победам над «Глентораном» (2:0) и «Колрейном» (2:0).

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле сыграл вничью с «Дерри Сити» (2:2).

Перед этим коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в домашних стенах на этот раз одержал победу над «Лахголом» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Клифтонвилл» четырежды выиграла и ни разу не проиграла.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, тем более что соперник немногим превосходит их в классе.

Джо Гормли — лучший бомбардир команды в первенстве Северной Ирландии прошлого сезона с 20-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Сент-Джозефс» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Сент-Джозефс» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Клифтонвилл» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Джозефс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Клифтонвилла» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гости забивали и не пропускали.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Сент-Джозефс» победит за 2.15