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    Сент-Джозефс — Клифтонвилл. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Джозефс» — «Клифтонвилл»
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    «Сент-Джозефс»
    8 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Сент-Джозефс» и «Клифтонвилл». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Джозефс» — «Клифтонвилл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Июля 2025 года

    Сент-Джозефс

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Сент-Джозефс 19:00 Клифтонвилл

    Клифтонвилл

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Сент-Джозефс»

    Турнирное положение: «Сент-Джозефс» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Гибралтара.

    Команда лишь по дополнительным показателям уступила чемпиону «Линкольну», а также на 14 очков опередила третьему в таблице «Европе».

    Сент-Джозефс — Клифтонвилл: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей последней игре в рамках пятого тура чемпионской группы национального первенства клуб дома разгромил «Лайонс Гибралтар» (6:0).

    Ранее в четвертом туре этой же стадии лиги Гибралтара коллектив в чужих стенах также набрал три очка, одержав победу над «Манчестер 62» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Сент-Джозефс» выиграла четыре раза.

    Это обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Пабло Родригес — лучший бомбардир команды в чемпионате Гибралтара прошлого сезона с 10-ю голами.

    «Клифтонвилл»

    Турнирное положение: «Клифтонвилл» получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций благодаря успеху в соответствующем плей-офф чемпионата Северной Ирландии.

    Команда заняла седьмое место в группе выбывания национального первенства, после чего выиграла плей-офф за выход в еврокубок благодаря победам над «Глентораном» (2:0) и «Колрейном» (2:0).

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле сыграл вничью с «Дерри Сити» (2:2).

    Перед этим коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в домашних стенах на этот раз одержал победу над «Лахголом» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Клифтонвилл» четырежды выиграла и ни разу не проиграла.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, тем более что соперник немногим превосходит их в классе.

    Джо Гормли — лучший бомбардир команды в первенстве Северной Ирландии прошлого сезона с 20-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Сент-Джозефс» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Сент-Джозефс» забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей «Клифтонвилл» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Джозефс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Клифтонвилла» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей гости забивали и не пропускали.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Сент-Джозефс» победит за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сент-Джозефс — Клифтонвилл?

    Матч Сент-Джозефс — Клифтонвилл состоится 08 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сент-Джозефс — Клифтонвилл?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сент-Джозефс — Клифтонвилл?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Джозефс — Клифтонвилл?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Джозефс — Клифтонвилл?

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Джозефс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Клифтонвилла» — в 3.15.

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