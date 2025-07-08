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    Чемпион Финляндии взломает оборону молдавского чемпиона

    КуПС — Милсами. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на КуПС — «Милсами»
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    КуПС
    Финский КуПС дома сыграет против молдавского «Милсами» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 8 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч КуПС — «Милсами», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Июля 2025 года

    КуПС

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  КуПС 18:00 Милсами

    Милсами

  • Молдова. Суперлига
    •

    КуПС

    Турнирная таблица: Чемпион Финляндии КуПС в минувшем сезоне Вейккауслииги набрал 56 очков, взяв титул в чемпионской группе. В сезоне 2025 «Куопио» лидирует в турнирной таблице, заработав после 16 туров 30 очков.

    Последние матчи: В 16 туре чемпионата Финляндии КуПС сыграл вничью с командой «Оулу» (2:2).

    КуПС — Милсами: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Финский чемпион выдаёт беспроигрышную серию из четырёх матчей. В Высшей лиге внутреннего чемпионата КуПС нанес поражения клубам «Гнистан» (6:2), ХИК (3:0), а также сыграл вничью с «Оулу» (2:2).

    В четвертьфинале Кубка Финлаяндии участник Лиги чемпинов в серии пенальти переиграл «Хаку» (3:0) и пробился в полуфинал турнира.

    «Милсами»

    Турнирная таблица: Чемпион Молдавии «Милсами» в минувшем сезоне Суперлиги набрал 21 очко, взяв титул лучшей команды на внутренней арене. Стартовал уже новый сезон, «орлы» набрали 6 очков из 9 возможных.

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    • Последние матчи: В двух турах нового сезона молдавской Суперлиги «Милсами» переиграл «Политехнику» (3:0) и «Зимбру» (3:0). Однако в рамках третьего игрового дня команда из Оргеева уступила вице-чемпиону «Шерифу» (1:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Милсами» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

    Статистика для ставок

    • КуПС — чемпион Финляндии

    • «Милсами» — чемпион Молдавии

    • В 2022-м команды играли в Лиге конференций: КуПС одержал победу (2:2 — дома, 4:1 — победа в гостях)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «КуПС» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.50, а победа «Милсами» — в 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.82.

    Прогноз: У «Милсами» мало опыта в таком турнире, как Лига чемпионов. Оргеевскому клубу будет сложно в предстоящей игре с чемпионом Финляндии. Выиграть чемпиону Молдавии не суждено, однако дать бой команда сможет.

    Ставка: Ф2 (+1) с коэффициентом 2.35.

    Прогноз: В среднем за игру футболисты КуПСа и «Милсами» забивают по три мяча. Можно сыграть на результативности игры между чемпионами Финляндии и Молдавии.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч КуПС — Милсами?

    Матч КуПС — Милсами состоится 08 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч КуПС — Милсами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (+1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче КуПС — Милсами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (+1)» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча КуПС — Милсами?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче КуПС — Милсами?

    Коэффициенты букмекеров: : «КуПС» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.50, а победа «Милсами» — в 9.50.

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