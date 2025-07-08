КуПС — Милсами. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

Финский КуПС дома сыграет против молдавского «Милсами» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 8 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч КуПС — «Милсами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

КуПС

Турнирная таблица: Чемпион Финляндии КуПС в минувшем сезоне Вейккауслииги набрал 56 очков, взяв титул в чемпионской группе. В сезоне 2025 «Куопио» лидирует в турнирной таблице, заработав после 16 туров 30 очков.

Последние матчи: В 16 туре чемпионата Финляндии КуПС сыграл вничью с командой «Оулу» (2:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Финский чемпион выдаёт беспроигрышную серию из четырёх матчей. В Высшей лиге внутреннего чемпионата КуПС нанес поражения клубам «Гнистан» (6:2), ХИК (3:0), а также сыграл вничью с «Оулу» (2:2).

В четвертьфинале Кубка Финлаяндии участник Лиги чемпинов в серии пенальти переиграл «Хаку» (3:0) и пробился в полуфинал турнира.

«Милсами»

Турнирная таблица: Чемпион Молдавии «Милсами» в минувшем сезоне Суперлиги набрал 21 очко, взяв титул лучшей команды на внутренней арене. Стартовал уже новый сезон, «орлы» набрали 6 очков из 9 возможных.

Последние матчи: В двух турах нового сезона молдавской Суперлиги «Милсами» переиграл «Политехнику» (3:0) и «Зимбру» (3:0). Однако в рамках третьего игрового дня команда из Оргеева уступила вице-чемпиону «Шерифу» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Милсами» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

КуПС — чемпион Финляндии

«Милсами» — чемпион Молдавии

В 2022-м команды играли в Лиге конференций: КуПС одержал победу (2:2 — дома, 4:1 — победа в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «КуПС» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.50, а победа «Милсами» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.82.

Прогноз: У «Милсами» мало опыта в таком турнире, как Лига чемпионов. Оргеевскому клубу будет сложно в предстоящей игре с чемпионом Финляндии. Выиграть чемпиону Молдавии не суждено, однако дать бой команда сможет.

Ставка: Ф2 (+1) с коэффициентом 2.35.

Прогноз: В среднем за игру футболисты КуПСа и «Милсами» забивают по три мяча. Можно сыграть на результативности игры между чемпионами Финляндии и Молдавии.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.50.