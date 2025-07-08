Левадия — РФШ. Ставка (к. 3.87) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

Эстонская «Левадия» дома сыграет против РФШ из Латвии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 8 июля, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Левадия» — РФШ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Левадия»

Турнирная таблица: «Левадия» — чемпион Эстонии, в минувшем сезоне команда набрала 87 очков: 27 победы, 6 ничьих и 3 поражения.

В сезоне 2025 участник Лиги чемпионов также занимает первое место в турнирной таблице, заработав 47 очков после 20 туров.

Последние матчи: В 20 туре чемпионата Эстонии «Левадия» сокрушила ещё одного участника еврокубков — команду «Пайде» (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Левадия» продолжает побеждать на внутренней арене, выигрышная серия эстонского чемпиона составляет шесть матчей: были обыграны «Нарва» (2:1), «Калью» (3:1), «Таллинна Калев» (4:0), «Лаагри» (1:0) и «Курессааре» (2:1).

РФШ

Турнирная таблица: В Высшей лиге Латвии РФШ стала чемпионом с 90 набранными очками, опередив в турнирной таблице «Ригу» на три очка.

В сезоне 2025 Рижская футбольная школа пока занимает вторую строчку, аккумулировав 52 балла, команда отстаёт от лидера «Риги» на три пункта.

Последние матчи: В 22 туре латвийского первенства чемпион на своём поле переиграл «Лиепаю» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: РФШ демонстрирует победную серию из четырёх матчей, выиграв не только у Лиепаи, но и у БФК «Даугавпилс» (7:1), «Елгавы» (1:0) и «Ауды» (1:0).

Статистика для ставок

«Левадия» — чемпион Эстонии

РФШ — чемпион Латвии

Участники Лиги чемпионов выдают победную серию из шести и четырёх побед соответственно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.87, а победа «Левадии» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Предстоит игра команд, которые выдают победную серию, будет упорная игра со стороны чемпионов Эстонии и Латвии. Есть вероятность, что соперники разойдутся миром в предстоящей игре.

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.87.

Прогноз: Обе команды играют результативно, не исключаем, что «Левадия» и РФШ обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.