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    Левадия — РФШ. Ставка (к. 3.87) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Левадия» — РФШ
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    «Осиек» — «Левадия»
    Эстонская «Левадия» дома сыграет против РФШ из Латвии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 8 июля, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Левадия» — РФШ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Июля 2025 года

    Левадия

  • Таллин
    •  Левадия 19:30 РФШ

    РФШ

  • Рига
    •

    «Левадия»

    Турнирная таблица: «Левадия» — чемпион Эстонии, в минувшем сезоне команда набрала 87 очков: 27 победы, 6 ничьих и 3 поражения.

    В сезоне 2025 участник Лиги чемпионов также занимает первое место в турнирной таблице, заработав 47 очков после 20 туров.

    Последние матчи: В 20 туре чемпионата Эстонии «Левадия» сокрушила ещё одного участника еврокубков — команду «Пайде» (3:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Левадия» продолжает побеждать на внутренней арене, выигрышная серия эстонского чемпиона составляет шесть матчей: были обыграны «Нарва» (2:1), «Калью» (3:1), «Таллинна Калев» (4:0), «Лаагри» (1:0) и «Курессааре» (2:1).

    РФШ

    Турнирная таблица: В Высшей лиге Латвии РФШ стала чемпионом с 90 набранными очками, опередив в турнирной таблице «Ригу» на три очка.

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  • Вчера

    • В сезоне 2025 Рижская футбольная школа пока занимает вторую строчку, аккумулировав 52 балла, команда отстаёт от лидера «Риги» на три пункта.

    Последние матчи: В 22 туре латвийского первенства чемпион на своём поле переиграл «Лиепаю» (2:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: РФШ демонстрирует победную серию из четырёх матчей, выиграв не только у Лиепаи, но и у БФК «Даугавпилс» (7:1), «Елгавы» (1:0) и «Ауды» (1:0).

    Статистика для ставок

    • «Левадия» — чемпион Эстонии

    • РФШ — чемпион Латвии

    • Участники Лиги чемпионов выдают победную серию из шести и четырёх побед соответственно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.87, а победа «Левадии» — в 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: Предстоит игра команд, которые выдают победную серию, будет упорная игра со стороны чемпионов Эстонии и Латвии. Есть вероятность, что соперники разойдутся миром в предстоящей игре.

    Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.87.

    Прогноз: Обе команды играют результативно, не исключаем, что «Левадия» и РФШ обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Левадия — РФШ?

    Матч Левадия — РФШ состоится 08 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Левадия — РФШ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Будет ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Левадия — РФШ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Будет ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Левадия — РФШ?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Левадия — РФШ?

    Коэффициенты букмекеров: : РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.87, а победа «Левадии» — в 3.70.

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