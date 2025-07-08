Левадия — РФШ. Ставка (к. 3.87) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

Левадия
РФШ
«Левадия»
Турнирная таблица: «Левадия» — чемпион Эстонии, в минувшем сезоне команда набрала 87 очков: 27 победы, 6 ничьих и 3 поражения.
В сезоне 2025 участник Лиги чемпионов также занимает первое место в турнирной таблице, заработав 47 очков после 20 туров.
Последние матчи: В 20 туре чемпионата Эстонии «Левадия» сокрушила ещё одного участника еврокубков — команду «Пайде» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Левадия» продолжает побеждать на внутренней арене, выигрышная серия эстонского чемпиона составляет шесть матчей: были обыграны «Нарва» (2:1), «Калью» (3:1), «Таллинна Калев» (4:0), «Лаагри» (1:0) и «Курессааре» (2:1).
РФШ
Турнирная таблица: В Высшей лиге Латвии РФШ стала чемпионом с 90 набранными очками, опередив в турнирной таблице «Ригу» на три очка.
В сезоне 2025 Рижская футбольная школа пока занимает вторую строчку, аккумулировав 52 балла, команда отстаёт от лидера «Риги» на три пункта.
Последние матчи: В 22 туре латвийского первенства чемпион на своём поле переиграл «Лиепаю» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: РФШ демонстрирует победную серию из четырёх матчей, выиграв не только у Лиепаи, но и у БФК «Даугавпилс» (7:1), «Елгавы» (1:0) и «Ауды» (1:0).
Статистика для ставок
- «Левадия» — чемпион Эстонии
- РФШ — чемпион Латвии
- Участники Лиги чемпионов выдают победную серию из шести и четырёх побед соответственно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.87, а победа «Левадии» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.
- 1.95Флуминенсе — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.85Флориана — Хаверфордуэст: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 2.15Олимпия — Кайрат: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Прогноз: Предстоит игра команд, которые выдают победную серию, будет упорная игра со стороны чемпионов Эстонии и Латвии. Есть вероятность, что соперники разойдутся миром в предстоящей игре.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.87.
Прогноз: Обе команды играют результативно, не исключаем, что «Левадия» и РФШ обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.