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    Немки не оставят шансов датчанкам

    Германия (ж) — Дания (ж). Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Германия (ж) — Дания (ж)
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    Женская сборная Германии
    8 июля во 2-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Германия (ж) и Дания (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия (ж) — Дания (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Германия (ж)

    Турнирное положение: Немки намерены побороться за победу в турнире. Да и старт на турнире вышел продуктивным.

    При этом Германия (ж) успешно стартовала на турнире. Команда отправила два безответных мяча в ворота полек.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Немки переиграли полек (2:0).

    До того команда учинила разгром австрийкам (6:0). Да и поединок с голландками завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Германия (ж) забила 22 мяча, пропустив в свои ворота 1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Немки вполне способны еще прибавить. Да и победила команда в 6 матчах подряд.

    Причем Германия (ж) традиционно сложно противостоит датчанкам. Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Немки выглядят на голову сильнее скандинавок.

    Дания (ж)

    Турнирное положение: Датчанки намерены пройти как можно дальше. Команда весьма крепкая, а вот последние результаты не впечатляют.

    Причем Дания (ж) неудачно стартовала на женском Евро. В турнирной таблице своей группы команда пока занимает 3 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Датчанки уступили шведкам (0:1).

    До того команда была разгромлена теми же шведками (1:6). А вот чуть ранее она с минимальным счетом обыграла валлиек.

    При этом Дания (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Датчанки нынче выглядят не лучшим образом. Скандинавки уступили в двух своих последних матчах.

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    При этом Дания (ж) имеет весьма качественный подбор игроков. Вот только поединки с априори более сильными оппонентами для команды сродни кошмару.

    Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация пробиться в плей-офф у нее достаточно большая.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Датчанки уступили в 2 своих последних поединках

    • Немки победили в 6 последних матчах

    • Германия (ж) не пропускала в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Германия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: Немки выглядят на голову сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче находятся в отличных кондициях, к тому же датчанки уступили в двух своих последних матчах.

    Ставка: Фора Германии (ж) -2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Германия (ж) — Дания (ж)?

    Матч Германия (ж) — Дания (ж) состоится 08 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Германия (ж) — Дания (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Германии (ж) -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Германия (ж) — Дания (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Германии (ж) -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия (ж) — Дания (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Германия (ж) — Дания (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Германия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.

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    Германия (ж) — Дания (ж): прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 08.07.202519:00. Немки не оставят шансов датчанкам
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