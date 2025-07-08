Германия (ж) — Дания (ж). Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 8 июля 2025 года

8 июля во 2-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Германия (ж) и Дания (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия (ж) — Дания (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Германия (ж)

Турнирное положение: Немки намерены побороться за победу в турнире. Да и старт на турнире вышел продуктивным.

При этом Германия (ж) успешно стартовала на турнире. Команда отправила два безответных мяча в ворота полек.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Немки переиграли полек (2:0).

До того команда учинила разгром австрийкам (6:0). Да и поединок с голландками завершился уверенной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Германия (ж) забила 22 мяча, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Немки вполне способны еще прибавить. Да и победила команда в 6 матчах подряд.

Причем Германия (ж) традиционно сложно противостоит датчанкам. Из пяти последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Немки выглядят на голову сильнее скандинавок.

Дания (ж)

Турнирное положение: Датчанки намерены пройти как можно дальше. Команда весьма крепкая, а вот последние результаты не впечатляют.

Причем Дания (ж) неудачно стартовала на женском Евро. В турнирной таблице своей группы команда пока занимает 3 место.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Датчанки уступили шведкам (0:1).

До того команда была разгромлена теми же шведками (1:6). А вот чуть ранее она с минимальным счетом обыграла валлиек.

При этом Дания (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Датчанки нынче выглядят не лучшим образом. Скандинавки уступили в двух своих последних матчах.

При этом Дания (ж) имеет весьма качественный подбор игроков. Вот только поединки с априори более сильными оппонентами для команды сродни кошмару.

Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация пробиться в плей-офф у нее достаточно большая.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Датчанки уступили в 2 своих последних поединках

Немки победили в 6 последних матчах

Германия (ж) не пропускала в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: Немки выглядят на голову сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся в отличных кондициях, к тому же датчанки уступили в двух своих последних матчах.

Ставка: Фора Германии (ж) -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10