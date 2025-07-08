Иберия — Мальме. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

Грузинский клуб «Иберия» дома сыграет против «Мальмё» из Швеции в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 8 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Иберия» — «Мальме», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Иберия»

Турнирная таблица: В высшей лиге Грузии «Иберия» прошлый сезон завершила на первом месте, набрав 75 очков и опередив конкурента «Торпедо» Кутаиси на 5 пунктов.

В сезоне 2025 «Иберия» также сохраняет лидерство, после 18 туров чемпион Грузии аккумулировал 44 балла и на 6 очков опережает ближайшего преследователя «Дилу».

Последние матчи: В последнем матче грузинского первенства «Иберия» потерпела фиаско в игре против «Торпедо» Кутаиси (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Иберия» проигрывает во втором матче подряд, помимо неудачи в игре с «Торпедо», чемпион уступил команде «Дила» (1:3).

«Мальме»

Турнирная таблица: Сезон-2024 в Аллсвенскане стал для «Мальмё» триумфальным, «жёлтые» набрали 65 очков и стали чемпионами Швеции: 19 побед, 8 ничьих и 3 поражения. В новом сезоне «Мальмё» идет на 5 строчке, аккумулировав 24 очка.

Последние матчи: В 15 туре «Мальмё» сыграл вничью с клубом ГАИС (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти встречах «Мальмё» одержал победу над клубом «Хеккен» (3:0), сыграл вничью с «Мьёльбю» (1:1), а также потерпел два поражения в играх с «Хеккеном» (0:1) и «Гётеборгом» (0:1).

Статистика для ставок

«Иберия» — чемпион Грузии

«Мальмё» — чемпион Швеции

«Иберия» и «Мальмё» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальмё» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.90, а победа «Иберии» — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

Прогноз: «Мальмё» классом выше, но «Иберия» может преподнести сопернику сюрприз, тем более грузинский клуб играет дома. Можно рискнуть и сыграть на форе принимающей команды.

Ставка: Ф1 (+1) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В среднем за игру чемпионы Грузии и Швеции забивают по мячу, наш вариант — «Иберия» и «Мальмё» забьют друг другу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.13.