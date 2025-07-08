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    Иберия — Мальме. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Иберия» — «Мальме»
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    «Мальмё» — «Твенте»
    Грузинский клуб «Иберия» дома сыграет против «Мальмё» из Швеции в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 8 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Иберия» — «Мальме», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Июля 2025 года

    Иберия 1999

  • Тбилиси
    •  Иберия 1999 19:00 Мальмё

    Мальмё

  • Мальмё
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    «Иберия»

    Турнирная таблица: В высшей лиге Грузии «Иберия» прошлый сезон завершила на первом месте, набрав 75 очков и опередив конкурента «Торпедо» Кутаиси на 5 пунктов.

    В сезоне 2025 «Иберия» также сохраняет лидерство, после 18 туров чемпион Грузии аккумулировал 44 балла и на 6 очков опережает ближайшего преследователя «Дилу».

    Иберия 1999 — Мальмё: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В последнем матче грузинского первенства «Иберия» потерпела фиаско в игре против «Торпедо» Кутаиси (0:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Иберия» проигрывает во втором матче подряд, помимо неудачи в игре с «Торпедо», чемпион уступил команде «Дила» (1:3).

    «Мальме»

    Турнирная таблица: Сезон-2024 в Аллсвенскане стал для «Мальмё» триумфальным, «жёлтые» набрали 65 очков и стали чемпионами Швеции: 19 побед, 8 ничьих и 3 поражения. В новом сезоне «Мальмё» идет на 5 строчке, аккумулировав 24 очка.

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    • Последние матчи: В 15 туре «Мальмё» сыграл вничью с клубом ГАИС (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти встречах «Мальмё» одержал победу над клубом «Хеккен» (3:0), сыграл вничью с «Мьёльбю» (1:1), а также потерпел два поражения в играх с «Хеккеном» (0:1) и «Гётеборгом» (0:1).

    Статистика для ставок

    • «Иберия» — чемпион Грузии

    • «Мальмё» — чемпион Швеции

    • «Иберия» и «Мальмё» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальмё» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.90, а победа «Иберии» — в 6.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: «Мальмё» классом выше, но «Иберия» может преподнести сопернику сюрприз, тем более грузинский клуб играет дома. Можно рискнуть и сыграть на форе принимающей команды.

    Ставка: Ф1 (+1) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: В среднем за игру чемпионы Грузии и Швеции забивают по мячу, наш вариант — «Иберия» и «Мальмё» забьют друг другу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.13.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Иберия — Мальме?

    Матч Иберия — Мальме состоится 08 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Иберия — Мальме?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (+1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Иберия — Мальме?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (+1)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Иберия — Мальме?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Иберия — Мальме?

    Коэффициенты букмекеров: : «Мальмё» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.90, а победа «Иберии» — в 6.60.

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    Иберия — Мальме: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 08.07.202519:00. Сможет ли «Иберия» навязать борьбу шведам?
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