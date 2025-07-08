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    Чемпион Армении зацепится за положительный результат?

    Ноа — Будучность. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ноа» — «Будучность»
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    «Будучность» — ЦСКА
    Армянский клуб «Ноа» дома сыграет против черногорской «Подгорицы» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 8 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноа» — «Будучность», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Июля 2025 года

    Ноа

  • Ереван
    •  Ноа 19:00 Будучность

    Будучность

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Ноа»

    Турнирная таблица: «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков: 24 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов армянский клуб сыграл товарищеский матч против словацкого клуба «Дунайська Стреда» и одержал победу со счётом 2:1.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Ноа» одержал три победы, сыграл вничью один раз и потерпел одно поражение.

    «Будучность»

    Турнирная таблица: На 25 очков «Будучность» опередил «Петровац» в чемпионате Черногории сезона 2024/2025 и стал чемпионом своей страны. В 36 матчах участник Лиги чемпионов одержал 26 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 проигрыша.

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    • Последние матчи: В летнее межсезонье «Будучность» провёл три товарищеские игры, в последней встрече чемпион Черногории проиграл хорватскому коллективу «Славен» (0:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В товарищеских поединках «Будучность» также выиграл у словенской «Муры» (2:1) и уступил македонскому «Вардару» (0:3).

    Статистика для ставок

    • «Ноа» — чемпион Армении

    • «Будучность» — чемпион Черногории

    • Ранее «Ноа» и «Будучность» в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Милсами» — в 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.20.

    Прогноз: В товарищеских матчах «Будучность» много пропустил, в среднем за игру три мяча. У фуболистов «Ноа» есть прекрасная возможность добиться положительного результата над соперником, у которого есть проблемы в линии защиты.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: Три мяча за игру — средний показатель с участием команд «Ноа» и «Будучность». Есть вероятность, что соперники смогут сыграть в результативный футбол.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ноа — Будучность?

    Матч Ноа — Будучность состоится 08 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ноа — Будучность?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ноа — Будучность?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ноа — Будучность?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ноа — Будучность?

    Коэффициенты букмекеров: : «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Милсами» — в 7.50.

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