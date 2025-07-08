Ноа — Будучность. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

Ноа
Будучность
«Ноа»
Турнирная таблица: «Ноа» стал чемпионом Армении, набрав 75 очков: 24 победы, 3 ничьи и 3 поражения.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов армянский клуб сыграл товарищеский матч против словацкого клуба «Дунайська Стреда» и одержал победу со счётом 2:1.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: В последних пяти матчах «Ноа» одержал три победы, сыграл вничью один раз и потерпел одно поражение.
«Будучность»
Турнирная таблица: На 25 очков «Будучность» опередил «Петровац» в чемпионате Черногории сезона 2024/2025 и стал чемпионом своей страны. В 36 матчах участник Лиги чемпионов одержал 26 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 проигрыша.
Последние матчи: В летнее межсезонье «Будучность» провёл три товарищеские игры, в последней встрече чемпион Черногории проиграл хорватскому коллективу «Славен» (0:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В товарищеских поединках «Будучность» также выиграл у словенской «Муры» (2:1) и уступил македонскому «Вардару» (0:3).
Статистика для ставок
- «Ноа» — чемпион Армении
- «Будучность» — чемпион Черногории
- Ранее «Ноа» и «Будучность» в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Милсами» — в 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.20.
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Прогноз: В товарищеских матчах «Будучность» много пропустил, в среднем за игру три мяча. У фуболистов «Ноа» есть прекрасная возможность добиться положительного результата над соперником, у которого есть проблемы в линии защиты.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.97.
Прогноз: Три мяча за игру — средний показатель с участием команд «Ноа» и «Будучность». Есть вероятность, что соперники смогут сыграть в результативный футбол.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.