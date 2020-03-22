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    Серия А пройдет без зрителей до октября

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    Поединки следующего сезона итальянской Серии А могут проходить без зрителей вплоть до октября из-за пандемии коронавируса, которая распространилась не только в Италии, но и по всей Европе. Об этом сообщил эпидемиолог из итальянской оперативной группы Пьерлуиджи Лопалько.

    Серия А пройдет без зрителей до октября
    Серия А пройдет без зрителей до октября

    «Нам нужно рассказать людям, однако не вгонять их в панику. Мне кажется, что матчи, может быть, будут проходить без зрителей вплоть до октября. Думаю, что ограничения в передвижении будут распространяться аж до лета.

    Понятное дело, ситуация в будущем будет мягче, поэтому мы вернемся к работе и будем думать касательно дальнейших действий. В любом случае, все это необходимо сделать медленно и осторожно», — цитирует его Football Italia.

    Всего в Италии болезнь выявили у 53 578 человек. Из них умерли 4 825, а смогли вылечиться 6 072. 0

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