31 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Монца». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Болонья» на три очка отстает от еврозоны. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще, добыв яркую победу над «Миланом» — 4:2.

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До того «Болонья» переиграла «Кальяри» — 2:0, а вот поединок с «Интером» завершился коллизией — 1:3. Команда победила в двух своих последних поединках.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Болонья» пытается подтянуться к зоне еврокубков, однако победила всего в трех матчах из девяти.

При этом «Болонья» имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Уже три мяча забил Самюэль Мбангула. К тому же весьма полезен в атакующих действиях опытный Федерико Бернардески. Ну и «Монцу» команда одолела в трех последних очных поединках.

Очевидно, что «борзые» намерены продолжить свой успешный ход. Команда раззабивалась в последних матчах, да и тылы оппонента слишком часто совершают сбои.

«Монца»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 16-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Монца» пока набрала всего семь очков. А вот забить удалось 16 мячей при 22 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям уступила «Наполи» — 1:4.

До того «Монца» потерпела поражение от «Торино» — 2:3, а вот чуть раньше разгромила «Кальяри» — 4:0. Команда уступила в двух последних поединках.

Состояние команды: «Монца» ныне крайне нестабильна, к тому же опережает зону вылета всего на два зачетных балла.

При этом «Монца» намерена оторваться от зоны вылета на почтительное расстояние. Вот только тылы команды ненадежны, да и победила она всего два раза в текущем чемпионате. А вот на выезде «брианцоли» разжились всего одним очком в пяти матчах.

Наверняка команда постарается зацепиться за заветные баллы. Вот только «брианцоли» уже три с половиной года не обыгрывают «борзых».

На что ставят в матче Болонья — Монца Букмекерские коэффициенты на матч Болонья — Монца: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Болонью» фаворитом с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа «Монцы» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: «Болонья» регулярно прибавляет после перерыва, тогда как «Монца» имеет ненадежные тылы.

2.05 Победа «Болоньи» во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Болонья» — «Монца» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Болоньи» во 2-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.00 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Болонья» — «Монца» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт