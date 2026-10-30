31 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Монца». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы.
При этом «Болонья» на три очка отстает от еврозоны. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще, добыв яркую победу над «Миланом» — 4:2.
До того «Болонья» переиграла «Кальяри» — 2:0, а вот поединок с «Интером» завершился коллизией — 1:3. Команда победила в двух своих последних поединках.
Состояние команды: «Болонья» пытается подтянуться к зоне еврокубков, однако победила всего в трех матчах из девяти.
При этом «Болонья» имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Уже три мяча забил Самюэль Мбангула. К тому же весьма полезен в атакующих действиях опытный Федерико Бернардески. Ну и «Монцу» команда одолела в трех последних очных поединках.
Очевидно, что «борзые» намерены продолжить свой успешный ход. Команда раззабивалась в последних матчах, да и тылы оппонента слишком часто совершают сбои.
«Монца»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 16-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Монца» пока набрала всего семь очков. А вот забить удалось 16 мячей при 22 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям уступила «Наполи» — 1:4.
До того «Монца» потерпела поражение от «Торино» — 2:3, а вот чуть раньше разгромила «Кальяри» — 4:0. Команда уступила в двух последних поединках.
Состояние команды: «Монца» ныне крайне нестабильна, к тому же опережает зону вылета всего на два зачетных балла.
При этом «Монца» намерена оторваться от зоны вылета на почтительное расстояние. Вот только тылы команды ненадежны, да и победила она всего два раза в текущем чемпионате. А вот на выезде «брианцоли» разжились всего одним очком в пяти матчах.
Наверняка команда постарается зацепиться за заветные баллы. Вот только «брианцоли» уже три с половиной года не обыгрывают «борзых».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Болонью» фаворитом с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа «Монцы» — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.85 и 2.00.
Прогноз: «Болонья» регулярно прибавляет после перерыва, тогда как «Монца» имеет ненадежные тылы.
Ставка: Победа «Болоньи» во 2-м тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Болонья» победил в двух последних поединках
- «Брианцоли» в среднем пропускают больше двух мячей за матч
- «Монца» уступила в двух последних матчах
- «Борзые» в кадровом плане выглядят предпочтительнее оппонента
- «Монца» в пяти гостевых поединках добыла всего одно очко