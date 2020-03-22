Бах: Ситуация в Японии внушает уверенность, что ОИ удастся провести

Глава Международного олимпийского комитета (МОК)заявил, что ситуация в Японии улучшается и это внушает уверенность, что Олимпийские игры-2020 удастся провести.

МОК ранее заявлял, что не видит необходимости в принятии радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.

«В Японии происходят значительные улучшения, люди тепло приветствуют олимпийский огонь.

Это может укрепить нашу уверенность в принимающей стороне, что мы можем при условии определенных мер безопасности организовать Олимпийские игры в стране, соблюдая при этом принцип охраны здоровья всех участников.

С другой стороны, мы наблюдаем резкое увеличение случаев и новых вспышек вируса в разных странах на разных континентах», — цитирует Баха «Р-Спорт».

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа. 0