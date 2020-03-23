Оргкомитет Олимпиады-2020 не рассматривает вариант отмены Игр

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токиовысказался о возможности проведения соревнований в условиях коронавируса.

«МОК и Япония определятся с планами в ближайшие недели и решат, как лучше всего поступить в отношении Олимпиады в этом году.

Логичным шагом будет отложить соревнования в учетом текущих обстоятельств, посмотрим, что случится в ближайший месяц. Но Япония по-прежнему не видит причин вообще отменять Игры», — цитирует Муто Forexlive.

В свою очередь, глава японского организационного комитета ОИ-2020 Есиро Мори также подтвердил, что предстоит «обсуждение различных сценариев развития, одним из которых является возможный перенос Игр». 0