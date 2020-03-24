Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом

Полузащитник «Ленинградца»попал в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус, сообщает Sport24.

По информации издания, тест, взятый у футболиста, подтвердил наличие COVID-19.

Там же находился еще один игрок команды ПФЛ — 30-летний защитник Илья Баннов, но его уже выписали, так как его тест дал отрицательный результат.

15 марта «Ленинградец» экстренно вернулся в Санкт-Петербург в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Испании, где команда находилась на сборах.

Астафьев играл за «Зенит» с 2001 по 2003 год, забив 5 голов и сделав 3 голевые передачи в 35 матчах. 0