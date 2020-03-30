Коронавирус может помешать «Барселоне» удержать Месси

Остановка сезона из-за пандемии коронавируса заставила «Барселону» сокращать зарплаты игрокам и переносить выборы президента. Рассказываем, как это может повлиять на неопределенное будущее ее лидера Лионеля Месси.

Испания переживает пик пандемии

Испания остается в «состоянии тревоги», активированной премьер-министром Педро Санчесом две недели назад. Это страна, которая борется с растущим кризисом коронавируса, так как число смертей на этой неделе превысило число умерших в Китае.

С учетом того, что пандемия оказалась в центре внимания людей, второй по богатству футбольный клуб страны не застрахован от ощущения последствий. «Барселона» объявила о планах по сокращению заработной платы игроков и персонала, стремясь «минимизировать экономический эффект», вызванный вспышкой болезни.

«Барселона» разделена по поводу зарплаты

Во время кризиса стало понятно, что «Барселона» хочет снизить зарплату на 70 процентов, в то время как игроки предложили сократить свою зарплату на 30 процентов до конца сезона. В настоящее время соглашение достигнуто не было. Клуб твердо уверен, что с 19 марта начнутся сокращения заработной платы, так что же достанется Лионелю Месси?

Аргентинец, чей контракт истекает следующим летом, зарабатывает, по сообщениям, 500 тыс. фунтов в неделю. Его зарплата составляет более 31 млн фунтов, без учета бонусов. «Барселона» лидирует в Примере с отрывом в два очка, но напряженные отношения между клубом и его игроками привели к тщательному изучению специального пункта в контракте Месси, который позволил бы ему уйти бесплатно ближайшим летом.

Раздевалка команды разделена, и с учетом снижения зарплаты, которое будет ощущаться повсеместно — даже для женской команды — позиция Месси по поводу этой ситуации может оказаться решающей. Затраты на оклады каталонцев превышают затраты на любую другую спортивную команду, в то время как доход от проведения матчей в размере около 5,5 млн фунтов за матч также перестал помогать компенсировать расходы. Несмотря на то, что доходы прошлого сезона составили 726 млн фунтов, магазины и музей клуба также закрыты.

«Барселона» надеется протолкнуть сокращение зарплаты в соответствии с временным законодательством о занятости, которое было введено в Испании, но реальные издержки на карантин для своих игроков «блауграна» может почувствовать только в будущем.

Месси может уйти из-за разногласий с руководством клуба

В связи с тем, что Примера приостановлена на неопределенный срок, президентская гонка была перенесена на 2021 год. Месси надеялся дождаться ее результатов, прежде чем заключить новое соглашение, но на фоне сообщений о том, что он пообещал уйти, если Жозеп Бартомеу будет позволено остаться еще на один срок, попытка клуба добиться принудительного сокращения зарплаты оставляет еще больше сомнений в его будущем на «Камп Ноу».

Аргентинец — капитан, и Бартомеу знает, что этот шаг, вероятно, приведет к его отъезду через 15 месяцев, но его конечная цель — привязать талисман клуба к «пожизненному контракту».

Ранее в этом сезоне спортивный директор Эрик Абидаль был вовлечен в публичный спор с вожаком «блауграна», когда распек нескольких неназванных игроков за то, что они не имели правильного отношения к делу при бывшем наставнике Эрнесто Вальверде. В ответ Месси призвал спортивному менеджеру думать о своих функциях и называть имена критикуемых футболистов, чтобы не поставить под удар всех исполнителей команды.

Судьба Месси в «Барселоне» может зависеть от Хави

В Испании сообщалось, что Месси хотел, чтобы Хави сменил Вальверде на посту рулевого коллектива, но поскольку победитель Кубка мира 2010 года, который на данный момент не хочет оставлять свою первую тренерскую работу в катарском «Аль-Садде», Кике Сетьен был назван его неожиданным преемником. Учитывая задержку с завершением сезона 2019/20 и потенциально позднее начало следующей кампании, пока неясно, кто именно бросит вызов Бартомеу.

Продление контракта Месси остается делом нынешнего президента, но Виктор Фонт — которого видят преемником нынешнего президента клуба — недавно говорил о своих намерениях, если будет избран путем демократических выборов. Что говорит в его пользу, так это желание Месси остаться в «Барселоне», что продлит его роман с клубом, который начался с 13-летнего возраста, когда он прибыл в «Ла Масию» из аргентинского Росарио. Семья футболиста давно обосновалась в его комплексе в Бельямаре, престижном и дорогом пригороде Кастельдефельс на окраине Барселоны.

Ранее Фонт говорил не только о своем желании, чтобы Хави возглавил свой «футбольный проект», но и признал необходимость смотреть в будущее, когда капитану коллектива исполнится 33 года в момент своего избрания в июне 2021 года. Месси, как полагают, заинтересован в том, чтобы Хави вернулся в качестве главного тренера, что, скорее всего, продлит его пребывание на «Камп Ноу» вопреки признанию Фонта о планировании жизни без аргентинца. Причина, по которой игрок настаивает на включении в свой контракт пункта о его расторжении, заключается не в деньгах или состоянии его отношений с президентом и клубом, а исключительно в зависимости от его физического состояния в своем возрасте.

Альтернативные варианты закрыты

Месси, похоже, готов завершить свою карьеру, так и не поиграв в Англии, и одним из возможных путей в Премьер-лигу было бы воссоединение с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити», который этим летом столкнется с перестройкой команды в стремлении догнать уже почти чемпиона «Ливерпуль».

Но продолжающаяся борьба клуба за то, чтобы обжаловать решение УЕФА запретить ему участвовать в еврокубках на два года, означает, что форвард вряд ли когда-либо отправится на «Этихад» в ближайшее время. Точно так же «Манчестер Юнайтед» и «Интер» не имеют такой же привлекательности для аргентинца, как это было лет 10 назад. ПСЖ теоретически мог бы стать еще одним вариантом с точки зрения возможности позволить себе заработную плату, но его может отпугнуть пример Неймара, который угодил в «золотую клетку».

В Париже Месси мог бы зарабатывать хорошие деньги, но конкуренция — это то, чего он всегда жаждал. Поскольку «Пари Сен-Жермен» отчаянно пытается закончить свое ожидание победы в Лиге чемпионов под руководством владельца Насера Аль Хелаифи, это будет сделка, которая подходит клубу больше, чем игроку. Планирование эпохи после Месси — это сценарий, над которым «Барселона» неохотно даже размышляет, и в ноябре прошлого года Бартомеу заявил, что аргентинец может продлить свой контракт «на неопределенный срок».

Месси может остаться, если вернется Неймар

Нападающий полон решимости продлить свое 19-летнее пребывание, но он хочет стать частью команды, которая может доминировать внутри страны и снова конкурировать в Европе, ведь в предыдущий раз она выиграла Лигу чемпионов в 2015 году. Президент клуба обещал собрать состав, который мог бы выполнить желания игрока для более конкурентоспособного коллектива, и, конечно, возвращение Неймара на «Камп Ноу» сгладит трещины.

На прошлой неделе газеты снова сватали бразильца в «Барселону», где говорится, что каталонцы готовы активировать статью 17 статута ФИФА, чтобы освободить форварда из «золотой клетки» во французской столице. Эта статья — уже устаревшее правило, о котором многие клубы даже не подозревают и редко используют, когда игроку остается два года согласно его действующему контракту.

В пятилетнем контракте Неймара он имеет право попросить ФИФА установить цену на свой трансфер. Проблема для каталонцев заключается в том, что мировой руководящий орган вряд ли установит цену на форварда, которая составляет меньше 150 млн фунтов — это приблизительно та же сумма, которую ПСЖ запросил бы за него в любом случае.

Помимо привлекательности воссоединения с Месси и Луисом Суаресом, когда уругваец вернется после травмы, Неймар будет вернется в клуб, который сильно отличается от того, который он покинул. Существует неопределенность в том, как будет выглядеть команда к тому времени, когда следующий сезон наконец начнется.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» возобновила свою заинтересованность в полузащитнике «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, который не сумел закрепиться в лондонском коллективе. За Лаутаро Мартинесом «блауграна» следит уже более трех лет, но «Интер» требует за аргентинского нападающего более 90 миллионов фунтов.

Кроме того, согласно Diario Sport, клуб готовится расстаться с восемью исполнителя во время летнего трансферного окна. Бразильский вратарь Норберто Нету, Самуэль Умтити, Карлес Аленья, полузащитники Иван Ракитич, Артуро Видаль, Филипп Коутиньо, а также форварды Антуан Гризманн и Мартин Брейтуэйт будут выставлены на трансфер.

Действительно, существует неопределенность в отношении того, как долго Сетьен будет тренировать команду, и, хотя многие призывают футбольные власти использовать вынужденный перерыв для возможности перезагрузки, Месси будет утверждать, что «Барселоне» уже давно требуется перезагрузка. 0