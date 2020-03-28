Моуринью и Гвардиола. Десять шагов от любви к ненависти

1. Переводчик разглядел идола, 1996 год

В 1996-м Жозе Моуринью прибыл в «Барселону» в качестве переводчика Бобби Робсона, чтобы стать мостом между командой и ее боссом. Вскоре португалец сам определил футболиста каталонцев Гвардиолу как одного из лидеров, а Робсон позже вспоминал, что они общались «довольно дружелюбно».

Так было и после отставки Робсона, когда Моуринью остался в клубе при Луи ван Гаале до 2000 года.

Гвардиола и Моуринью в «Барсе» Архив

2. Пеп обошел Жозе в борьбе за пост наставника «Барселоны», 2008 год

«Барселона» искала нового главного тренера, а Моуринью очень хотел эту должность и даже показывал презентацию для руководства клуба в Португалии.

Чики Бегиристайн и Марк Ингла были впечатлены планами Жозе, но опасались конфликтной натуры тренера. Они сделали выбор в пользу Гвардиолы, единственным достижением которого было повышение второй команды клуба из четвертого дивизиона. Эта история создала фон для неприязни Моуринью к «Барселоне».

3. Жозе отомстил «Барсе», 2010 год

Во втором сезоне под руководством «Особенного», «Интер» встречался с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Выиграв шесть трофеев за первый год в Гвардиолой, каталонцы считались фаворитами, но миланцы в итоге похоронили мечты «Барсы», которая проиграла в Италии со счетом 1:3.

В Каталонии хавбек «Интера» Тиаго Мотта был удален в первом тайме, после чего Моуринью сказал Гвардиоле: «Не думай, что ты выиграл».

С помощью героических усилий и прекрасной тактике «Интер» прошел дальше, а Моуринью выбежал на поле, подняв к небесам указательный палец. Позже уже в «Реале» Жозе в собственном офисе установил собственную фигуру в полный рост с тем моментом триумфа.

Празднование Моуринью

4. Четыре Эль-Класико за 18 дней, 2011 год

Спустя год после того, как Мадрид нанял Моуринью, чтобы любыми силами остановить машину Гвардиолы, напряжение усилилось. Команды должны были провести четыре матча между собой за 18 дней.

В финале Копа дель Рей «Реал» победил со счетом 1:0, а Гвардиола жаловался на судей. Моуринью использовал это и высмеял коллегу. Пеп ответил позже, в зале для пресс-конференций перед полуфиналом Лиги чемпионов. Гвардиола посмотрел в камеру и сказал: «В этом помещении Моуринью — главный, здесь он босс. Я не хочу соревноваться с ним в красноречии, все покажет футбол».

Когда Гвардиола вернулся в отель — вся команда аплодировала ему стоя.

5. Моуринью пошел в открытую атаку на «Барсу», 2011 год

Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью Sky Sports

«Барселона» выиграла токсичный Эль-Класико, в котором были удалены Пепе и Моуринью. Португалец затем дал эпичную пресс-конференцию, на которой обвинил судей УЕФА в поддержке «Барселоны», обесценив работу Гвардиолы:

«В глубине души, если эти арбитры — хорошие люди, то это не может им нравиться. Я надеюсь, что однажды у Гвардиолы будет шанс выиграть чемпионат чисто и без скандалов».

6. Жозе напал на помощника Пепа, 2011 год

В августе того же года команды сталкиваются в Суперкубке Испании. Еще одна жестокая дуэль шла к перерыву, когда Марсело идет в грубый стык с Фабрегасом. Тут же появились красные карточки, а Моуринью ткнул пальцем в глаз Тито Виланове, помощнику Гвардиолы.

Это обсуждала вся Европа, но фанаты «Реала» были в восторге от главного тренера и скандировали его имя на следующей игре. «Моу, твой палец указывает нам путь», — такой баннер появился на трибунах.

«Жозе не попросит прощения. Он твердо верит, что защищал интересы "Реала", — заявил представитель коуча.

Моуринью и Виланова

7. "Новое правило УЕФА", 2013 год

Через год после того, как Гвардиола покидает "Барсу", он присоединяется к мюнхенской "Баварии" и вскоре снова встречает "Особенного" вместе с "Челси". На этот раз — в Суперкубке УЕФА.

Перед игрой португалец заявил, что сомневается в прогрессе мюнехнцев под руководством Пепа.

"Бавария" обыграла "Челси" по пенальти, а Рамирес был удален. Жозе вновь не выдержал: "Каждый раз, когда я играю с Пепом, у меня удаляют футболиста. Это, судя по всему, какое-то новое правило УЕФА".

8. Моуринью объяснил, почему Гвардиола лысый, 2014 год

Лысина Пепа стала легендарной globallookpress.com

В обмене мнениями на ежегодном форуме УЕФА для ведущих тренеров Моуринью и Гвардиола спорят о правильной длине травы. Пеп хочет, чтобы был не длиннее 1,5 см, чтобы ускорить игру, но португалец не согласен.

Моуринью: "У каждого свой стиль игры, уважать надо всех. Футбол может быть впечатляющим в разных видах".

Гвардиола: "Красота футбола зависит от тренера. Мне кажется, что Моуринью предпочитает результат зрелищу".

Позже, уже не так публично, Жозе сказал: "Когда человек наслаждается своим делом, он не теряет волосы, а вот Гвардиола лысый. Он не любит футбол".

9. Жозе обесценивает немецкие успехи Пепа, 2015 год

Хотя их команды не встречались почти два года, Моуринью знает, что Гвардиола выиграл два чемпионских титула подряд с "Баварией". В Бундеслиге у мюнхенцев вообще не было конкурентов.

Португалец после победы в АПЛ с "Челси" сказал: "Я не самый умный парень в плане выбора страны и команды для работы. Я мог бы оказаться в другом клубе и другой стране, где легче стать чемпионом. Может быть, я окажусь когда-то там, где специалист по экипировке может стать тренером и завоевать трофей.

10. Парочка встретилась с Англии, 2016 год

Дуэт оказывается во главе двух клубов Манчестера одновременно, но их вражда в первый год не слишком заметна. Моуринью говорит, что нет смысла пытаться дестабилизировать Пепа, потому что это позволит другим конкурентам вырваться вперед.

В 2017-м году Антонио Конте с 'Челси' берет титул, затем наступает эпоха 'Ман Сити' и Гвардиолы, а 'МЮ' Моуринью отстает от команды каталонца на 19 очков и становится вторым. 'Горожане' продолжают побеждать, а вот манкунианцы в 2018-м решают отказаться от услуг Моуринью. На этом их пути разошлись. Пока что. 0