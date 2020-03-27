Кто был лучшим футболистом? Рейтинг всех тренеров АПЛ

20. Жозе Моуринью («Тоттенхэм»)

Позиция: полузащитник

Команды, достойные упоминания: «Рио Аве», «Белененсеш»

На последнем месте рейтинга — Жозе Моуринью, который играл только на молодежном уровне, прежде чем решил стать тренером. Португалец ворвался в профессиональный футбол в качестве переводчика Бобби Робсона, и оттуда продвинулся до тренерской работы и стал одной из самых выдающихся фигур в футболе.

Жозе Моуринью globallookpress.com

19. Брендар Роджерс («Лестер»)

Позиция: защитник

Команды, достойные упоминания: «Рединг»

Роджерс, который в итоге стал успешным тренером, рано переключился на эту работу после того, как его игровую карьеру пришлось завершить из-за генетических проблем с коленом. Несколько лет он провел в дублирующем составе «Рединга», а после официального завершения карьеры немного поиграл за любительские клубы.

18. Даниэль Фарке («Норвич»)

Позиция: нападающий

Команды, достойные упоминания: «Штайнхаузен», «Липпштадт 08»

Если Моуринью по-настоящему играл только на молодежном уровне, то Даниэль Фарке провел всю свою карьеру в низших лигах немецкого футбола. Он начинал карьеру в клубе «Штайнхаузен» из своего родного города, а затем трижды в разные периоды играл за «Липпштадт». В этом же клубе он начал свою тренерскую карьеру, проведя у руля команды шесть лет.

17. Грэм Поттер («Брайтон»)

Позиция: левый защитник

Команды, достойные упоминания: «Бирмингем», «Сток Сити», «Саутгемптон», «Вест Бромвич Альбион»

Нынешний главный тренер «Брайтона» заявил о себе в этой роли в шведском «Эстерсунде». Однако свою игровую карьеру он провел в Англии, в общей сложности поиграв за одиннадцать разных команд. Он начал с «Бирмингема» в 1992 году, а повесил бутсы на гвоздь в «Максфилд Таун» в 2005 году в возрасте 30 лет. После этого он сделал свой первый шаг на тренерском поприще, где уже добился большего успеха.

Грэм Поттер globallookpress.com

16. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»)

Позиция: защитник

Команды, достойные упоминания: «Кристал Пэлас», «Грейвзенд и Нортфлит», «Мейдстон Юнайтед», «Береа Парк»

Рой Ходжсон не был хорошим игроком. Возможно его прямолинейный подход к управлению командой объясняет это. Ходжсон был обычным защитником, ничего особенного. Единственная заметная вещь, которую он сделал в бытность игроком, это прервал спортивный бойкот ЮАР (из-за Апартеида), чтобы перейти в «Береа Парк». И он наверняка хотел бы, чтобы люди забыли об этом факте.

15. Дэвид Мойес («Вест Хэм»)

Позиция: центральный защитник

Команды, достойные упоминания: «Бристоль Сити», «Данфермлин», «Престон»

В начале своей карьеры Мойес был частью «Селтика», с которым выиграл чемпионский титул в 1982 году. Однако после этого он не достигал каких-либо особых высот в качестве игрока. Большую часть карьеры он провел в шотландском «Данфермлине» и английском «Престоне», который затем нанял его в качестве тренера.

Дэвид Мойес globallookpress.com

14. Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»)

Позиция: голкипер

Команды, достойные упоминания: «Витория Гимарайнш», «Депортиво», «Порту»

Нуну Эшпириту Санту закончил свою игровую карьеру в 2010 году в «Порту», где имел возможность учиться у Моуринью. Он был голкипером не первых ролей, и по ходу карьеры поиграл не только в Португалии, но еще и в Испании и даже России — за московское «Динамо».

Нуну Эшпириту Санту в составе московского «Динамо» «Динамо» Москва

13. Дин Смит («Астон Вилла»)

Позиция: центральный защитник

Команды, достойные упоминания: «Уолсолл», «Лейтон Ориент», «Шеффилд Уэнсдей», «Порт Вэйл»

У Дина Смита была долгая игровая карьера — 16 лет в пяти разных клубах. Он так и не добрался до топ-уровня английского футбола, но достойно выступал за такие клубы, как «Уолсолл», «Лейтон Ориент» и «Херефорд Юнайтед», сыграв более ста матчей за каждый.

12. Эдди Хау («Борнмут»)

Позиция: защитник

Команды, достойные упоминания: «Борнмут»

Эдди Хау — легенда «Борнмута». Он почти десять лет играл за этот клуб, затем потратил два года, чтобы попробовать себя в других командах, прежде чем вернуться домой и провести еще три сезона за «Борнмут». Тем не менее, травма, которая начала мучить его после 25 лет, не позволила ему реализовать весь потенциал и вынудила рано перейти на тренерскую работу.

11. Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»)

Позиция: правый защитник

Команды, достойные упоминания: «Шеффилд Юнайтед», «Ноттингем Каунти», «Чарльтон», «Брайтон»

Крис Уайлдер во время карьеры футболиста поиграл на всех уровнях английского футбола. Он начинал в составе «Шеффилд Юнайтед», за который поиграл в два разных периода, прежде чем вернуться в клуб в качестве тренера. Дольше всего Уайлдер задержался в составе «Ротерхэм Юнайтед» — четыре года и более ста матчей.

Крис Уайлдер globallookpress.com

10. Найджел Пирсон («Уотфорд»)

Позиция: защитник

Команды, достойные упоминания: «Шрусбери Таун», «Шеффилд Уэнсдей», «Мидлсбро»

Найджел Пирсон не играл за большое количество команд, он долго играл в каждом из клубов. Он начинал свою игровую карьеру в городе Шрусбери. За клуб этого города он провел шесть лет, после чего перешел в «Шеффилд Уэнсдей». С этой командой он был семь лет и выиграл Кубок лиги, прежде чем подписался в «Мидлсбро», за который отыграл четыре сезона, в том числе два — в АПЛ. После этого он закончил карьеру.

9. Шон Дайч («Бернли»)

Позиция: защитник

Команды, достойные упоминания: «Ноттингем Форест», «Честерфилд», «Миллуолл», «Нортхэмптон»

Дайч был жестким защитником. Развитию его карьеры, по его словам, помешал перелом ноги, полученный в самом ее начале. Однако он стал легендой «Честерфилда» — был капитаном команды в том нелепом полуфинале Кубка Англии против «Мидлсбро» в 1997 году (он забил, чтобы помочь команде добиться переигровки, в которой она уступила). После «Честерфилда» он поиграл еще за несколько команд, прежде чем перейти на тренерскую работу.

8. Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Позиция: нападающий/защитник

Команды, достойные упоминания: «Майнц»

Нынешний главный тренер «Ливерпуля» провел более десяти лет карьеры, играя за «Майнц». Причем эти одиннадцать лет он разделил — сперва был нападающим, но примерно на половине пути перешел в оборону, где использовал свой высокий рост, чтобы приносить команде пользу. Как только Клопп повесил бутсы на гвоздь, то сразу стал тренером «Майнца».

Юрген Клопп globallookpress.com

7. Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»)

Позиция: центрфорвард

Команды, достойные упоминания: «Аустрия», «Кельн»

По его собственному признанию, Хазенхюттль был не самым талантливым футболистом. Однако он провел более 400 матчей за восемь клубов своей родной страны, а также поиграл в Бельгии и Германии. Свой лучший период карьеры он провел в «Аустрии» — с 1989 по 1994 годы он провел за этот клуб 172 матча, в которых забил 56 голов.

6. Микель Артета («Арсенал»)

Позиция: центральный полузащитник

Команды, достойные упоминания: «Барселона», «Рейнджерс», «Эвертон», «Арсенал»

Микель Артета запомнился, как, возможно, один из самых недооцененных полузащитников своего времени — по крайней мере, за пределами тех клубов, которые он представлял. Испанец был прекрасным игроком в те шесть лет, которые он провел в «Эвертоне», за который он играл сперва на правах аренды из «Реала Сосьедада», а затем уже на постоянной основе. Пять лет в составе «Арсенала» в конце его карьеры предоставили еще больше поводов для его восхваления. Он был регулярным игроком команды, которая на тот момент испытывала трудности под руководством Арсена Венгера.

Микель Артета в «Эвертоне» globallookpress.com

5. Стив Брюс («Ньюкасл»)

Позиция: центральный защитник

Команды, достойные упоминания: «Джиллингем», «Норвич Сити», «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» доминировал в первые годы АПЛ, взяв три титула в период с 1992 по 1996 годы. И частично этот успех объясняется присутствием в обороне Стива Брюса. Англичанин перешел в «МЮ» в 1987 году и был в центре революции сэра Алекса Фергюсона. Он также выиграл с командой три Кубка Англии, Кубок лиги и Кубок обладателей кубков.

4. Карло Анчелотти («Эвертон»)

Позиция: полузащитник

Команды, достойные упоминания: «Парма», «Рома», «Милан»

Карло Анчелотти в роли игрока был таким же крутым, спокойным и хладнокровным, как и в годы своей тренерской карьеры. У него была замечательная игровая карьера. Карлетто играл в центре полузащиты и завоевал чемпионские титулы с «Ромой» и «Миланом», а с последним также завоевал два европейских кубка. На международном уровне Анчелотти отыграл 26 матчей за сборную Италии. Он был частью команды, которая выиграла бронзу на ЧМ-1990.

3. Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»)

Позиция: нападающий

Команды, достойные упоминания: «Манчестер Юнайтед»

Уле-Гуннар Сульшер — убийца с лицом младенца — провел одиннадцать лет в «Манчестер Юнайтед», забив 126 голов в 366 матчах, выиграв шесть титулов АПЛ, два Кубка Англии, а также Лигу чемпионов в 1999 году. В том финале он забил победный гол в компенсированное время. Сможет ли он добиться того же успеха в качестве тренера? Пока что он справляется со своей работой не худшим образом.

2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Позиция: Опорный полузащитник

Команды, достойные упоминания: «Барселона»

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Бедный Пеп Гвардиола. В этом сезоне его обогнали не только как лучшего тренера АПЛ, но теперь и как лучшего футболиста среди тренеров АПЛ. Но, конечно, он был хорош. Каталонец был глубинным плеймейкером, если хотите — прототипом Бускетса. Он управлял полузащитой динамичной «Барселоны» — команды-мечты Йохана Кройффа. Гвардиола был последователем Кройфа на поле, и он помог каталонцам выиграть первый в истории клуба Кубок чемпионов, а также четыре раза подряд побеждать в Ла Лиге.

Даже после Кройфа Пеп продолжал демонстрировать высокий уровень. Он учился также у Луи ван Гала и играл до конца 90-х. Пеп также выигрывал Кубок Испании, еще два чемпионских титула и Кубок обладателей Кубков. Он также провел 47 матчей за сборную Испании. Могло быть и больше, но он поссорился с Хавьером Клементе и пропустил Евро-96, а ЧМ-1998 пропустил из-за травмы.

После «Барселоны» он отправился в тур по командам, в которых работал с великими тренерами — Карло Маццоне в «Брешии», Фабио Капелло в «Роме», Хуанма Лильо в «Дорадосе». Пеп использовал свою невероятную репутацию игрока, чтобы подготовиться к тренерской карьере.

1. Фрэнк Лэмпард («Челси»)

Позиция: Центральный полузащитник

Команды, достойные упоминания: «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Величайший полузащитник-голеадор в истории АПЛ, лучший бомбардир в истории «Челси» и лучший футболист среди нынешних тренеров АПЛ. Когда Лэмпард в 2011 году перешел из «Вест Хэма» в «Челси», возникали вопросы насчет 11 миллионов фунтов, заплаченных за него. В конце концов он был всего лишь в «Вест Хэме», да еще и играл под руководством отца, который входил в тренерский штаб дяди Гарри Рэднаппа.

Через 13 лет Лэмпард покинул «Челси» в статусе легенды. Он выиграл три титула АПЛ, пять Кубков Англии, два Кубка лиги, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Он забил за «Челси» 211 голов, побив рекорд Бобби Тэмблинга по количеству мячей за «синих».

В АПЛ только Алан Ширер, Уэйн Руни и Энди Коул забили больше, чем Лэмпард (177), который на два гола обошел Тьерри Анри и как минимум на 54 — любого другого полузащитника. 0