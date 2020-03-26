Путь Юргена Клоппа: от школьных дней в Шварцвальде до статуса героя на «Энфилде»

Им было по 11 лет, когда они выступали за юношескую команду «Глаттена» и слушали по радио трансляции матчей своего любимого «Штутгарта».

Юный Юрген любил анализировать тактику «Штутгарта». В какой-то момент он вслух предложил сделать несколько замен, чтобы изменить ход игры. Спустя несколько минут комментатор подтвердил, что предлагаемые Клоппом замены были сделаны.

«Я был поражен его знаниями и пониманием игры», — вспоминает Хаас. — «Иногда мне казалось, что он уже тренер».

Школьные годы Клоппа в Шварцвальде дают нам первые догадки о том, как развивался этот специалист, прежде чем стал лучшим тренером современности.

Юрген Клопп вырос в небольшом поселке Глаттен bbc.com

Его почитают в «Майнце», где он быстро прошел путь от игрока до главного тренера и впервые вывел клуб в Бундеслигу, в Дортмунде, где он сверг с трона «Баварию», и теперь в «Ливерпуле», с которым он одержал шестую победу в истории клуба в Лиге чемпионов и вел команду к 19 титулу до того, как вмешался коронавирус.

Такой же простой в отношениях с игроками, болельщиками, руководителями и журналистами, этот улыбающийся, жестикулирующий и дружелюбный наставник, похоже, воплощает в себе все вышеперечисленные клубы, фанаты которых требуют эмоциональных вложений от человека, которые несет ответственность за реализацию всех намеченных целей.

Мы узнаем много нового о личности Клопп и его методах, когда пообщаемся с некоторыми ключевыми фигурами, которые повстречались ему на пути к «Энфилду». История начинается в Глаттене, небольшом курортном поселке в Шварцвальде, где прошли годы становления нашего героя.

Мы встретились с Хаасом напротив пекарни, рядом с фонтаном, воды которого впадают в реку Глатт, от которой и происходит название деревни. Именно здесь Юрген, Йенс и их партнеры по команде «Глаттен» собирались перед отправлением на выездные матчи.

Короткая прогулка по травянистым берегам реки, где мальчики обычно катались на велосипедах, приводит нас к дому детства Клоппа, где до сих пор живет его мать. Напротив находится новая блестящая ратуша, а менее чем в двух шагах — начальная школа, которую посещали Клопп и Йенс.

Клопп с капитанской повязкой в юношеской команде (слева во втором ряду) bbc.com

Именно здесь, среди холмов Швабии — земли часов с кукушкой, традиционных костюмов и сытных блюд на юго-западе Германии — Клопп развил чувство свободы, далекое от промышленности и напряженности Майнца, Дортмунда или Ливерпуля.

«Люди здесь очень тихие и крепкие», — говорит Хаас. — «Они осторожны с деньгами. Они любят работать и судят людей по тому, что те делают».

«Швабским людям требуется некоторое время, чтобы стать мягче, но, если вы стали друзьями, то это на всю жизнь. Это действительно хорошее место для взросления. У вас есть время для себя, и вы можете сосредоточиться на своих любимых делах».

У Клоппа есть две старшие сестры, которые, по его словам, были для него как вторые матери, но именно его отец Норберт — коммивояжер и бывший вратарь-любитель — побудил его заняться спортом.

«Норберт оказал на него большое влияние, он сформировал его», — вспоминает первый тренер Клоппа Ульрих Рат, который в 1972 году основал команду «Глаттен» U-11, где его сыновья Инго и Харти имели возможность играть вместе с Клоппом и Йенсом.

«Важно знать, что Норберт Клопп родился не в Глаттене. Он из Рейнланд-Пфальца, что недалеко от Майнца. Люди из этого региона любят карнавалы. В Глаттене и в Шварцвальде вы такого не увидите», — добавил он.

«Норберт был очень активен здесь, в клубе. Сначала занимался футболом, а затем — теннисом. И Юрген получил красноречие своего отца, его энтузиазм и энергию.

Юрген Клопп с отцом Норбертом bbc.com

Его мать родом из Глаттена, из известной здесь семьи. Люди из Шварцвальда — тихие и спокойные. Им всегда приходилось много работать. Они всегда были сильными.

Когда Юрген прыгает по полю, я вижу в нем Норберта. Но когда он закрывает за собой дверь дома, то обретает покой и тишину. В этом он похож на мать», — сказал Рат.

Клопп был полузащитником и капитаном молодежных команд «Глаттена», пока подростком не перешел в более крупный клуб «Эргенцинген», базировавшийся в 24-километрах от его дома. Рат описывает его как «плохого неудачника» и «прирожденного лидера».

«Он всегда был в первых рядах и говорил, когда что-то было не так», — говорит 79-летний Рат. — «У нас были хорошие отношения. Он был амбициозным. И он всегда собирал вокруг себя команду и подгонял ее».

На поле, на котором раньше играл Клопп, вдоль одной боковой линии растут высокие сосны, а вдоль другой находится ручей, из которого, как вспоминает Хаас, он неоднократно был вынужден доставать улетевшие туда мячи.

В 1981 году в городе образовался новый спортивный клуб, чьи желто-черные цвета жутко перекликались с дортмундской «Боруссией». Фотография Клоппа в эпоху Дортмунда, подписанная и посвященная жителям его родного поселка, гордо расположилась среди других трофеев и памятных вещей.

Здесь же, на клубной базе, проходили торжества в честь самого известного сына поселка, когда Клопп привел «Боруссию» к чемпионству в Бундеслиге в 2011 году.

Юрген Клопп на специальной церемонии в Глаттене bbc.com

Когда аплодисменты и пение стихли, Клопп вышел на сцену, где произнес речь, после чего растворился в толпе среди людей его родной земли.

«Это было потрясающе», — говорит Хаас, сидя в местном спортивном баре с бокалом пшеничного пива. — «В одну минуту он был главным тренером "Боруссии", а уже через мгновение стал старым одноклассником. Он интересовался поселком, делами людей, и он общался на местном диалекте».

Рат редко видит Клоппа в эти дни, но становится взволнованным, когда вспоминает неожиданный телефонный звонок от своего бывшего ученика в день своего 75-летия.

«Он поздравил меня и пожелал мне всего наилучшего», — говорит Рат, сдерживая слезы. — «Это его дом, и он никогда о нем не забывал».

Покинув «Глаттен», Клопп играл в нескольких любительских клубах, включая «Рот-Вайсс Франкфурт», одновременно обучаясь по специальности «спортивная наука» в городском университете.

В 1990 году в возрасте 23 лет он переехал на 48 километров на запад, чтобы подписать полупрофессиональный контракт с командой второго дивизиона «Майнц 05», капитаном которого был Михаэль Шумахер.

«Клопп был типичным учеником в то время, как внешне, так и внутренне», — смеется 62-летний Шумахер, сидя в корпоративном секторе нового стадиона «Майнца», который стал символом драматического подъема клуба под руководством Клоппа. — «Он всегда был одет в джинсы и футболку и был очень спокойным, никакого стресса».

Однако игровая карьера оказалась довольно травматичной для Клоппа, который всегда признавался, что его ноги подходили для второго дивизиона, а мозг — для первого.

«Когда он пришел к нам, он был нападающим», — добавляет Шумахер. — «Он был быстр и хорош головой, но с техникой возникали проблемы. Ему было трудно. Когда на стадионе объявляли его имя, фанаты возмущенно свистели. Я помню, как после игры мы сидели в бассейне с гидромассажем, и Клопп сказал мне: "Что я могу поделать? Это тренер хочет видеть меня на поле". Он знал, что он не лучший игрок, но делал то, что ему говорили».

Перевод в оборону со стороны влиятельного тренера Вольфганга Франка позволил 193-сантиметровому Клоппу добиться успеха в «Майнце», где за десять лет он провел 325 матчей. Однако именно внезапное решение назначить его главным тренером действительно выявило его сильнейшие стороны.

Клопп в составе «Майнца» в октябре 1999 года bbc.com

«Майнц» был близок к вылету в третий дивизион, когда президент Харальд Штруц в феврале 2001 года решился на смелый поступок.

«Проблема заключалась в том, что мы за короткий период расстались с тремя наставниками», — говорит приветливый Штруц, глядя на поле «Брухвегштадиона», на котором играл «Майнц» во времена Клоппа-игрока и Клоппа-тренера.

«У нас была очень важная игра, и мы решили, что если здесь нет никого, кто может помочь команде, то пусть футболисты помогают сами себе. Юрген Клопп был полон страсти, он отличался своей харизмой. Вы могли заметить, что во всех матчах он был лидером. Даже болельщики были впечатлены его индивидуальностью. Мы решили сделать его тренером, и это привело к взрыву эмоций для всех людей, живущих в городе. И это был лучший период в истории клуба», — добавил он.

Влияние молодого тренера было мгновенным. «Майнц» обыграл «Дуйсбург» 1:0 в первом матче Клоппа, а всего в первых семи играх одержал шесть побед, покинув зону вылета. За этим стоило наблюдать!

В двух сезонах подряд клуб боролся за повышение в классе до самого последнего тура, но оба раза упускал возможность добыть путевку в Бундеслигу.

И если бы многие другие люди сломались, то Клопп находил возможность для прогресса, что так поразило Штруца.

Когда 15 тысяч фанатов собрались перед театром на главной площади Майнца, Клопп говорил от души.

«У всех были слезы на глазах, но Юрген вышел на сцену и сказал им, что мы вернемся сильнее и попробуем снова. Люди были впечатлены его силой. Он всегда находил правильные слова», — сказал Штруц.

Слезы превратились в радость уже через год, когда «Майнц» обеспечил себе свой первый выход в Бундеслигу.

Клопп празднует первый в истории выход «Майнца» в Бундеслигу в 2004 году bbc.com

«Я могу поклясться, что мы провели прекрасный вечер», — продолжает Штруц. «Юрген до сих пор говорит мне, что в его голове хранится мой образ, который он никогда не забудет. В три часа утра, стоя в пабе, я выглядел действительно счастливым. Улыбка до ушей, смех, выпивка».

«Майнц» провел три бодрых сезона в Бундеслиге, достаточно времени для тактической хватки Клоппа и его заразительного обаяния, которое произвело впечатление на одного из самых влиятельных людей в немецком футболе.

«Когда приходилось играть против "Майнца", то, с одной стороны, игроки противника были не очень хороши, но с другой стороны, нам было трудно победить, потому что у них было много духа», — подчеркивает Ханс-Йоахим Ватцке, исполнительный директор дортмундской «Боруссии».

«На широкую общественность он произвел реальное впечатление во время чемпионата мира в 2006 году, когда был экспертом на телевидении. Для немцев стало новостью то, что этот парень обладал такой высокой компетентностью в анализе, но самое интересное, что он успевал развлекать публику своим большим очарованием. Это было фантастически».

После еще нескольких пролитых слез, когда он прощался с фанатами на главной площади Майнца, Клопп перешел в дортмундскую «Боруссию» в 2008 году и сразу же установил связь со страстной «Желтой стеной» на 80-тысячном «Вестфаленштадион».

Играя в свой собственный стиль футбола под названием «хэви-метал», крича и жестикулирую из-за пределов своей технической зоны, Клопп превратил кризисную «Боруссию» в одну из самых захватывающих команд европейского футбола, взяв штурмом титул Бундеслиги в 2011 году, и добавив к чемпионству Кубок в 2012-м.

«Он дал команде новый дух», — убежден Ватцке. — «Он привил совершенно другой стиль футбола: агрессивный, напористый, эмпатичный. Фанаты и игроки полюбили его с первого взгляда. Весь город, весь регион вышли из-под контроля».

Клопп покинул Дортмунд в мае 2015 года bbc.com

Статус суперзвезды Клоппа заключен в кадры с вертолетной камеры, которая запечатлела кульминацию победного парада в Дортмунде в 2011 году. Под свежезаписанный хит «Клоппо ду Попстар», Юрген выходит на сцену из облака дыма, танцует, бросает мяч в толпу и машет каждому пришедшему болельщику.

«Он один из самых известных людей в Германии», — говорит близкий друг Клоппа Ули Граф, написавший песню «Клоппо ду Попстар», которая заняла второе место в немецких чартах. — «Но он не хочет быть поп-звездой. Он человек из народа, парень из Шварцвальда, ставший героем».

«Клоппо ду Попстар»

Граф называет проведенные выходные с Юргеном Клоппом «самым большим удовольствием, которое можно получить».

«С ним вы будете смеяться, шутить, вы можете говорить о политике, спорте», — говорит он. — «Он очень умный человек, который сможет поддержать любой разговор».

Отличный футбольный тренер, достойный танцор и идеальный компаньон для отдыха. Но таланты Клоппа на этом на заканчиваются.

Если бы вы были спонсором дортмундской «Боруссии», то вряд ли бы колебались в вопросе продления контракта, когда бы получили звонок от самого Клоппа.

«Юрген Клопп — мечта маркетолога», — говорит Карстен Крамер, который возглавлял отдел маркетинга клуба в течение семи лет работы Клоппа, а теперь является управляющим директором.

«Такой человек, как он, совместно с дортмундской "Боруссией" — идеальная комбинация. Он смог придать клубу человеческое лицо. Он — оружие, идеальный универсал, и он поддерживал нас потрясающим образом. Спонсоры были настолько тронуты, что сам тренер "Боруссии" звонил им, что продлили свои сделки».

Спустя пять лет после очередного слезливого расставания Крамер и Ватцке остаются близкими друзьями Клоппа. Они были гостями в Киеве и Мадриде на обоих финалах Лиги чемпионов, когда «Ливерпуль» Юргена сражался за трофей.

«Если вы работаете вместе с таким человеком, как Юрген, в течение семи лет, было бы ложью сказать, что вы не скучаете по нему. Он необыкновенный человек», — сказал Крамер. — «Но то, как он дает надежду и силу не только футбольному клубу "Ливерпуль", но и городу, делает нас очень гордыми». 0