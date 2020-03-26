Центурионы сборных 21 века. Топ-10 звезд международного футбола

Это не совсем вершина спорта, но сборные находятся в особенном почете у футболистов. Их ветераны пользуются особым уважением. Этот рейтинг основан на влиянии игрока, а также доминировании его сборной на международной арене.

10. Диего Форлан

Диего Форлан с трофеем Копа Америка squawka.com

Сборная Уругвая, 112 матчей, 36 голов

Трофей: Копа Америка-2011

Диего Форлан — сказочный игрок, который был яркой вспышкой на чемпионате мира-2010. Форвард привел Уругвай к впечатляющему финишу на четвертом месте, а затем еще прибавил и стал звездой команды, которая раздавила всех своих соперников на Копа Америка-2011. Моменты и удары Форлана имели решающее значение в том триумфе.

9. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду espn.com

Сборная Португалии, 164 матча, 99 голов

Трофеи: Евро-2016, Лига наций-2019

Роналду забил больше голов за сборную, чем любой другой европеец. Он также приближается к мировому рекорду. Это огромная фигура для Португалии (как на поле, то и за его пределами), ведь Криштиану привел команду к победе на чемпионате Европы. Единственная причина, почему он находится внизу списка, а не на вершине, состоит в том, что он довольно посредственно играл на четырех чемпионатах мира.

8. Джанлуилжи Буффон

Джиджи Буффон squawka.com

Сборная Италии, 176 матчей

Трофей: Кубок мира-2006

Джиджи Буффон — абсолютная легенда и единственный действующий футболист в рейтинге, который уже играл в начале века. Пик голкипера пришелся на 2006-й год, когда он внес огромный вклад в победу на Кубке мира. Он также имеет рекордное количество международных матчей на континенте.

7. Бастиан Швайнштайгер

Бастиан Швайнштайгер squawka.com

Сборная Германии, 121 матч, 24 гола

Трофей: Кубок мира-2014

Швайнштайгер начинал век как полузащитник или форвард. Позже немец повзрослел и перешел на позицию центрального полузащитника, руководя темпом всей полузащиты с безмятежной уверенностью. Наиболее очевидно это было в 2014-м году, когда он стал творцом победы на Кубке мира, включая знаменитую победу над Бразилией со счетом 7:1.

6. Фабио Каннаваро

Фабио Каннаваро squawka.com

Сборная Италии, 136 матчей, 2 гола

Трофей: Кубок мира-2006

Культовый защитник этого века, особенно на уровне сборных. Каннаваро каким-то образом умудрялся спасать Италию в самых сложных ситуациях, а также создавал полное спокойствие в задней линии, идеально дополняя Марко Матерацци. У сборной была паника, когда Алессандро Неста получил травму, но Каннаваро заставил забыть об этой проблемы, за что был вознагражден Кубком мира и «Золотым мячом».

5. Филипп Лам

Филипп Лам — капитан чемпионской сборной Германии squawka.com

Сборная Германии, 113 матчей, 5 голов

Трофей: Кубок мира-2014

С точки зрения ортодоксального защитника — сложно найти пример лучше. Немец начинал свою карьеру на левой бровке, смещаясь под правую ногу и вызывая хаос в задней линии соперника. Он начал свою карьеру за сборную уверенной игрой на ЧМ-2006, а затем стал правым защитником, который закончил свой путь победой на Кубке мира-2014 с капитанской повязкой на руке.

4. Серхио Рамос

Серхио Рамос squawka.com

Сборная Испании, 170 матчей, 21 гол

Трофеи: Евро-2008, Кубок мира-2010, Евро-2012

Серхио Рамос был молодым правым защитником, когда вместе со сборной испании выиграл чемпионат Европы-2008 и Кубок мира-2010. Он давал энергию в атаке, энергию в защите и свирепый менталитет победителя. Затем он стал динамичным центрбеком и помог испанцам оформить хет-трик, добыв трофей Евро-2012. С тех пор Рамос — безоговорочный босс в защите сборной и единственный игрок с Евро-2008, который до сих пор играет и провел уже 170 поединков. Не исключено, что очень скоро Серхио обойдет Буффона.

3. Андрес Иньеста

Андрес Иньеста squawka.com

Сборная Испании, 131 матч, 13 голов

Трофеи: Евро-2008, Кубок мира-2010, Евро-2012

Один из самых одаренных полузащитников в истории футбола. Иньесте удалось затмить достижения самого Зинедина Зидана практически по всем статьям. Без лишних усилий, элегантно он выиграл Евро 2008 и 2012 годов, а на ЧМ-2010 он сиял особенно ярко, доминируя в финале против жесткой сборной Голландии и записав на свой счет победный гол на турнире потрясающим ударом.

2. Икер Касильяс

Касильяс с трофеем squawka.com

Сборная Испании, 167 матчей

Трофеи: Евро-2008, Кубок мира-2010, Евро-2012

Касильяс в последний раз пропускал гол в матчах плей-офф крупных турниров за сборную в 2006-м году. Он был капитаном испанской сборной на всех трех первенствах, где команда праздновала чемпионство. Кипер при этом пропустил всего шесть голов (все — не самые важные). Кирпичная стена, которая состояла из одного человека. Спокойствие Касильяса передавалось его партнерам, что позволило создать одну из лучших команд в истории игры.

1. Хави

Хави перевернул взгляд на футбол squawka.com

Сборная Испании, 133 матча, 2 гола

Трофеи: Евро-2008, Кубок мира-2010, Евро-2012

Ни один футболист на международном уровне в столь полном объеме не передал миру всю суть футбола своей нации, а также не изменил игру, как это сделал Хави. В течение четырех лет, в период с 2008-го по 2012-й год, плеймейкер доминировал на мировой арене в футболках «Барселоны» и сборной Испании. Он обладал настолько безупречным ритмом, что заставил иначе взглянуть мир на весь футбол. Это и есть настоящее наследие.

Мы также составили две сборные — Европы и мира, в которые добавлены другие игроки, которые провели 100 или больше поединков.

Сборная Европы: Касильяс — Лам, Каннаваро, Пике, Рамос — Иньеста, Швайнштайгер, Хави, Бекхэм — Роналду, Клозе.

Сборная мира: Браво — Лусио, Маркес, Коло Туре — Гуардадо, Яя Туре, Видаль, Хассан — Алексис, Форлан, Месси. 0