Вечер Рикарду. О матче Португалия — Англия на Евро-2004

Пандемия коронавируса стала причиной переноса Евро-2020 на следующий год, а пока нам предоставляется хорошая возможность повспоминать о былых великих матчах данного турнира, к коим можно отнести и встречу между Португалией и Англией на ЧЕ-2004.

Почти все готово к началу матча

24 июня 2004 года «Эштадиу да Луш» вместил в себя 65 тысяч зрителей, которые были в предвкушении четвертьфинальной битвы, в чьих составах находились и большие к тому моменту звезды, и перспективная молодежь с великим будущим, о котором она узнает позже.

За пределами стадиона город Лиссабон заполнили английские фанаты. Поклонники этой сборной просто повсюду. С билетами или нет, но они приехали поддержать свою команду в ответственном матче, где друг другу противостояли 18-летний Уэйн Руни с его уже недетской хладнокровностью и 19-летний Криштиану Роналду со своим дриблингом и скоростью.

Юнцов кинули в бой в игре, которую нельзя назвать детской. Это четвертьфинал. Любое волнение могло вмиг превратиться в провал, а побороть его была способна лишь эйфория от гула болельщиков на стадионе. Команды вышли из подтрибунного помещения, зарядились дополнительной мотивацией, прослушав гимны, и швейцарский арбитр Урс Майер в 19:45 дал свисток о старте поединка, с центра начали англичане.

Быстрый гол и безрезультатная перестрелка

Португалия — Англия. Евро-2004

Первый забитый мяч был внесен в протокол уже на третьей минуте. По сути, он возник из ниоткуда. Вратарь Англии Дэвид Джеймс выбил снаряд на чужую половину поля, тот от головы Коштиньи отлетает к Оуэну и форвард ловко извернулся, благодаря чему переправил круглого в сетку. Португальцы привезли себе гол.

Однако, многообещающее начало не нашло продолжения в виде крупного счета. Большую часть встречи команды обменивались ударами издали или на подступах к штрафной, но были, конечно же, и опасные моменты вблизи ворот, где оба голкипера действовали здорово, спасая свою команду от беды.

Стоит вспомнить о том, что и оборонительные линии двух коллективов не особо много позволяли соперникам. Португалия очень хотела отыграться, команду вел за собой опытный лидер и капитан Луиш Фигу, а главной угрозой коллектива Свена-Йорана Эрикссона был Майкл Оуэн.

Опасные моменты были, атаки, подходы к чужим воротам, а главное — желание, все это присутствовало. Не хватало лишь самого важного — забитого мяча. С каждым ударом или спасением фанаты вскакивали со своих мест, а тренеры теряли нервные клетки, однако, концовка поединка подарила то, чего так долго ждала португальская публика.

Их любимцы сравняли счет. И сделал это молодой Элдер Поштига за 7 минут до завершения основного времени. Вышедший на замену Симау подобрал мяч после собственной неточной передачи и навесил в штрафную, где англичане допустили одну из немногих ошибок в игре, позволив пробить нападающему.

На табло снова ничья. После пропущенного гола «львы» заставили понервничать публику, когда после подачи Бекхэма со стандарта его партнеры угодили в перекладину, а гол после добивания не засчитали из-за блокировки Рикарду. Битва еще не закончилась, она перешла на другой этап.

Драматизм в дополнительное время и крутейшая серия пенальти

Первый тайм дополнительного времени прошел относительно спокойно. Коллективы робко пристреливались. Все веселье они перенесли на вторые 15 минут. На 108-й минуте Руй Кошта подал угловой, португальцы бьют по воротам, голкипер отыгран, но последней преградой на пути к голу стал Эшли Коул, который вынес мяч с ленточки. С этого и началось самое интересное.

Англия побежала в контратаку, однако, откровенно ее запорола, чем и воспользовались оппоненты. Руй Кошта получил мяч в середине поля, в одиночку сместился ближе к левому флангу, ушел от фола Фила Невилла и мощно всадил снаряд под перекладину без шансов для Дэвида Джеймса. На 110-й минуте Португалия вышла вперед. Эрикссон тяжело вздохнул, а Сколари радостно пронесся пару метров по бровке.

Такой расклад событий вынудил Англию бежать спасаться. Сделать ей это удалось спустя пять минут. «Львы» заработали очередной угловой. Подавать пошел Дэвид Бекхэм. Звезда «Реала» точно навесила в штрафную, а дальше скидка Джона Терри и удар с близкого расстояния Фрэнка Лэмпарда переводят этот матч в серию пенальти.

Команды слегка передохнули и выстроились у центрального круга. Первым пошел бить 11-метровый Бекхэм. Капитан Англии потоптался по точке, бросил взгляд на ворота, разбежался и направил круглого выше цели. Расстроенный Бекс укоризненно глянул на отметку с кочками. Это был его третий незабитый пенальти кряду.

Первый же удар португальцев получился удачным. Деку взял большой разбег и плотно пробил в правый от себя угол. После первого мяча в серии Оуэн, Симау и Лэмпард забили по голу. А шестой удар смазал Руй Кошта, который послал снаряд выше ворот.

Теперь, когда счет снова сравнялся, цена ошибки могла стоить полуфинала. Четыре следующих пенальти были реализованы Терри, Роналду, Харгривзом и Манише, но победителя соперники не выявили. Все должна была решить одна осечка в дальнейшем.

Развязка начала приближаться после гола Эшли Коула. К мячу подошел Элдер Поштига и забил ударом в стиле Паненки. А мгновениями позже настала героическая пора Рикарду. Голкипер португальцев совершил первое спасение в данной серии, справившись с выстрелом Васcелла.

Для коллектива Сколари это был судьбоносный момент. Теперь все зависело от одного точного действия его подопечных. И на это действие решился сам Рикарду, которые переиграл своего визави точным ударом в левый угол. В тот вечер португальцы праздновали выход в 1/2, а англичане жаловались на бугры возле 11-метровой отметки.

Интересные факты о матче

После данного поединка Англию называли горе-пенальтистами, поскольку это была четвертая серия, в результате которой сборная вылетела из крупного турнира.

На тот момент Португалия прошла в полуфинал Чемпионата Европы в третий раз, а в самой истории турнира серия пенальти была десятой. Кроме того, эта сборная стала второй командой, которая, смазав 11-метровый, все равно вышла победителем. Первой же является Италия (матч против Нидерландов).

Гол Майкла Оуэна, забитый на третьей минуте, тогда считался четвертым самым быстрым мячом в истории Чемпионата Европы. На счету форварда уже было 26 точных выстрелов за сборную Англии.

Многие болельщики сборной Англии убеждены в том, что Пол Скоулз завершил выступления за национальную команду из-за замены на Фила Невилла.

Ну и как не вспомнить о том, что единственный сейв в серии пенальти Рикарду сделал без перчаток. 0