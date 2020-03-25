«Боруссия» Дортмунд способна выиграть чемпионство

Дортмундская «Боруссия» занимает второе место в Бундеслиге с отрывом в четыре очка от «Баварии» за девять туров до завершения розыгрыша. Разбираемся, сможет ли команда выиграть титул.

«Дортмунд» был изначально претендентом на титул

Сезон 2019/20 хорошо начался для дортмундской «Боруссии». Ей удалось не только укрепить состав, приобретя Матса Хуммельса, Юлиана Брандта, Торгана Азара и Нико Шульца, но и обыграть «Баварию» в Суперкубке Германии. После этого «черно-желтые» одержали победы над «Уэрдингеном» в Кубке Германии, а также над «Аугсбургом» и «Кельном» в матчах Бундеслиги.

Это был тот старт сезона, на который надеялись «Шмели», чем усилили предсезонные разговоры о том, что это будет кампания, в которой «Дортмунд» завоюет первый титул с 2012 года.

Но затем возникло первое препятствие, когда команда Люсьена Фавра проиграла со счетом 1:3 в «Униону Берлин». Это был поединок, который показал множество проблем, присутствующих в команде, после чего последовали несколько ничьих и нестабильные результаты, что поставило под сомнение чемпионские притязания «Боруссии».

Оборона и нестабильность — главные проблемы клуба

Из проблем в клубе наиболее острыми были действия обороны. У коллектива возникли сложности оставлять свои ворота в неприкосновенности и, что называется, закрывать игры. И хотя большинство наблюдателей обвиняли Мануэля Аканджи, вся оборонительная линия выглядела шаткой.

Крайние фулбеки Рафаэл Геррейру и особенно Ашраф Хакими, хотя и потрясающи в атаке, неоднократно теряли свои позиции, оставляя центрбеков уязвимыми. Именно тогда Фавр решил сменить систему обороны на схему с тремя центрбеками, и мы стали свидетелями некоторых изменений в этой линии.

Несмотря на положительный эффект, который принесли изменения в тактике команды, были все еще отдельные ошибки, которые стоили ей очков. Ничья 3:3 против «РБ Лейпцига» и поражение 3:4 от «Байера» на выезде стали яркими примерами того, как «черно-желтые» терпели неудачи в том, чтобы сохранить свой перевес по ходу матчу.

Несмотря на вышеупомянутые проблемы, было много отличных индивидуальных выступлений, которые восхищали фанатов «Дортмунда». Превосходная форма Джейдона Санчо и мастерство Юлиана Брандта на более глубокой позиции, чем обычно, вместе с Акселем Витселем вызывали оптимизм. Действительно, «Боруссии» удалось выдать несколько великолепных выступлений в Бундеслиге.

Зимнее трансферное помогло решить эти проблемы

Между тем, в январское трансферное окно, которое называют лучшим в истории клуба, удалось приобрести высоко котирующегося форварда Эрлинга Холанда и экс-полузащитника «Ливерпуля» и «Ювентуса» Эмре Джана, который принес команде опыт и зрелость. Эти двое оказали положительное влияние с момента с самого начала своего появления. Джио Рейна также является еще одним классным талантом, который получал минуты во второй половине сезона и впечатлил своей игрой.

После двух проигрышей кряду от «Вердера» (в кубке) и «Байера», дортмундцы выдали три потрясающих выступления. Они доминировали в домашнем матче против «Айнтрахта» и выиграли 4:0. За этим последовало потрясающее выступление против «Пари Сен-Жермен» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, а затем им удалось победить бременцев вопреки своей неубедительной игре — 2:0.

С Витселем и Джаном, сформировавшим отличное партнерство в центре поля, которое также обеспечивает адекватное прикрытие для задней линии, «Шмели» в предыдущих матчах выглядели остро в обороне. Учитывая, что этот аспект их игры был слабым местом коллектива на протяжении всего сезона, текущее улучшение имеет жизненно важное значение в их стремлении к вершине чемпионата.

«Боруссия» способна стать чемпионом

Холанд продолжает забивать, и теперь у него девять голов в лиге, в то время как Санчо обеспечивает творческую искру, от которой процветает «Боруссия». Молодой англичанин имеет 13 голов в лиге и 14 передач. Хакиму также удалось довести счет своих результативных передач до двузначного числа — 10.

В целом, это была обнадеживающая игра в исполнении дружины Фавра в последних двух поединках. Как всегда, вопрос в том, сохранят ли они эту форму, и смогут ли выдать такие же выступления в больших и решающих матчах.

С нынешним настроем «Дортмунд» более чем способен бросить вызов любому сопернику, и оптимизм, который чувствовался в начале сезона, может принести плоды, если будет достигнута стабильность, но здесь для Фавра и компании важно, чтобы им не спутала карты пауза в связи с пандемией. 0