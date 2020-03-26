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    Влияние коронавируса может навсегда изменить футбол

    Каким будет будущее футбола?

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    Пандемия коронавируса только усиливается, что лишь усиливает неопределенность в будущее футбола. Автор ESPN Грэм Хантер рассуждает, что будет с игрой в будущем.

    Футбол — не главное на сегодня

    Я полагаю, что последние две недели доказали, что, когда наш спортивный календарь отменяется, мы сразу за ним скучаем.

    К сожалению, пандемия коронавируса означает, что мы живем во время форс-мажорных обстоятельств: обстоятельств, которые были вне контроля широкой общественности, чтобы предотвратить и оказывают огромное влияние на жизнь, к которой мы привыкли.

    Поэтому очень важно, чтобы мы изменили наше поведение и сбавили риторику в духе: «Я хочу это, поэтому я сделаю это или пойду получу это», который доминирует во многих обществах по всему миру.

    Спорт постепенно закрылся, и в свете того, как борются глобальные службы здравоохранения и сколько людей уже пострадало или умерло, это одновременно неизбежно и правильно.

    Написание этой колонки кажется не совсем «неправильным», но давайте просто установим здесь согласие между автором и читателем, что теперь существуют тысячи предметов жизненно более важных, более неотложных и волнующих, чем футбол.

    Коронавирус плохо повлияет на календарь и бюджеты

    Тем не менее, многие из нас страдают без футбола не только потому, что он обладает гипнотическим эффектом, но и потому, что он действительно стимулирует в нас что-то очень похожее на «любовь». Если вы удалите эндорфины, который этот замечательный, эксцентричный, разочаровывающий, душераздирающий, поднимающий настроение и героический спортивный стимулятор приносит нам, тогда нам будет больно. Очень.

    Возможно, именно по этой причине сейчас так много внимания уделяется составлению временного календаря — как соответствующими организациями, так и не имеющей к ним отношения общественностью.

    Предполагается, что финалы клубный турниров и кульминационные отрезки национальный чемпионов состоятся в июле (тогда как чемпионат Европы и Кубок Америки будут отложены до 2021 года). Больше второстепенных вопросов — например, когда может начаться сезон 2020/21, и каким будет эффект от всего этого зимнему ЧМ-2022 — могут подождать.

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    • Это правильно, что власти строят планы по возобновлению турниров. Нет смысла в том, чтобы наши ученые и практикующие врачи боролись с этим вирусом, в конце концов приблизились к успеху, и тогда ничего не планировалось бы. Особенно с учетом того, что, как и в более широком смысле, в футболе есть много людей, чей экономический статус теперь окажется не только отвратительным, но и катастрофическим.

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    Боюсь, что некоторые клубы окажутся очень близко к банкротству, если будет невозможно возобновить календарь к концу весны или началу лета. Потеря дохода является огромной, незапланированной и, в случае форс-мажорных обстоятельств, обычно незастрахованной.

    Но каждый клуб, каким бы маленьким он ни был — это бесчисленное множество людей, и, увы, будут сотрудники, волонтеры, работники с частичной занятостью и, прежде всего, фанаты, которые сильно пострадают во время борьбы с вирусом.

    Еврокубки возобновятся нескоро

    Позвольте мне вернуться к тому, чтобы подчеркнуть то, что сейчас еще более важно: что все они, все вы, останутся здоровыми и сильными. Тем не менее, это само собой разумеется, есть две вещи, которые кажутся совершенно ясными.

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    • Во-первых, и это мнение, а не экспертиза, что кажется очень оптимистичным: европейский футбол возобновится — будь то Лига Европы или Лига чемпионов — не раньше, чем через много месяцев.

    Надеюсь, я ошибаюсь, но недавно, путешествуя по Европе, мне стало ясно, что существует пагубное влияние на каждую страну, и как реагирует каждая нация. Поэтому кажется неоправданным думать, что каждая лига будет готова к возобновлению матчей одновременно.

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    Прямо сейчас важно, чтобы как можно больше людей были информированы, ответственны, активны, великодушны и позитивны — но это последнее слово, как мне кажется, не включает слепой оптимизм.

    Думаю, что те из нас, кто либо полагается на футбол для жизни, для удовольствия, для страсти, для «любви», для отвлечения или потому что это подлинный ежедневный спрос, должны подготовиться к тому, что мы далеки от уверенности в том, что большинство турниров удастся завершить.

    И даже когда наконец начнутся игры, и мы снова почувствуем «нормальную» повседневную жизнь, что тогда?

    Сознание игроком может измениться

    За последние несколько десятилетий глобальное влияние футбола продолжало расти. До этого крайне неприятного и неожиданного перерыва можно было смотреть футбол около 364 дней в году каждый год и, очевидно, круглосуточно, независимо от того, где вы находитесь в мире.

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    • Для некоторых игроков это золотая жила. Они хорошо зарабатывают на жизнь, они получают здоровую степень славы и вознаграждений — и у них простои. Тем не менее, для огромного футбольного слоя, который считается «элитным», мы сжимаем их возможности, которые позволяют им реализоваться.

    Так, Лионель Месси играл чуть ли не каждые шесть дней за последние 10 с половиной лет — в общей сложности 649 матчей за клуб и страну. Добавьте к этому тренировки, путешествия, физические упражнения, спонсорские требования, сон, обязанности в общении со СМИ, и удивительно, что у человека есть время подумать.

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    • Аргентинец — это не норма в футболе, но если бы вы стали опрашивать подавляющее большинство абсолютных лучших футболистов мира, они признали бы, что, хотя технические способности и атлетизм изначально были их ключевыми талантами, талант управлять усталостью, болью и непрекращающимся стрессом или давлением сейчас должен соответствовать этим первоначальным навыкам.

    Итак, что произойдет, когда у этих парней будут недели, а может и месяцы свободного времени? Время проведенное с любимыми. Время потраченное на размышления.

    Время на остроумие и тренировки наедине с собой. Время, чтобы усвоить, сколько они заработали, и, возможно, просто переоценить соотношение между тем, насколько жизненно важен следующий трансфер или новый контракт, по сравнению с удовольствием от своей профессией.

    Судьба контрактов игроков неопределенна

    Убежден, что когда бы мы ни вернулись к полноценным матчам с болельщиками на трибунах, многое изменится, пусть даже временно, когда дело доходит до игроков.

    С одной стороны, не все болельщики, которые ранее ходили на стадионы и гордо носили цвета своего клуба, будут там. Это просто печальный факт того, как этот ужасный вирус повлияет на нас всех.

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    • Что касается игроков, я задаюсь вопросом, в какой степени лишение права использовать свои навыки, лишение их средств к существованию влияет на них в долгосрочной перспективе. Некоторые станут очень угрюмыми очень быстро.

    Истории от тех футболистов, которые заканчиваются карьеру без каких-то планов, организованности, говорят нам это.

    Но как насчет тех футболистов, чьи контракты истекают в этом году (точнее, в июне), и что они, или их клубы смогут сделать с этим, если форс-мажорные обстоятельства все еще действуют, а футбол не возобновился, и никто не стал понимать, когда это случится?

    Будут ли клубы вынуждены неохотно продавать или отпускать исполнителей, которых они планировали оставить, потому что бюджеты так сильно пострадали? Будет ли автоматически такое же количество желающих приобрести их клубов?

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    • Возможно ли также, что длительный период отдыха тех футболистов, которые не выходят на поле из-за травм или болезней, внушит им то, что они любят эту игру, или побудит некоторых прийти к выводу, что на самом деле они могут обойтись без этого, и им лучше играть в гольф и жить на свои сбережения?

    Игроки могут опротестовать календарь матчей

    Уэйн Руни недавно высказал мысль о том, что он чувствовал себя товаром, чувствовал, что футбол в Англии принял позицию «шоу должно продолжаться любой ценой, независимо от последствий» — это также задело за живое.

    Интересно, будут ли некоторые из наших элитных футболистов будут вести себя громче, более воинственно, будут готовы бороться за лучший, более справедливый, более сбалансированный календарь, когда все вернется если не к «нормальному» положению вещей, то к новой «норме»?

    Я желаю всем вам безопасности и здоровья, я горячо желаю, чтобы красивый, сумасшедший, разочаровывающий, воодушевляющий, оперный, божественный футбол вернулся как можно скорее, достижимо и разумно.

    Но прямо сейчас, я думаю, мы не должны ожидать, будто эти предварительные новые даты сохранятся, или что все станет полностью узнаваемым, когда стадионы начнут заполняться, судьи — давать свисток о начале матча, а фанаты, наконец, смогут вновь объявить о преданности своим героям. 0

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