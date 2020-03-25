«Зенит» — чемпион? Как доиграть чемпионат России и не сойти с ума

Во вторник, 17 марта, УЕФА из-за мировой пандемии коронавируса перенес Евро-2020 на год, а Российская Премьер-лига переизбрала прежнего президента Сергея Прядкина и приостановила футбол в стране до 10 апреля. Приостановлены Кубок России, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года, запланированный на лето 2021-го клубный чемпионат мира отложен на неопределенный срок. Кубок Америки также перенесен на следующий год.

Перенос Евро-2020 (и закрытые границы в Европе) вызвал отмену всех контрольных матчей, планировавшихся на традиционную международную паузу в конце марта.

Откладываются на неопределенный срок заключительные матчи предыдущего розыгрыша Лиги наций, которые должны были определить обладателей последних четырех путевок на Евро-2020.

Еврокубки планируется возобновить в мае. В Лиге чемпионов состоялись четыре (из восьми) ответных матча 1/8 финала, в Лиге Европы полностью прошла лишь стадия 1/16 финала. Финалы запланированы на июнь.

Календарь и таблица РПЛ

При этом национальным федерациям рекомендовано было завершить свои чемпионаты до 30 июня. Но реально ли это? И что ждет чемпионат России?

Возобновление чемпионата в апреле

Как теперь уже практически очевидно — вариант практически невероятный, хотя он позволил бы завершить чемпионат в привычные сроки, почти не напрягаясь.

Но в России пандемия еще только начинает свой ход, и ждать, что через две недели она пройдет и обстановка стабилизируется — довольно наивно.

Отсрочка до мая/июня

По сообщениям СМИ, в РПЛ готовятся различные варианты календарей. До последнего момента рассматривались две ключевые даты возобновления сезона. Оптимистичная — 3 мая, и реалистичная — 17 мая.

В чемпионате России осталось сыграть восемь туров и стыковые встречи, в Кубке России — один четвертьфинал, два полуфинала и финал.

Плюс, до конца сезона неплохо бы найти время на контрольные матчи сборной. И уложиться при этом до 30 июня.

В оптимальных условиях это возможно, но календарь получится очень насыщенным, а фактор коронавируса вносит большую дозу неопределенности.

Это понимают и в УЕФА, поэтому, по сообщениям СМИ, рассматривают три даты завершения нынешнего сезона — до 30 июня, до 31 июля или до 31 августа.

В последнем случае можно успеть доиграть чемпионат даже если начать в июне, что правда связано с большим количеством юридических и организационных вопросов.

Все футбольные трансферы

Контракты большинства игроков и тренеров истекают в последний день полугодия. Да с началом нового сезона придется не затягивать, чтобы закончить его к 15-20 мая 2021 года — а значит игроки могут остаться без отдыха.

Остановка чемпионата

Самый неприятный вариант, который тем не менее вполне реален, если ситуация с пандемией коронавируса в России пойдет по худшему пути.

Остановка чемпионата породит хаос и неразбериху — неясно, как определять чемпиона и участников еврокубков, что делать с вылетающими командами и командами идущими на повышение.

Ситуация может разрешиться одним из трех способов.

Закрепление текущей таблицы в качестве итоговой

В том, что «Зенит» выиграет чемпионство, сомнений нет практически ни у кого. Хотя бы с этим особых проблем нет.

Хотя питерцы вряд ли будут счастливы получить такой «неполноценный» титул, который навечно станет поводом для острот со стороны соперников.

Ну а дальше хуже, начиная с распределения мест в еврокубках, и заканчивая зоной вылета. «Ростов» всего в трех очках от зоны Лиги чемпионов, и будет не в восторге терять шанс побороться за главный еврокубок.

А третья путевка в Лигу Европы предназначена для победителя Кубка России, который не будет доигран. Отдать ее идущему на шестом месте «Динамо»? Вряд ли этому будут рады «Урал» и «Спартак».

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Про зону вылета/стыков и говорить нечего. Руководство клубов, находящихся там, активно агитирует за второй вариант выхода из положения.

«Обнуление» сезона

Прошедшие 22 тура предлагается забыть как страшный сон и начать сезон с чистого листа в подходящие сроки. Не придется мучаться с календарем, и получится честно...на первый взгляд.

Так ли это будет честно по отношению к Сергею Семаку и его команде — обесценить всю работу молодого тренера и лишить игроков заслуженного чемпионства?

Честно ли это по отношению к уже наигравшим на еврокубки командам, например «Ростову», который бывает там не каждый год. И к командам ФНЛ, заработавшим повышение в классе?

Как определять участников еврокубков от России на следующий сезон? Отправить прошлогодних? И согласится ли УЕФА с таким своеобразным выбором?

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А про то, какой бардак начнется в личной и клубной статистике с подсчетом очков, голов и минут, отбираемых из-за «обнуленного» чемпионата, даже думать не хочется.

Плей-офф

На фоне предыдущего, третий вариант выглядит куда более предпочтительным.

Быстро завершить сезон, не доигрывая и не обнуляя чемпионат, можно благодаря разделению лиги на две равные части и розыгрыша плей-офф, который определит чемпиона, участников еврокубков и претендентов на вылет.

Разумеется, и в таком случае будут недовольные. Например «Зенит», которые может потерять уже практически завоеванный титул.

Во второй половине таблицы свои проблемы. Например «Уфа» за тур перед паузой в чемпионате была в верхней половине таблицы, а после 22-го тура оказалась девятой, и вполне может вылететь по результатам плей-офф.

Идеального решения проблемы остановки чемпионата России нет, так что остается лишь надеяться на то, что сезон удастся возобновить в мае или июне.

А до тех пор — по возможности сидеть дома, социально дистанцироваться, почаще мыть руки и не трогать лицо. Берегите себя. 0