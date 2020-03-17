Невоспетые герои чемпионских команд АПЛ

Squawka.com оглядывается в прошлое, чтобы воспеть скромных геров — нераскрученных медиа футболистов, которые внесли значимый вклад в победу своих команд в чемпионате Англии, начиная с 2000 года.

«Ливерпуль» находится всего в двух играх от своего первого чемпионского титула за 30 лет. Пандемия коронавируса остановила сезон на неопределенное время, но, похоже, все готовы согласиться с тем, что «красные» — победители. Никто всерьез не верит, что они могут растерять свое преимущество. Даже с учетом их недавней плохой формы они на 25 очков опережают идущий вторым «Манчестер Сити». Они уже выиграли.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал вторым, набрав 97 очков и на одно очко отстав от «Сити». «Горожане» смогли защитить свой титул, и многие футболисты команды продолжили прогресс после невероятного сезона «Сити», в которой команда добралась до отметки в 100 набранных очков. Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро... Все хвалят таких игроков. Но как насчет футболистов с не столь звездным статусом? Игроков, которые на самом деле являются невоспетыми героями.

Что насчет невоспетых героев предыдущих команд-победителей АПЛ? Кто же они?

1999-2000. Ники Батт, «Манчестер Юнайтед»

Трудно сказать, что кто-то из команды «МЮ», которая выиграла титул в 2000 году, был не воспет, так как ее состав преимущественно состоял из игроков, которые выиграли «требл» годом ранее. Но все же Ники Батт был той боевой единицей в центре поля, от которой ускользнули хвалебные оды, хотя он был ключевым элементом для обеспечения глубины звездного состава.

Ники Батт squawka.com

2000-2001. Дэвид Бекхэм, «Манчестер Юнайтед»

Примерно в это же время Дэвид Бекхэм стал национальным героем за свои выступления в составе сборной Англии. Недооцененным осталось то, насколько хорош он стал в «Манчестер Юнайтед». 9 голов и 12 результативных передач — впечатляющие цифры. Ему удалось добиться таких показателей благодаря своей фундаментальности — игра команды во многом не обходилась без него.

2001-2002. Сильвен Вильтор, «Арсенал»

Тьерри Анри и Робер Пирес по понятным причинам получили большую порцию аплодисментов в чемпионском сезоне «Арсенала» в 2002 году, который положил конец трехлетнему правлению «Манчестер Юнайтед» безупречной победой на «Олд Траффорд». Человек, который забил гол в тот день — Сильвен Вильтор — был важнейшим поставщиком голов и ассистов для команды в том сезоне (10 мячей и 7 результативных передач). И он никогда не вспоминается так, как должен вспоминаться.

2002-2003. Уле-Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед»

Уле-Гуннар Сульшер мог бы претендовать на роль невоспетого героя после буквально кажждого своего сезона с «Манчестер Юнайтед». Он проводил на поле ограниченное количество времени, но его отвага была легендарной.

2003-2004. Жилберто Силва, «Арсенал»

У «Арсенала» в том сезоне была ослепительная команда, полная звезд. «Канониры» выиграли тот чемпионат, не проиграв ни одного матча в 2003-2004. Герои той команды известны, но был человек, который позволил зажигать их магической полузащите — это был Жилберто Силва, который стал настоящей оборонительной опорой. Поистине недооцененная жемчужина в полузащите.

2004-2005. Клод Макелеле, «Челси»

Клод Макелеле был так хорош в составе «Челси», что пресса в Англии начала называть позицию опорного полузащитника «позицией Макелеле». Конечно, это было довольно абсурдно, но это действительно подчеркивает его превосходство. Фрэнк Лэмпард, Джон Терри и Жозе Моуринью были на первых полосах газет, но именно Макелеле сделал все это возможным.

Клод Макелеле squawka.com

2005-2006. Уильям Галлас, «Челси»

К этому моменту Макелеле уже в полное мере оценили в качестве оборонительного чуда. Так что новая звездочка должна была зажигаться на небосклоне. Ей стал Уильям Галлас. Он играл то на позиции центрального защитника, то слева в обороне. Француз был не только надеждным защитником, но еще и забивал важнейшие голы: открыл счет в матче с «Ливерпулем», забил победный гол на последних минутах в матче против «Шпор», а также первый гол в матче-коронации против «МЮ». В качестве благодарности... он был отправлен в «Арсенал» как часть сделки по переходу Эшли Коула в «Челси».

2006-2007. Луи Саа, «Манчестер Юнайтед»

Уэйн Руни и Криштиану Роналду были несомненными героями, когда «Манчестер Юнайтед» вернул себе титул АПЛ после трехлетней засухи. Но причина, благодаря которой этот дуэт мог столь плодотворно работать, заключается в том числе в том, что у них был чрезвычайно умный и самоотверженный №9 в лице Луи Саа. Француз часто страдал из-за травм, но при этом всегда оставался в форме.

2007-2008. Уэс Браун, «Манчестер Юнайтед»

Когда основной правый защитник «МЮ» Гари Нэвилл вылетел из-за травмы, манкунианцам нужно было какое-то решение. К счастью для них, Уэс Браун, который и сам всю карьеру страдал из-за травма, был здоров весь сезон и выступал великолепно. «МЮ» стал лучшей командой мира и защитил свой титул в АПЛ, в немалой степени благодаря постоянному блеску Брауна на правом фланге. В финале Лиги чемпионов он даже записал себе в актив ассист.

2008-2009. Майкл Каррик, «Манчестер Юнайтед»

Майкл Каррик завершил этот сезон с третьим подряд чемпионским титулом. С тех пор, как он присоединился к «Манчестер Юнайтед», он стал важной частью команды сэра Алекса Фергюсона. Полузащитник-метроном оказывал огромное влияние на игру команды, помогая обороне и снабжая мячами нападающих. Он даже забил гол, который принес команде титул, но редко получает должную похвалу за свое великолепие.

2009-2010. Джо Коул, «Челси»

Джо Коул проводил свой последний сезон в Челси«, когда они вновь ворвались в борьбу за титул. Все помнят их невероятный конец сезон, но мало кто помнит, что всего за пять туров до его финиша на вершине таблицы был "Манчестер Юнайтед". Победа на "Олд Траффорд" со счетом 2:1, в матче, в котором Коул забил первый гол, вывела "Челси" на первое место и обеспечила им незабываемый круг почета.

2010-2011. Парк Чжи Сун, "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" долго заправлял, но сумел оправиться, чтобы выиграть титул. Но если больше всех ассистов в лиге было у Нани, голов — Димитара Бербатова, а на первых полосах газет был Уэйн Руни со своими потрясающими выступлениями, то именно Парк Чжи Сун со своей тактической интеллигентностью, работоспособностью и голом в ворота "Арсенала" стал одной из ключевых теневых фигур, которые послужили залогом для победы "МЮ".

2011-2012. Пабло Сабалета, "Манчестер Сити"

Пабло Сабалате провел большую часть сезона 2011-2012, сражаясь с Микой Ричардсом за место в основновном составе на позиции правого защитника. Многие предпочитали, чтобы играл англичанин, несмотря на жесткую игру Сабалеты, которая гарантировала ему статус культового героя. Аргентинец даже забил первый гол в ходе эпической победы со счетом 3:2 в последнем туре. Об этом голе часто забывают, однако он чрезвычайно важен.

Пабло Сабалета squawka.com

2012-2013. Хавьер Эрнандес, "Манчестер Юнайтед"

Робин ван Перси и Майкл Карри забрали все внимание на себя, сыграв главную роль в последнем сезоне сэра Алекса Фергюсона. Однако голы Хавьера Эрнандеса принесли "МЮ" удивительно большое количество очков. Без него все эти эпичные победы над "Челси", "Ньюкаслом", "Суонси" и "Астон Виллой" и триумф "МЮ" был бы невозможен.

2013-2014. Эдин Джеко, "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" взял титул в сезоне 2013-2014, а Яя Туре и его безумные 24 гола стал главным героем заголовков. Это, конечно, правильно. Ивуариец был величественным, более доминирующим, чем какой-либо полузащитник в истории АПЛ. Однако не менее важным для второго титула "Сити" за три года был боснийский нападающий Эдин Джеко. Его решающие голы, которые многие почему-то не заметили, в частности, позволили "Сити" взять верх в чемпионской гонке над "Ливерпулем".

2014-2015. Бранислав Иванович, "Челси"

"Челси" Жозе Моуринью построил свою победу в АПЛ вокруг талантов атаки Диего Косты и Эдена Азара, а Джон Терри провел великолепный сезон лебединой песни в обороне. Вся слава досталась этим парням, однако Бранислав Иванович также выходил в основе в каждом матче и добавлял жесткости обороне "Челси".

2015-2016. Синдзи Оказаки, "Лестер"

Японец не входил в "святую троицу" "Лестера", а также не был одним из их супернадежных защитников, так что его имя теряется, когда люди вспоминают о том, как "Лестер", черт возьми, смог выиграть титул. Но мастерство Оказаки, скорость его работы с мячом и превосходное умение прессинговать соперников, делали разницу в атаке, а также освобождали от ряда обязанностей Джейми Варди, позволяя ему терроризировать соперников своими рывками за спины.

Синдзи Оказаки squawka.com

2016-2017. Педро, "Челси"

Сложно быть невоспетым, когда ты доминируешь так же, как "Челси" в сезоне 2016-2017, но если вся слава достается Диего Косте и Эдену Азару (снова!), то Педро ускользает с радаров. Однако в том чемпионате он забил 9 голов и сделал 9 ассистов — в том числе меняющий ход игры в матче с "МЮ". Педро стал ключевым поставщиком результативных действий.

2017-2018. Фернандиньо, "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" посмотрел на доминирование "Челси" и приумножил его, взяв титул в сезоне 2017-2018. Их пятерка нападающих была величественной, а два креативных полузащитника — героичны. За спиной у них был отличный вратарь, да и защитники удостоились похвалы. Однако совершенно недооцененным был тихий человек в центре всего этого — Фернандиньо был опорой центра полузащиты "Сити", помогая своей команде как защищаться, так и атаковать с уверенностью. Как отметил сам Гвардиола, без него не было бы успеха.

2018-2019. Эмерик Ляпорт, "Манчестер Сити"

С тем самым голом в ворота "Лестера", а также некоторыми другими впечатляющими выступлениями Венсан Компани поднял над головой три трофея и ушел в закат с заслуженной похвалой. Однако не забывайте о парне, который был рядом с ним. Эмерик Ляпорт был, пожалуй, вторым лучшим защитник в АПЛ в сезона 2018-2019 после Вирджила ван Дейка, однако так и не получил своей заслуженной порции славы. Нужны еще доказательства? Достаточно взглянуть на то, насколько плох был "Сити" в его отсутствие в сезоне 2019-2020.

2019-2020. Джо Гомес, "Ливерпуль" ?

Как уже упоминалось ранее, "Ливерпуль" уже почти выиграл АПЛ. Команда Юргена Клоппа выиграла 27 из 29 игр в этом сезоне — они потеряли очки только в матчах с "МЮ" и "Уотфордом". Они были просто невообразимо доминирующими, и каждый из их знаменитого атакующего трио получал свои аплодисменты. Однако никто также не мог превзойти из оборону — Вирджил ван Дейк все еще купается в восхищении, и даже Элиссон нашел способ вновь удивлять всех.

Джо Гомес globallookpress.com

Джордан Хендерсон был недооцененным сердцебиением всего этого этого организма, но затем о нем начали говорить, как о фаворите на награду игроку сезона. Так что остался один невоспетый герой — Джо Гомес. Травма и хорошая форма Жоэля Матипа оставили его вне команды в прошлом сезоне, однако возвращение 22-летнего футболиста ознаменовалось его оборонительной неуязвимостью, о которой стоит помнить. Гомес не проигрывал в матчах АПЛ с января 2018 года — более двух лет. 0