Нет простых решений. Европейские клубы страдают из-за высоких зарплат игроков

Поскольку клубы по всей Европе стремятся снизить или отстрочить выплату заработных плат своим футболистам, одна вещь предельно ясна: нет единого и удобного решения проблемы во время коронавирусного кризиса в том виде спорта, где 64 процента доходов уходят на оклады игрокам.

Этот показатель УЕФА распространил еще в 2018 году и, безусловно, с тех пор он только вырос. Неудивительно, что при тотальном снижении доходов клубы всех уровней ищут новые механизмы работы.

Взаимопонимание крайне важно на данном этапе, хотя позитивные истории уходят на второй план после примеров того, что клубы в лучшем случае полностью теряют прибыль в своих попытках выйти из кризисной ситуации.

Это достаточно нестабильное положение дел, которое беспокоит Международную ассоциацию профессиональных футболистов Fifpro, которая, впрочем, знает, что у каждой лиги есть свои уникальные проблемы и особый уровень надежды на государственную поддержку. Два конкретных случая дают нам представлением о том, насколько опасными могут стать отношения без компромиссов.

В швейцарском «Сьоне» на прошлой неделе решили расторгнуть контракты с девятью игроками, в том числе с экс-футболистами «Арсенала» Алексом Сонгом и Йоаном Джуру, после того, как те отказались от предложения, согласно которому самым высокооплачиваемым игрокам снизили бы зарплату на 80 процентов. Судебные разбирательства после этого неизбежны.

Заявление клуба основывается лишь на причинах разрыва контрактов, но позиция игроков заключается в том, что в сделку вмешалось государство, поддержавшее тех, кто частично остался безработным. На момент переговоров, к слову, закон не касался футболистов.

Бытует мнение, что сами футболисты с удовольствием начали бы личные переговоры с клубом. «Сьон» же подчеркивает, что уволенных игроков заранее попросили согласиться на правительственную сделку, которая впоследствии вступила в силу, и что они не были уволены из-за отказа на сокращение заработной платы.

Противостояние в загребском «Динамо», игроки которого отказались от введения шестимесячного периода с понижением зарплаты на треть, рискует набрать те же обороты.

Ассоциация футболистов Хорватии заявила, что, хотя игроки и желают помочь клубу, столь суровые решения кажутся преждевременными. Это значит, что с игроками никто не консультировался. «Динамо» пока не разъяснило свою позицию.

Также журналисты The Guardian узнали о клубах в Скандинавии, которые приказывали своим игрокам соглашаться на понижение зарплаты на 25-50 процентов, если те хотели провести карантин на своей родине.

На всех уровнях ниже самого верхнего существует признание того, что проблема носит экзистенциальный характер, но баланс между финансовыми потребностями клубов и финансовыми потребностями игроков весьма деликатен и может сыграть важную роль в выходе из кризиса.

«Мы обеспокоены тем, что значительное количество клубов действуют в одностороннем порядке, снижая зарплаты игрокам», — заявил генеральный секретарь Fifpro Йонас Баер-Хоффманн. — «Нам известны такие ситуации в более чем полдюжине стран. В одном случае, в течение нескольких дней после приостановки местного чемпионата, зарплата игроков была немедленно и произвольно снижена на две трети на период в шесть месяцев.

Хотя мы полностью осознаем экономическое давление, с которым сталкиваются работодатели, мы не можем принимать эти односторонние действия, которые не основываются ни на личных, ни на коллективных соглашениях. Клубы и лиги, испытывающие трудности с финансами, должны встретиться с национальными профсоюзами игроков, чтобы обсудить и договориться о справедливом и соразмерном перераспределении средств».

Готовность некоторых клубов предпринять столь решительные действия привела, в определенных кругах, к растущему ощущению, что сезон 2019/20 уже завершился.

Однако другие предпочитают выжидать, прежде чем что-то требовать от своих игроков. Так, президент одного из клубов, доминирующего в своем сильном чемпионате, заявил, что сразу сказал себе: «ничто отныне не будет прежним». Это произошло в разгар коронавирусной пандемии. Он понимал, что спонсорские сделки получат особенно болезненный удар, но не хотел торопиться с решением о перераспределении каких-либо расходов, тем более что правовой статус футбола в экономике этой страны остается неопределенным.

Один агент описал сокращение заработной платы или ее отсрочку как двухуровневую проблему, заметив, что ведущие клубы английской Премьер-лиги работают в другой сфере, если сравнивать с остальными.

Предполагается, что клубы элитного класса внимательно следят за ситуацией, хотя вряд ли им придется просить футболистов отказаться от части денег, если только они не намерены оказать дополнительную помощь внутриклубному персоналу.

Хотя по этой причине игроки выступающего в Чемпионшипе «Лидса» согласились на отсрочку по зарплате, нужно понимать, что какой-то второстепенный футболист, у которого остался год по контракту, не так финансово безопасен, как большинство может подумать.

Без вовлечения всех участников в переговоры не получится грамотно сохранить средства к существованию. Каждое дело нужно рассматривать одно за другим, пусть это и слишком сложный процесс.

Исполнительные директора английских клубов будут обязаны брать пример с «Баварии», дортмундской и менхенгладбахской «Боруссии», чьи игроки лично пошли на различные сокращения зарплат, чтобы помочь низкооплачиваемым сотрудникам.

Ситуация в «Барселоне», которая находится под влиянием сложного испанского законодательства о трудоустройстве и имеет напряженность в отношениях между командой и руководством, также не избежит внимания. Ее игрокам только предстоит договориться о снижении окладов на 70 процентов.

Однако проблема с введением общего процента в пределах одного клуба приведет к тому, что, например, женская команда «Барселоны» или гандбольная потеряют гораздо больше, чем условные Лионель Месси и Луис Суарес.

Количество игроков, чьи контракты истекают в июне или в некоторых случаях раньше, создает еще один уровень сложности. Как сказал еще один агент игрока, большинство из тех, кто пытается выбраться из этой ситуации, чувствуют себя в полном неведении.

Беспокойство заключается в том, что даже самых благих попыток встретиться где-то посередине может оказаться недостаточно для спорта, который никогда не сталкивался с подобными проблемами. 0