КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год

Континентальная хоккейная лиги объявила о решении досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ.

Заявление КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов сделал заявление о досрочном завершении сезона из-за коронавируса на сайте лиги

«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона-2019/2020. Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ.

Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако в настоящий момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным.

Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Всё это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа.

Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону-2020/2021.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/2021, после чего лига приступит к подготовке календаря».

Вячеслав Быков бывший главный тренер сборной России Абсолютно правильное решение. Неизвестно, до какого момента это будет длиться. В России волна только-только начинается. Возможно, ситуация только ухудшится, хотя надеюсь, что этого не произойдет. Держать всех спортсменов в неведении было неправильно, не по-человечески, поэтому КХЛ все сделал правильно. Не обидно ли спортсменам так завершать сезон? Конечно, обидно. Но некоторые теряют близких, люди умирают от коронавируса. Поэтому хоккеистам просто надо принять это, и все. У нас есть победитель регулярного сезона КХЛ, а кубок Гагарина надо просто аннулировать. Я полностью поддерживаю это разумное решение руководства. Понимаю, что всем сложно, у некоторых это был последний шанс что-то выиграть перед завершением карьеры. Но такова жизнь, обстоятельства слишком серьезные. Уверен, что и спортсмены это понимают.

СКА и ЦСКА хотели доиграть сезон

Обозревательница Sport24 Дарья Тубольцева считает, что решение лиги завершить сезон стало неожиданностью для армейских клубов, которые настаивали на продолжении розыгрыша Кубка Гагарина.

«Решение КХЛ о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса стало настоящей сенсацией. Накануне никто в клубах не подозревал, что лига вынесет такое жесткое, во многом очень правильное, решение.

Команды, пробившиейся во второй раунд плей-офф, продолжали активно тренироваться. Игроки не под запись признавались, что практически не владеют информацией и просто продолжают готовиться непонятно к чему.

К примеру, в Москве фактически запрещено тренироваться в группах, но хоккейные клубы закрывали на это глаза. В Петербурге с понедельника возобновил занятия в зале и на льду СКА.

Мы шли вперед рядом с вами и благодаря вашей поддержке. И скоро продолжим!

Спасибо, дорогие болельщики. И, конечно — вперед, наш СКА! #hcSKA pic.twitter.com/GSmUxmq9Gs — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 26, 2020

Были разговоры о том, что после 10 апреля, когда по прогнозам эпидемия должна была пойти на спад, провести турнир из шести команд (без "Барыса" и "Йокерита", которые снялись с турнира) в одном городе без зрителей. Формат соревнования, по итогам которого вручат медали чемпионата России, активно обсуждался.

Известно, что СКА и ЦСКА выступали за возобновление чемпионата. Армейским клубам очень нужно было выиграть, чтобы обеспечить себе светлое будущее. Роман Ротенберг и Игорь Есмантович на этот сезон поставили очень многое и очень не хотели проиграть. Но вмешался коронавирус».

Алексей Бадюков двукратный обладатель Кубка Гагарина Я думаю, что в сложившейся ситуации это правильное решение. Понятно, что резкого улучшения не прогнозировалось. Это все вкупе с отменой ЧМ правильное решение, даже игра при пустых трибунах, это немного не то, что хотели бы видеть зрители и хоккеисты. Поэтому это логичное решение, теперь будет больше времени готовиться к следующему сезону и проанализировать все негативные и положительные стороны, которые были в этом. Конечно, для всех нас это неприятная ситуация. Сейчас многие остаются без работы, в том числе журналисты, комментаторы, специалисты и сами хоккеисты. Что сделать, такой тяжелый период во всем мире

Решение правильное, но запоздалое

Автор Allhockey.ru Владислав Уткин считает, что лига должна была завершить сезон раньше и не томить неизвестностью игроков и клубы.

«Решение верное, вот только принято оно было с оттяжкой. Бессмысленность дальнейших попыток довести плей-офф до конца была очевидна еще больше недели назад, когда о невозможности своего дальнейшего участия в турнире заявили "Барыс" и "Йокерит".

В прошлую среду сигнал бедствия раздался из Казани, когда "Ак Барс" напрямую попросил Морозова завершить сезон. В итоге функционер и остальное руководство лиги приняло к сведению просьбу "барсов". Однако в таком случае не вполне ясен смысл следующей фразы: "Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определенность для того, чтобы строить дальнейшие планы". По факту же оно получилось отложенным.

Спасибо, что поддерживали нас на протяжении всего сезона. Будьте здоровы и берегите себя.

ЦСКА всегда будет первым!

До встречи в новом сезоне.🔴🔵https://t.co/KAegEHCmpv pic.twitter.com/wW3ajF3nmv — ХК ЦСКА Москва (@hccska) March 25, 2020

Доигрывать сезон было бы нечестно, прежде всего, по отношению к командам из Нур-Султана и Хельсинки, у которых не было возможности продолжать играть. Получилось бы так, что в распределение мест вмешался бы серьезный неспортивный фактор, что, конечно же, не нужно КХЛ. Все-таки, о своем имидже надо заботиться, а продолжение сезона в ситуации, когда две команды из шести по объективным причинам не могут дальше бороться за главный приз, серьезно бы по нему ударило.

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Помимо этого, оно серьезно нарушило бы летнюю подготовку к следующему чемпионату, сместив ее на неопределенное время вперед. Многие клубы уже начали работу по ее планированию. Продолжение игр Кубка Гагарина неминуемо привело бы к сдвигу трансферных окон и сокращению сроков проведения сезона 2020/21, что было абсолютно справедливо отмечено в заявлении КХЛ».

Андрей Николишин призер Олимпийских игр Отлично. Видите, как здорово. Наконец-то здравый смысл восторжествовал. Это правильно. Во-первых, потому что контракты у ребят до 30 апреля. До 30 апреля пандемия не закончится. Во-вторых, играть после долгой паузы будет крайне сложно, потому что нужно готовиться, а сейчас у ребят такой возможности нет. Они же не могут выйти на лед и дурака валять. Так что, я считаю, бессмысленно было бы оттягивать это решение. В КХЛ поступили правильно.

Слишком много сложных вопросов

Заместитель шефа отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий считает, что продолжить сезон руководителям КХЛ помешало, помимо коронавируса, большое количество трудноразрешимых проблем.

«Что делать с контрактами хоккеистов после 30 апреля? Можно ли вернуть в плей-офф "Барыс" и "Йокерит"? А если нельзя — в каком формате проводить "турнир шести"? Не станут ли отказываться возвращаться в Россию легионеры вроде того же Линуса Умарка? Станет ли вообще к маю-июню ситуация с коронавирусом лучше?

Очевидно, что КХЛ и клубы не были уверены, что все эти вопросы можно решить — где-то юридические препятствия, где-то политические, где-то экономические. И опасность, что попытка возобновить сезон закончится не Кубком Гагарина, а каким-то абсурдом, который не одобрят ни хоккеисты, ни болельщики была очень велика.

Сезон оборвался на самом интересном месте, но здоровье и безопасность людей гораздо важнее любой игры и любого трофея. Мы говорим спасибо лучшим болельщикам на планете за каждый голос на арене в этом сезоне, за каждое слово поддержки и просто за то, что вы у нас есть ❤️ pic.twitter.com/yITIfzokjn — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 26, 2020

По нашей информации, которая подтверждается официальным релизом лиги, в КХЛ действительно пытались рассмотреть все варианты. И плей-офф в июне-июле (это стало возможным после отмены чемпионата мира), и какую-то заморозку контрактов, и попытку все-таки провести нормальные полуфиналы конференций с восемью участниками — даже вылетевшие от "Барыса" и "Йокерита" "Металлург" с "Локомотивом", как бы странно это ни звучало, предлагали вернуть. Но вышло, что гораздо проще любых других опций закончить сезон».

Борис Майоров двукратный олимпийский чемпион Я тоже был за то, чтобы завершить сезон. Как так — играть без «Йокерита», без «Барыса»? Какие-то новые турниры собирались придумывать — 2 группы и 6 команд, 2 группы по 3 команды… Чушь какая-то! Это логичное решение завершить сезон и объявить Кубок не разыгранным. Куда было бы переносить плей-офф? У игроков 30 апреля заканчиваются контракты. Удар ли это для хоккеистов завершать сейчас сезон? Никакого удара нет! Для хоккеистов тем более.

Российский хоккей не понесет убытков

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов считает, что, в отличие от футбола, российский хоккей не пострадает экономически от остановки сезона.

«Экономических доводов для продолжения плей-офф изначально не существовало. Это НХЛ строит планы на возобновление летом своего турнира, потому что заработает на телетрансляциях приличные деньги, которые сегодня в кризис точно не станут лишними. Даже играя без зрителей.

Наш хоккей находится многие годы в другом измерении, и чем больше гоняют шайбу в Континентальной лиге, тем больше невозвратных денег отнимает эта игра у его спонсоров. Большой частью — государственных корпораций, которым сегодня стало точно не до дорогих игрушек.

Переполненные трибуны лишь немного хоккейные убытки покрывают, но поступления от билетов не идут ни в какое сравнение с расходами на контракты игроков.Большой разницы — играть ли со зрителями или без — не было, и этот фактор также не мог серьезно повлиять на решение о продолжении или остановки хоккея КХЛ. Материально заинтересованными в продолжении кубковых баталий были лишь те его участники, которым по итогам полагались приличные премиальные.

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Однако контракты игроков действуют до 30 апреля, и это действительно большая проблема, которую надо было решать, если играть намеревались после этого срока. После 30-го хоккеисты, у которых соглашения с клубами не пролонгировались на следующий сезон, могли идти на все четыре стороны. Чтобы продолжать игру с ними в составе, клубам необходимо было как-то договариваться. Что непросто и тоже стоило денег».

Александр Кожевников Двукратный олимпийский чемпион Да, ситуация, с которой мы столкнулись из-за коронавируса, очень тяжелая. Но решение КХЛ полностью отменить сезон — разочаровывающее. У многих игроков срок действия контракта до 30 апреля, и по истечении этой даты некоторые из них наверняка отправятся за океан. Причём возможен даже вариант, при котором игроки уровня Капризова, Сорокина и Романова смогут уже в этом сезоне дебютировать в регулярном чемпионате НХЛ! Получается, что НХЛ мы усиливаем, а нашу лигу просто выбрасываем в помойку.

Ключевая фраза

Автор блога «Про КХЛ» Екатерина Подгорная считет, что лига изначально не хотела определять победиля досрочно завершенного сезона, но передумала.

«Даже ИИХФ, которая до последнего тянула с отменой ЧМ-2020, сдалась, а Рене Фазель призвал смириться с жестокой реальностью — вирус победил хоккей.

КХЛ тоже смирилась, но странно, что не сделала этого раньше. Возможно, причина — в амбициях некоторых клубов, которые хотели разыграть Кубок Гагарина во что бы то ни стало. Сначала на это намекал предложенный "турнир шести", а сейчас — другой интересный факт: через несколько минут после новости об отмене сезона лига в экстренном порядке удалила первоначальный пост в твиттере.

Иллюстрация к нему выглядела так:

Старый вариант twitter.com

А вот новый вариант. Сможете найти 10 отличий?

Новый вариант twitter.com

КХЛ убрала фразу "обладатель Кубка Гагарина определен не будет". В официальном заявлении лиги говорится, что "решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ". Возможно, в сезоне-2019/20 все же будет чемпион.

Ранее подобное решение приняли в чемпионате Словакии. В итоге "Слован" заявил, что не позволил бы публично вручить своим игрокам серебряные медали. "Кошице" лигу тоже не понял — и отправил бронзовые медали обратно в знак протеста. Способны ли клубы КХЛ на такой поступок — возможно, скоро узнаем.

Хотя существуют и варианты, при которых руководству не придется выбирать победителя. Член совета директоров лиги Александр Медведев считает, что Кубок Гагарина можно провести в августе для восьми команд, "если ситуация будет развиваться лучше". Третьяк на сайте ФХР также говорит о каких-то "спортивных мероприятиях в рамках этого сезона КХЛ".

Выходит, все еще можно переиграть, отменить отмену, провести плей-офф? Видимо, да. В КХЛ возможно все».

Владимир Плющев Заслуженный тренер России Когда лига принимает такое серьёзное решение, то она должна прокомментировать все вопросы и моменты. Хорошо, что хоть дали понять, как дальше жить хоккеистам. Но думаю, что не всё было продумано до конца. В этом, конечно, минус. Сложно понять, как теперь определить чемпиона. Если только каким-то голосованием. Понимаете, есть регламент, который подразумевает определённые моменты. Вы же не будете сейчас создавать новый регламент? Нужно прокомментировать всё: от начала и до конца. Например, что сезон окончен, чемпиона мы определить не можем и так далее. Чувствуется какая-то недосказанность в этом заявлении. Всё слишком затянуто, люди сидели и ждали, готовились к матчам.

Распределения мест не должно быть

Автор «Чемпионата» Павел Панышев считает, что лига должна оставить сезон без победителя и сосредоточиться на следующем.

«Получается, что из восьми клубов, вышедших во второй раунд плей-офф, в гонке формально осталось лишь пять команд. Но и у тех нарисовались серьёзные проблемы: едва ли не все легионеры улетели к себе на родину. В этой связи сложно представить, как и каким образом было бы реально доигрывать нынешний чемпионат. Неполноценными составами без иностранцев? Но это же прямое нарушение спортивного принципа, как и отсутствие трёх клубов-участников.

Про решение "по распределению итоговых мест на ближайшем совете директоров" лиге, думается, нужно забыть. Никакого распределения быть не должно, учитывая форс-мажорную ситуацию. Да, по логике, чемпионом второй год подряд могут объявить ЦСКА, как победителя регулярного чемпионата. Но ведь плей-офф — это совершенно другой турнир. Где гарантии, что москвичи не вылетели бы во втором раунде? Таких гарантий нет, а значит, нет и чемпиона. Это относится абсолютно ко всем командам, просто ЦСКА — наиболее актуальный пример, так как именно "армейцы" являются действующими обладателями Кубка Гагарина.

Сезон 2019/2020 официально завершен, но кто мог бы стать его победителем?

КХЛ запускает виртуальный плей-офф, в котором исход матчей будут определять болельщики. #КубокГагаринаОнлайн pic.twitter.com/mQbXfjWooi — КХЛ (@khl) March 26, 2020

Что ж, теперь нас ждёт долгое и мучительное время без хоккея. Не будет ни чемпионата мира, ни чемпионата КХЛ. На что остаётся надеяться? Пожалуй, только на НХЛ. Вряд ли североамериканцы не доиграют свой сезон, ведь там крутятся не огромные, а просто колоссальные деньги. Континентальной же лиге нужно спокойно составлять новый календарь и готовиться к следующему сезону. Предварительно, разумеется, утвердив полный состав участников».

Вячеслав Фетисов Двукратный олимпийский чемпион Понятно, что КХЛ пыталась что-то сделать, но в любом случае это не было бы спортивным принципом, потому что два клуба, которые вышли в следующий круг розыгрыша Кубка Гагарина, не видят дальнейшего участия в соревнованиях, потому что в правительстве им запретили участие. Не знаю, на что рассчитывал КХЛ, спекулируя на разные форматы, но единственное правильное решение приняли только сейчас. Каким образом можно позже завершить турнир? Осенью, например, начинается новый сезон, и, я надеюсь, начнется. Но мировая ситуация такова, что практически все соревнования завершились, включая Олимпийские игры, перенесенные на год. Ни на месяц, ни на два, а на год, что я считаю очень правильным решением, потому что спортсмены должны знать, когда будет мероприятие и как к ним готовиться. Если турнира нет, то как можно определить победителя? Ну, лотерею можно устроить, монетку бросить, но кому это надо?

ЦСКА заслужил Кубок Гагарина, но не должен его получить

Автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов считает, что отдать Кубок Гагарина ЦСКА будет несправедливо. КХЛ должна оставить сезон без чемпиона.

«Какое же решение может принять совет директоров КХЛ? Уже начались разговоры о том, что Кубок Гагарина стоит отдать победителю регулярного чемпионата, то есть ЦСКА. Однажды победа в гладком чемпионате уже принесла армейцам титул чемпионов России. Тогда это было продиктовано особенностями регламента. Теперь получить главный трофей нашего хоккея москвичи могут благодаря форс-мажору. Но Кубок Гагарина — это все-таки про плей-офф, про матчи на вылет, это спринт, а не марафонская дистанция. Для нее, насколько мы знаем, предусмотрен Кубок Континента. И ставить между двумя кубками знак равенства было бы странно.

Если кому-то и отдавать Кубок Гагарина, то ЦСКА. Не по разнице же шайб по итогам первого раунда выявлять чемпиона всего сезона. Однако отдать кубок ЦСКА — значит поступить несправедливо по отношению к оставшимся семи клубам, которые также закончили сезон непобежденными. Каждый, начиная с "Йокерита" и заканчивая "Сибирью", в теории мог армейцев обыграть и лишить их этого самого кубка. Очевидно, что, распределяя места по итогам чемпионата, надо учитывать результаты первого раунда. Но, раз Кубок Гагарина нельзя поделить на восемь частей, он должен остаться в офисе КХЛ.

Дорогие болельщики! Спасибо вам за поддержку на протяжении всего сезона! Жаль, что мы с вами так и не узнали всего того, на что была способна "Сибирь" 💪🏻 но так случилось! Будем ждать следующий сезон! 💪🏻 #мыэтохксибирь #wearehcsibir #веримвзаварухина pic.twitter.com/3tnN5W1gVr — Hockey Club Sibir (@hcsibir) March 25, 2020

КХЛ не нужно бояться прочерка напротив строчки "обладатель Кубка Гагарина — 2020". Когда-то в начале века НХЛ оставила Кубок Стэнли ничейным. Виновата во всем была эпидемия испанки. Сегодня в мире полно спортивных лиг, которые уже отменили сезоны. Они сделали первый шаг. КХЛ, которая до конца цеплялась за шанс продолжить плей-офф, остается лишь повторить. Ну а ЦСКА можно присудить титул чемпиона России, тем более что критерии его определения уже менялись. На эти золотые медали все равно обращают внимание только чиновники. Пусть им будет услада».

Дмитрий Квартальнов Главный тренер «Ак Барса» Это совершенно правильное решение, спортивная составляющая ушла, когда две команды покинули плей-офф — у нас интернациональная лига. Предлагались разные варианты, но я до сих пор не понимал — да, могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок. Конечно, жаль, что так произошло, но здоровье-то важнее. Мы к решению лиги отнеслись с пониманием и уважением, это правильно. Уверен, наши болельщики тоже отнесутся к этому с пониманием.

КХЛ поторопилась с завершением сезона

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис считает, что лига прогнулась под клубы и не должна была досрочно завершать сезон.

«Не отношу себя к большим поклонникам летнего хоккея, но если принято решение идти до конца, то надо делать для этого все. Пока же складывается впечатление, что большие дяди в нашей лиге в один прекрасный момент психанули и послали Кубок Гагарина по известному адресу.

Решение о досрочном завершении сезона смотрелось бы в разы более логичным сразу после окончания первого раунда, когда на хоккей перестали пускать зрителей, из-за вируса стали закрываться границы и соскочили с дистанции "Йокерит" с "Барысом". Сейчас оно больше напоминает полную и безоговорочную капитуляцию. В той же НХЛ стороны готовы ждать до самого последнего момента и не теряют надежды завершить сезон.

В Европе все крупные лиги давно махнули рукой на нынешний чемпионат, поэтому позиция КХЛ вроде бы имеет свою логику. Но как тогда воспринимать многочисленные заседания и обсуждения, когда представители клубов пытались отстоять свои точки зрения. СКА и ЦСКА были готовы ждать и надеяться. "Ак Барс" наоборот стремился к тому, чтобы сезон досрочно завершился. Подобные разброд и шатания говорят совсем не в пользу клубов, не способных сообща решить не самый сложный вопрос.

Мне даже стало немного жаль нового президента лиги Алексея Морозова, пытающего оставаться хорошим парнем для всех. Это в данном случае не работает. Лига должна стоять выше клубов, чаще преследующих свои шкурные интересы, чем думающих о развитии хоккея, улучшении лиги и воспитании новых звёзд».

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