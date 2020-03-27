Семь вопросов, которые должен решить «Реал»

Остановка сезона в связи с коронавирусом — отличная возможность для «Реала» подумать над тем, как ответить на накопившиеся вопросы. Называем и раскрываем семь главных из них.

1. Неизвестное будущее Модрича

Никто в «Реале» не знает, будет ли Лука Модрич на «Сантьяго Бернабеу» в следующем сезоне. У хорвата остался год по контракту, и у него уже есть предложение от «Интер» Майами в МЛС. У самого полузащитника тоже есть сомнения, стоит ли ему оставаться в Мадриде.

Он видел, что его статус в команде постепенно исчезает, и знает, что у него остался лишь еще один крупный контракт в карьере. Королевский клуб будет полностью уважать решение игрока, поскольку там ценят его статус легенды и будут выполнять его пожелания.

2. Хакими и Одриосола: клуб определился, но...

«Реал» знает, что они хотят вернуть Ашрафа Хакими из «Боруссии» Дортмунд летом, но он хочет вернуться, только если он гарантированно будет выходить в основном составе. Марокканец универсален, способен играть как справа, так и слева, что явно привлекает «Сливочных».

Мадридцы будут пытаться, что Альваро Одриосола ушел на постоянной основе, особенно если Зинедин Зидан все еще будет главным тренером коллектива в новой кампании, но найти клуб, который заплатит около 40 миллионов евро, которые он потратил в 2018 году, будет нелегко.

3. Йович в опасности

Серб не стал тем ответом, который хотел получить «Реал» прошлым летом, ведь двух его голов явно недостаточно. Лука Йович почти не играл, и вряд ли его форма изменится до конца сезона.

Эрлинг Холанд — тот человек, которого теперь связывают с королевским клубом, стремящимся решить проблемы в атаке, и «Сливочные» рассчитывают, что заполучить форварда захотят представители английской Премьер-лиги.

4. Еще одна вратарская дилемма

Этот вопрос не имеет ничего общего с тем, когда на «Бернабеу» перебрался Тибо Куртуа перед началом сезона 2019/2020, а относится к тому, кто будет запасным — Альфонсо Ареола или Андрей Лунин.

Несомненно, Куртуа — это первый номер команды, но украинцу, казалось, было суждено стать его сменщиком, но по поводу этого все еще нет ясности.

5. Что происходит с Донни ван де Беком?

«Реал» имеет устное соглашение с «Аяксом» о подписании Донни ван де Бека, но еще неизвестно, предпримет ли мадридский гранд конкретные шаги в межсезонье, когда бы оно ни началось.

Нидерландский клуб привержен соглашению, но Зидан может вернуться к варианту с подписанием Поля Погба, о чем пишет пресса, если, правда, он по-прежнему возглавлять коллектив по завершении сезона.

6. Вернется ли Эдегор?

Очевидно, что «Реал» хочет, чтобы Эдегор вернулся в клубе, сам норвежец не уверен, поскольку хочет играть в основном составе. Прежде чем принимать какое-либо решение полузащитник хочет поговорить с тренером.

Кроме того, королевскому клубу все еще нужно договориться с «Реал Сосьедадом», где у него есть соглашение на то, чтобы остаться на следующий сезон. Мадридцы понимают, что в случае возвращения тот будет одним из подписаний в межсезонье и при этом достанется бесплатно.

7. История с Себальосом повторяется

Дани Себальосу нет места на «Сантьяго Бернабеу» при Зидане. Он знает, что не может остаться в Мадриде, пока там будет работать французский тренер, если он хочет играть на чемпионате Европы. Впрочем, у испанца не будет проблем с предложениями, даже если «Реал» рассчитывает на хорошую сумму отступных. 0