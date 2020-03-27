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    Борьба Белоруссии с коронавирусом: сначала водка, затем футбол

    Белорусский чемпионат — единственный в Европе, где проходят матчи

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    Белорусский футбол — это не то, за чем следят даже самые преданные любители футбола, пишет журналист ESPN Артур Петросян.
    Белоруссия занимает 32-е место в рейтинге УЕФА, находясь между Лихтенштейном и Израилем, тогда как национальная команда в рейтинге ФИФА идет 87-й — между Гаити и Замбией.

    Сборная Белоруссии никогда не претендовала на участие в каких-либо крупных турнирах, тогда как ее наилучшим результатом остается третье место в отборочной группе на ЧМ-2002, когда ей не хватило двух очков для попадания в плей-офф.

    И все же время от времени Белоруссия попадает в мировую ленту новостей, пусть и по разным причинам. Например, в 2012 году, когда «Ливерпуль» Брендана Роджерса отправился играть с «Гомелем» в рамках Лиги Европы, футболистам, персоналу и любителям путешествовать рекомендовали воздержаться от питья водопроводной воды, так как город Гомель находится в 112 километрах к северу от Чернобыля.

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    • Или в 2018 году, когда нам показали прибытие Диего Марадоны на стадион на огромном военном автомобиле, прежде чем его представили в качестве нового президента брестского «Динамо».

    В наши дни Белоруссия находится в эпицентре футбольных событий, привлекая внимание любого болельщика со всего мира. Причина проста: Белоруссия — единственная страна на европейском континенте, которая продолжает играть в футбол в период коронавирусного кризиса. Почему? Потому что так сказал Александр Лукашенко, президент страны и человек, которого часто называют «последним диктатором в Европе». (Среди других стран, где футбол не поставлен на паузу, выделяются Никарагуа, Туркменистан, Бурунди и Мьянма).

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    «Коронавирус — это просто еще один психоз, который кому-то пойдет на пользу, а кому-то навредит», — сказал Лукашенко на прошлой неделе. — «Цивилизованный мир сходит с ума. Абсолютно глупо закрывать государственные границы. Паника может навредить нам больше, чем сам вирус».

    В дополнение к этому он предложил пить 40-50 граммов водки в день, а не паниковать, «как в Западной Европе», ходить в баню два-три раза в неделю и продолжать работать в поле, поскольку «тяжелая работа и трактор могут вылечить что угодно».

    Не было никаких сомнений в том, что в стране, где люди подчиняются всем указаниям президента, все пойдет своим чередом, и в прошлый четверг, как и планировалось, стартовал новый сезон белорусской Премьер-лиги, когда «Энергетик-БГУ» нанес поражение БАТЭ со счетом 3:1.

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    • «С одной стороны, конечно, мы все настороженно относимся к тому, что происходит в мире», — заявил ESPN главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский. — «Но, с другой стороны, в нашей стране, где проживает 10 миллионов человек, за все время было только 86 инфицированных и ни одного смертельного исхода. Согласитесь, что это впечатляющая статистика, и нас нельзя сравнивать с другими странами».

    «Я доверяю нашей системе здравоохранения», — сказал ESPN Валерий Исаев, один из лучших футбольных агентов в стране. — «Я доверяю ей гораздо больше, чем соседним странам, включая Россию и Украину. Конечно, я волнуюсь за семью, моих игроков (15 человек в белорусской Премьер-лиге), но нас заверили, что нет критической ситуации и нет чрезвычайного положения в Белоруссии, и я доверяю этой информации».

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    • Однако среди футболистов отношение к коронавирусу немного отличается.

    «В команде нет паники, но, очевидно, все мы слышим и видим, что происходит в мире, и это действительно вселяется нам в голову», — сказал полузащитник «Ислочи» Сандро Цвейба, сын бывшей советской звезды Ахрика Цвейбы, единственного футболиста, который играл за четыре разные сборные (СССР, СНГ, Украина и Россию). — «На поле ничего не изменилось, но мы больше не пожимаем друг другу руки, просто ударяем кулаками друг друга. Да, и мы кашляем и чихаем в раздевалке, просто ради развлечения».

    Между тем, наблюдается огромный рост интереса к белорусскому футболу не только внутри страны, но и из-за рубежа. Телеканалы «Матч ТВ» из России и «Футбол 1» из Украины приобрели права на трансляцию матчей белорусской Премьер-лиги до конца сезона — впервые в истории белорусский футбол стал доступен за пределами страны.

    «Нам действительно приятно, что весь мир за нами наблюдает», — сказал Цвейба. — «Все мы можем извлечь из этого пользу, не только игроки, но и белорусский футбол в целом. Я счастлив играть, в то время как большинство моих коллег по всему миру убивает время, сидя дома. Но еще раз: наше здоровье и здоровье наших семей и близких по-прежнему превыше всего».

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    • «Самое забавное во всем этом то, что белорусские болельщики начали смотреть наш футбол», — говорит глава издания «Прессбол» и один из ведущих журналистов страны Юрий Довнар. — «Конечно, все предпочитали смотреть английскую Премьер-лигу и испанскую Ла Лигу, что можно делать бесплатно в Белоруссии, и не обращали особого внимания на местный чемпионат, особенно когда начало матчей совпадало. Теперь все изменилось, а наш футбол, безусловно, выиграл от этого».

    По словам главного тренер ФК «Рух» Андрея Ферапонтова, продолжение чемпионата превратилось в политическую битву между Белоруссией как страной и ее европейскими коллегами, включая УЕФА.

    «Есть много причин, почему белорусский чемпионат не был приостановлен, и одна из главных — политическая воля наших лидеров», — сказал он. — «Наша лига начала транслироваться на многих популярных спортивных каналах в соседних странах, и это дает повод продолжать проведение игр. Турнир привлекает повышенное внимание, букмекеры счастливы, и в целом такая ситуация популяризирует белорусский футбол».

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    • «Я по-прежнему думаю, что существует вероятность того, что лига будет приостановлена. Федерация футбола и Министерство спорта сталкиваются с большим давлением со стороны УЕФА и Федераций других стран, и это может сыграть ключевое значение».

    До сих пор существует твердое убеждение, что все останется как есть, и ситуация никому не навредит.

    «Вы должны понять, насколько здесь все строго», — сказал Довнар. — «На прошлой неделе моему коллеге позвонили в офис из полиции. Как оказалось, одноклассник его сына вернулся из-за границы и должен был пройти карантин, поэтому каждый человек, который контактировал с мальчиком в школе, и те, кто контактировал с контактировавшими, должны были пройти обследование в больнице. "Я сейчас не могу, я направляюсь на стадион", — ответил мой коллега. "Либо ты сам придешь, либо тебя доставят сюда в наручниках", — услышал он в ответ.

    Мне хочется верить, что такой подход хорош в этом случае. Наша медицинская система действительно является одной из лучших, у нас самое большое количество больничных коек на душу населения в Европе, и качество медицинской помощи действительно высокое. Поэтому мы будем надеяться, что Белоруссия не только продолжит жить своей нормальной жизнью, но и остается единственной европейской страной, которую всерьез не затронул вирус».

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