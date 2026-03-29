Белорусы едут за второй победой под руководством Гончаренко

В воскресенье, 29 марта, сборные Армении и Беларуси проведут товарищеский матч. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+4' Звучит свисток на перерыв! Беларусь выигрывает 0:1! Отдохнем 15 минут...

45+2' Грант-Леон Ранос (Армения) исполнил сольный проход в штрафную, но подвела техника и мяч улетел за лицевую линию.

45+1' Карен Налбандян (Армения) подал в штрафную с углового, но там надежно сыграли белорусские защитники.

45' 3 минуты добавлено к первому тайму!

43' Тикнизян Наир (Армения) рвался к воротам по флангу, но его остановил Кирилл Печенин (Беларусь), выбив мяч в аут.

41' Прямой удар со штрафного от Вагана Бичахчяна (Армения) — мяч на угловой в падении перевел Павел Павлюченко (Беларусь).

40' Вагана Бичахчяна (Армения) сбили возле штрафной. Павел Забелин (Беларусь) получил за это горчичник!

38' Сергей Мурадян (Армения) под прессингом ошибся, но Владислав Морозов (Беларусь) неудачно пробил и попал в ноги защитника.

37' Хуниор Хулио (Армения) подключился к атаке, на него последовала верховая передача. но Егор Пархоменко (Беларусь) успел выбить мяч.

35' Гости перехватили инициативу в этом матче и перешли в затяжную позиционную атаку.

33' Роман Бегунов (Беларусь) решил не рисковать и запулил мяч сильным ударом в зону атаки, но там никого из партнеров не было.

32' Грант-Леон Ранос (Армения) выполнил передачу черпачком во вратарскую гостей, но там был один Павел Павлюченко (Беларусь).

30' Ваган Бичахчян (Армения) ворвался в штрафную и пробил с левой в ближний угол — мяч ногами парировал Павел Павлюченко (Беларусь)!

29' Хенри Авакян (Армения) помог выйти партнерам из обороны через короткий пас.

28' Артём Шуманский (Беларусь) классно прострелил с правой бровки, но его партнер не успел к этой передаче.

26' А вот и первая желтая карточка в матче: Валерий Громыко (Беларусь) грубо сыграл против соперника и увидел горчичник.

25' Подача в штрафную с углового от Тиграна Аванесяна (Армения) оказалась неудачной — Захар Волков (Беларусь) вынес мяч.

23' Камо Оганесян (Армения) прорвался по правому флангу и заработал угловой для своей команды!

21' Ваган Бичахчян (Армения) выполнил заброс в штрафную площадь соперника, но там головой надежно сыграл Роман Бегунов (Беларусь).

19' Хенри Авакян (Армения) сильным ударом вынес мяч на чужую половину поля, но партнеры не смогли за него побороться.

18' Неудачно белорусы разыграли стандарт — удар Валерия Громыко (Беларусь) был неточным.

17' Артёма Шуманского (Беларусь) скосили возле штрафной и это опасный стандарт для гостей.

16' Валерий Громыко (Беларусь) навесил во вратарскую, там в падении головой мяч вынес Сергей Мурадян (Армения).

15' Кирилл Печенин (Беларусь) подключился по флангу и прострелил в штрафную, но Ваган Бичахчян (Армения) выбил мяч на угловой!

13' Хенри Авакян (Армения) забрал мяч в руки после дальнего навеса в его штрафную.

11' Грант-Леон Ранос (Армения) пытался убежать по флангу, но Валерий Громыко (Беларусь) сфолил на нем и остановил продвижение.

10' Хозяева быстро развели с центра поля и отправили мяч дальним забросом вперед — он пересек лицевую линию.

08' Г-ОООООООО-Л! Беларусь — 0:1! Евгений Яблонский! Валерий Громыко подал в штрафную с углового, там череда рикошетов и точный удар головой от Яблонского!

07' Карен Налбандян (Армения) выбил мяч на корнер, после флангового прохода Владислава Морозова (Беларусь).

06' Валерий Громыко (Беларусь) навесил в штрафную с углового — Кирилл Печенин (Беларусь) пробил сначала головой, а затем и ногой, но голкипер поймал мяч в руки.

05' Роман Бегунов (Беларусь) попытался выполнить дальний кросс в штрафную, но там все подчистил Камо Оганесян (Армения).

03' Артём Шуманский (Беларусь) получил мяч в центре поля, отыгрался с защитником, но дальше случилась потеря.

02' Гости развели с центра поля и перешли в неспешную позиционную атаку. Пока темп игры невысокий.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Армения — Беларусь начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на газоне «Стадиона им. Вазгена Саргсяна». Игра вот-вот начнется!

16:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:45 Сегодня в Ереване облачно, во время матча температура будет около +12℃.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Ереване на «Стадионе им. Вазгена Саргсяна», который вмещает 14 968 зрителей.

16:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Армения — Беларусь. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Армения: Авакян Хенри, Хулио Хуниор, Мурадян Сергей, Арутюнян Георгий, Оганесян Кам, Тикнизян Наир, Бичахчян Ваган, Аванесян Тигран, Налбандян Карен, Оганесян Нарек, Ранос Грант-Леон.

Беларусь: Павлюченко Павел, Бегунов Роман, Волков Захар, Пархоменко Егор, Печенин Кирилл, Громыко Валерий, Яблонский Евгений, Эбонг Макс, Шуманский Артём, Морозов Владислав, Ковалёв Юрий.

Армения

Сборная Армении последний раз играла в рамках квалификации Чемпионата мира 2026, где команды выступила очень неудачно. Отметим, что отбор на ЧМ был полностью провален — последнее место в квартете F, с тремя набранными очками в шести матчах. Ближайший соперник (Венгрия) опередил армянскую дружину на пять турнирных баллов.

Команда Армении подходит ко встрече с белорусами с неприятной серией из четырех поражений, в рамках которой было пропущено 13 голов, а забит всего один. Напомним обидчиков сборной Армении: дважды Венгрия (0:2 и 0:1), Ирландия (0:1) и Португалия (1:9).

Беларусь

Сборная Беларуси недавно сменила главного тренера — у руля национальной команды стал известный главком Виктор Гончаренко, работавший ранее с многими клубами российской Премьер-лиги. Под началом Гончаренко белорусы уже успели одержать одну победу -- накануне был обыгран Кипр (1:0) в рамках товарищеского матча.

Предыдущий сбор команды Беларуси был в ноябре прошлого года, когда она сражалась за выход на Чемпионат мира 2026. Конечно же, чуда не произошло и белорусы никуда не вышли, они заняли последнее место в своем квартете, набрав в шести матчах два очка.

Личные встречи

В последние 25 лет между собой эти команды играли исключительно в рамках товарищеских матчей. За этот отрезок проведено 5 встреч: под две победы у каждого из соперников и одна игра завершилась вничью. Последняя очная дуэль состоялась в 2017 году, там Армения победила со счетом 4:1.

