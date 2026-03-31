Во вторник, 31 марта, сборная Испании примет сборную Египта в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:40 Главным судьей матча будет Георги Кабаков из Болгарии.

Стартовые составы команд

Испания: Райя, Порро, Хёйсен, Москера, Гримальдо, Форнальс, Ольмо, Солер, Торрес, Ямаль, Барренечеа.

Египет: Шобейр, Хани, Ибрахим, Абул-Фетух, Фати, Ашур, Аттия, Сайед, Лашин, Исса, Мармуш.

Испания

Испанцы заняли первое место в отборочной группе E, набрав 16 очков за 6 встреч при разнице мячей 21:2. Островитяне играли в одном квартете со сборными Турции, Грузии и Болгарии. В предыдущем матче испанцы разгромили в «товарняке» сербов со счетом 3:0. В ноябрьских матчах отбора «красная фурия» разошлась миром с Турцией (2:2) и разгромила Грузию (4:0).

Испанцы не проигрывают в основное время с марта 2024-го года, тогда команда Луиса де ла Фуэнте проиграла в товарищеской встрече Колумбии со счетом 0:1. Действующие чемпионы Европы уверенно прошли отбор на мундиаль, где по праву будут считаться одними из главных фаворитов турнира.

Египет

Египтяне заняли первое место в группе A африканской отборочной зоны, набрав 26 очков за 10 туров при разнице мячей 20:2. В последней встрече египтяне разгромили Саудовскую Аравию со счетом 4:0. До того «фараоны» заняли четвертое место на Кубке африканских наций от Нигерии (0:0, 2:4 по пен.) и проиграли в полуфинале сенегальцам (0:1).

Египтяне на минувшем Кубке африканских наций проявили себя достойно, где уступили в главных матчах будущим де-факто победителям турнира из Сенегала и бронзовым призерам из Нигерии. В последней товарищеской встрече «фараоны» не оставили и «мокрого места» от весьма крепкой и равной себе по уровню сборной Саудовской Аравии, что вполне намекает на амбиции Египта попасть в плей-офф ЧМ-2026.

История встреч

Команды играли друг против друга только один раз — в 2006-м году победу одержали испанцы со счетом 2:0.

