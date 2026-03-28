29 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Армения и Беларусь. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Армения — Беларусь с коэффициентом для ставки за 3.37.

Армения

Турнирное положение: Армяне провалили квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом Армения набрала всего 3 очка в 6 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. Армяне были сметены Португалией (1:9).

До того команда была бита Венгрией (0:1). Да и поединок с Ирландией завершился неудачей (0:1).

В пяти своих последних матчах Армения разжилась одной победой. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 14.

Состояние команды: Армяне нынче находятся в кризисе. Команда имеет серьезные проблемы с надежностью тылов.

Причем Армения традиционно сложно противостоит Беларуси. В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Беларусь

Турнирное положение: Белорусы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 4 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Беларусь разжилась всего двумя очками в 6 поединках. При этом команда в среднем забивает меньше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Белорусы сумели одолеть Кипр (1:0).

До того команда расписала мировую с Грецией (0:0). А вот чуть ранее она не уступила крепкой Дании (2:2).

При этом Беларусь в 5 своих последних поединках добыла всего одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Белорусы при Викторе Гончаренко явно будут прибавлять. Да и недавняя победа над киприотами вселяет оптимизм.

При этом Беларусь в среднем пропускает 3 мяча за матч. Зато в двух своих последних поединках команда сохраняла свои владения сухими.

Команда не проигрывает уже три матча кряду. Вот только армян «сябры» не могут одолеть уже 13 с половиной лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Армения в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.65.

Прогноз: «Сябры» находятся на моральном подъеме после долгожданной победы, да и армяне нынче пребывают в кризисе.

Ставка: Победа Беларуси за 3.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

Пять причин, почему ставка зайдет