13 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Севилья». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вильярреал — Севилья с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Подводники» бьются за попадание в тройку. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Вильярреал» на 6 очков опережает «Атлетико». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Подводники» расписали мировую с «Мальоркой» (1:1).
До того команда учинила разгром «Леванте» (5:1). А вот поединок с «Сельтой» завершился натужным успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Вильярреал» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Подводники» симпатично выглядят в плане результатов. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.
Причем «Вильярреал» традиционно удачно противостоит «Севилье». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.
«Севилья»
Турнирное положение: «Красно-белые» пытаются избежать вылета из элитного дивизиона. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Севилья» всего на 3 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» переиграли «Эспаньол» (2:1).
До того команда одолела «Реал Сосьедад» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Осасуны» (1:2).
При этом «Севилья» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Красно-белые» явно поднаторели в плане результатов. Команда победила 2 раза кряду.
При этом «Севилья» не столь продуктивно выступает на чужих полях. В 17 выездных матчах команда набрала 15 очков.
«Красно-белые» уже три года не могут обыграть «желтую субмарину». Да и в четырех последних очных встречах команда уступила сопернику.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вильярреал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Вильярреал» намерен закрепиться на третьей позиции, тогда как «красно-белые» всеми силами цепляются за выживание.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Вильярреал» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Севилья» победила в 2 своих последних поединках
- «Вильярреал» не проигрывал в 5 своих последних матчах
- «Подводники» в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
- «Красно-белые» в двух своих последних матчах пропустили всего один мяч