12 мая в 36‑м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Сельта» и «Леванте». Начало встречи — 20:00 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Сельта — Леванте с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Сельта»

Турнирное положение: сейчас «Сельта» занимает шестое место в таблице Примеры с 50 очками.

Последние матчи: в 35‑м туре «Сельта» на выезде смогла переиграть мадридский «Атлетико» со счётом 1:0. Игра проходила полностью под диктовкой «матрасников», а «Сельта» смогла использовать единственный момент в матче в середине второго тайма, когда отличился лучший бомбардир клуба Борха Иглесиас.

Ранее были успех дома с «Эльче» (3:1) и поражение в гостях от «Вильярреала» (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Роман (з), Старфельт (з), Весино (п).

Состояние команды: при талантливом тренере Клаудио Хиральдесе «Сельта» проводит уже второй отличный сезон. Галисийцы почти гарантировали себе участие в Лиге Европы, но имеют даже шансы взобраться на пятое место, которое открывает путь в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Леванте»

Турнирное положение: пока «Леванте» идёт на 19‑й строчке в таблице Примеры с 36 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в 35‑м туре «Леванте» на своём поле переиграл «Осасуну» со счётом 3:2. Уступая к 11‑й минуте, команда смогла переломить ход встречи и вырвать победу на последней минуте. Ещё в первом тайме дублем отметился Виктор Гарсия, а на исходе встречи забил Этта Эйонг.

До этого было разгромное поражение в гостях от «Вильярреала» (1:5) и ничья с «Эспаньолом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Карлос Альварес (п), Ромеро (п).

Состояние команды: дружина Луиша Каштру ведёт отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите испанского футбола, и сейчас до спасительного 17‑го места всего два очка. «Леванте» слабо играет с точки зрения атаки и контроля мяча, но что касается оборонительных действий, то у неё тут больше проблем. Команда пропустила больше всех в Примере.

Статистика для ставок

В первом круге «Леванте» проиграл дома (1:2).

В сезоне 2021–2022 «Сельта» выиграла в гостях (2:0), а на своём поле сыграла вничью (1:1).

Годом ранее «Сельта» победила дома (2:0), а на выезде команды поделили очки (1:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сельты» дают 1,72, а на «Леванте» — 4,60; ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.

Прогноз: обеим командам нужна победа, чтобы решить свои задачи. В прошлом туре «Сельте» откровенно повезло: команда почти 90 минут просидела в обороне, отбиваясь, а «Атлетико» никак не мог забить. «Леванте» не устроит даже ничья — команда будет играть в атаку, а забивать там есть кому (Эспи, Этта Эйонг, Гарсия, Моралес).

1.80 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Сельта» — «Леванте» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,80.

3.20 «Леванте» забьёт два и более и мячей (К2 — ИТБ1,5) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Сельта» — «Леванте» позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Дополнительная ставка: «Леванте» забьёт два и более гола за 3,20.