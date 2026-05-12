прогноз на матч Кубка Казахстана, ставка за 2.26

13 мая в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Жетысу». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ордабасы — Жетысу с коэффициентом для ставки за 2.26.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» борется за успех на обоих фронтах. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ордабасы» на 3 очка отстает от лидера при имеющемся матче в запасе. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ордабасы» переиграл «Актобе» (2:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уверенно одолела «Каспий» (3:0). Да и поединок с «Кызылжаром» завершился викторией (2:1).

В пяти своих последних матчах «Ордабасы» победил 4 раза. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ордабасы» нынче вполне преуспевает в плане результатов. Команда победила 4 раза подряд.

Причем «Ордабасы» традиционно успешно противостоит «Жетысу». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» начал чемпионат относительно продуктивно. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Жетысу» всего на 4 очка отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жетысу» потерпел поражение от «Жениса» (2:3).

До того команда расписала мировую с «Кайсаром» (1:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Атырау» (2:0).

При этом «Жетысу» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Жетысу» нынче выглядит не столь выгодно. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.

При этом «Жетысу» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем больше одного мяча за матч.

Команда весьма успешно выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках текущего чемпионата «Жетысу» разжился восемью очками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ордабасы» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.74.

Прогноз: «Ордабасы» нынче находится в отличной форме, и явно постарается продолжить свой победный сериал.

2.26 Фора «Ордабасы» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Ордабасы» — «Жетысу» позволит вывести на карту выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Фора «Ордабасы» -1.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.15 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Ордабасы» — «Жетысу» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Обе забьют за 2.15

Пять причин, почему ставка зайдет