13 мая в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Тобол». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кайсар — Тобол с коэффициентом для ставки за 2.62.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» не блещет результатами в чемпионате.  Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Кайсар» набрал всего 6 очков в 8 турах.  А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Кайсар» уступил «Кайрату» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Жетысу» (1:1).  Зато кубковый поединок с «Кайратом» завершился викторией (2:1).

В пяти своих последних матчах «Кайсар» победил один раз.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Кайсар» нынче не преуспевает в плане результатов.  Команда может похвастать лишь проходом в четвертьфинал Кубка страны.

Причем «Кайсар» традиционно успешно противостоит «Тоболу».  В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» начал чемпионат не столь продуктивно.  Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Тобол» всего на 2 очка опережает опасную зону.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Тобол» нанес поражение «Иртышу» (1:0).

До того команда досадным образом уступила «Женису» (0:1).  А вот чуть ранее она переиграла «Астану» (2:1).

При этом «Тобол» в 5 своих последних поединках победил 3 раза.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Тобол» нынче выглядит достаточно выгодно.  Команда победила в трех последних матчах из четырех.

При этом «Тобол» имеет ненадежные тылы.  Пропускает команда в среднем фактически два гола за матч.

Команда весьма скромно выступает на полях соперников.  Во всех пяти выездных поединках текущего чемпионата «Тобол» был бит.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кайсар» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42.  Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.76.

Прогноз: «Тобол» нынче выглядит выгодно, тогда как «Кайсар» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Тобола» за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Кайсар» не побеждал в 2 своих последних матчах
  • «Тобол» заметно прибавил в последних матчах
  • «Кайсар» уже полтора года не обыгрывает костанайцев
  • «Тобол» победил в трех из четырех своих последних поединков
  • Костанайцы пропустили всего один мяч в двух своих последних матчах