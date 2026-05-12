13 мая в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Тобол». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кайсар — Тобол с коэффициентом для ставки за 2.62.
«Кайсар»
Турнирное положение: «Кайсар» не блещет результатами в чемпионате. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Кайсар» набрал всего 6 очков в 8 турах. А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кайсар» уступил «Кайрату» (1:2).
До того команда не сумела одолеть «Жетысу» (1:1). Зато кубковый поединок с «Кайратом» завершился викторией (2:1).
В пяти своих последних матчах «Кайсар» победил один раз. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Кайсар» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда может похвастать лишь проходом в четвертьфинал Кубка страны.
Причем «Кайсар» традиционно успешно противостоит «Тоболу». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Тобол» всего на 2 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тобол» нанес поражение «Иртышу» (1:0).
До того команда досадным образом уступила «Женису» (0:1). А вот чуть ранее она переиграла «Астану» (2:1).
При этом «Тобол» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Тобол» нынче выглядит достаточно выгодно. Команда победила в трех последних матчах из четырех.
При этом «Тобол» имеет ненадежные тылы. Пропускает команда в среднем фактически два гола за матч.
Команда весьма скромно выступает на полях соперников. Во всех пяти выездных поединках текущего чемпионата «Тобол» был бит.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кайсар» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.76.
Прогноз: «Тобол» нынче выглядит выгодно, тогда как «Кайсар» не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Тобола» за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Кайсар» не побеждал в 2 своих последних матчах
- «Тобол» заметно прибавил в последних матчах
- «Кайсар» уже полтора года не обыгрывает костанайцев
- «Тобол» победил в трех из четырех своих последних поединков
- Костанайцы пропустили всего один мяч в двух своих последних матчах