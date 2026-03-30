В понедельник, 30 марта, сборные Германии и Ганы сыграют в рамках товарищеского матча. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

09' Натаниэль Браун (Германия) получил перспективную передачу, но арбитры зафиксировали положение вне игры.

07' Флориана Вирца (Германия) прямым ударом со штрафного пробил по воротам — мяч попал в штангу и улетел за пределы поля.

05' Йонас Аджетей (Гана) сбил Флориана Вирца (Германия) возле штрафной и получил заслуженную желтую карточку!

04' Ник Вольтемаде (Германия) получил передачу в центре штрафной и пробил в дальний угол — мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги.

03' Хозяева поля с первых минут захватили инициативу и перешли в неспешную позиционную атаку.

02' Бенджамин Асаре (Гана) вступил в игру после дальнего навеса в штрафную от Нико Шлоттербека (Германия).

01' Раздается свисток арбитра! Матч Германия — Гана начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:43 Главные действующие лица появляются на газоне Арены «МХП». Звучат гимны команд-участниц! Игра вот-вот начнется!

21:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:30 Главным арбитром встречи назначен Стюарт Атвелл из Англии.

21:25 Сегодняшний матч пройдет в Штутгарте на футбольной Арена «МХП», которая вмещает 60 449 зрителей.

21:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Германия — Гана. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Германия: Нюбель Александр, Киммих Йозуа, Та Жонатан, Шлоттербек Нико, Браун Натаниэль, Гросс Паскаль, Штиллер Ангело, Вирц Флориан, Вольтемаде Ник, Гнабри Серж, Хаверц Кай.

Гана: Асаре Бенджамин, Джику Александер, Оппонг Пепра Койо, Аджетей Йонас Аджей, Caleb Yirenkyi, Парти Томас, Сибо Кваси, Кён Деррик, Айю Джордан, Семеньо Антуан, Аду Принс.

Германия

Сборная Германии три дня назад провела товарищеский матч с другой европейской командой — Швейцарией. Та встреча была невероятно результативная — забито 7 мячей на двоих. В итоге немецкая дружина праздновала победу со счетом 4:3. Победный год на 85-й минуте встречи забил Флориан Вирц.

До этой международной паузы последний раз сборная Германии собиралась в ноябре прошлого года, когда заканчивала отборочный цикл к Чемпионату мира 2026. Напомним, что немцы уверенно отыграли квалификацию и с первого места в своем квартете вышли на мундиаль.

Гана

Гана накануне провела не менее увлекательный матч против национальной команды Австрии. Соперник был очень настроен на победу и в итоге разгромил ганцев со счетом 5:1. Единственный гол в той встрече в составе проигравших забил нападающий английского «Лестера» Джордан Айю.

Сборная Ганы еще в октябре прошлого года завоевала путевку на Чемпионат мира 2026. В своей группе из шести команд ганская дружина уверенно заняла первое место, одержав 8 побед из 10 возможных. После этого в ноябре Гана сыграла товарищеские матчи с Японией и Южной Кореей, дважды уступив.

Личные встречи

Между собой Германия и Гана играли всего два раза — оба матча прошли в рамках чемпионатов мира. В 2010 году победу праздновала Германия (1:0), а в 2014 году была зафиксирована ничья (2:2).

