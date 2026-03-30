Немцы разгромят ганцев при своих фанатах?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 1.84

31 марта в товарищеском матче встретятся Германия и Гана. Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Германия — Гана с коэффициентом для ставки за 1.84.

Германия

Турнирное положение: Немцы заняли первое место в отборочной группе A, набрав 15 очков за 6 встреч при разнице мячей 16:3.

Островитяне играли в одном квартете со сборными Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга.

Последние матчи: в предыдущем матче Германия обыграла Швейцарию в результативной товарищеской встрече — 4:3. В ноябрьских матчах немцы разгромили словаков (6:0) и одержали победу над люксембуржцами (2:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: После поражения на старте отбора от словаков подопечные Юлиана Нагельсмана не потеряли ни одного очка и смогли напрямую квалифицироваться на чемпионат мира-2026.

«Манншафт» может и не выглядит явным фаворитом грядущего мундиаля, но вполне способна дойти, как минимум, до 1/4 финала.

Гана

Турнирное положение: Ганцы заняли первое место в группе I африканской отборочной зоны, набрав 25 очков за 10 туров при разнице мячей 23:6.

Последние матчи: в последней встрече ганцы потерпели разгромное поражение от Австрии со счетом 1:5. В ноябрьских встречах «черные звезды» проиграли Южной Корее (0:1) и Японии (0:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ганцы без особых проблем прошли отбор на чемпионат мира, отчасти где-то пожертвовав квалификацией на последний Кубок африканских наций.

Последние товарищеские встречи пока говорят совсем не в пользу того, что Гана способна повторить свои подвиги 2006 и 2010 годов.

Статистика для ставок

Германия побеждала в шести последних матчах

Гана проиграла в трех предыдущих встречах

Команды дважды играли друг против друга — на ЧМ-2010 победу одержали немцы со счетом 1:0. Четыре года спустя команды не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — безоговорочный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «манншафт» ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 7.00, а победа Ганы — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.38 и 2.81.

Прогноз: Матч несет товарищеский характер и вполне возможно увидеть голы в исполнении обеих команд

Ставка: Обе забьют — Да за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что Германия одержит разгромную победу в матче.

Ставка: Победа Германии с форой -2,5 за 2.34