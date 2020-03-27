«Большая шестерка» АПЛ: сильные и слабые стороны, а также перспективы

«Арсенал»
Сезон 2019-2020: девятое место в АПЛ (в среднем 1,43 очка за матч)
Сезон 2019-2020 стал для «Арсенала» чем-то вроде потерянного сезона. 29 ноября Унаи Эмери был уволен из клуба после того, как «канониры» шли восьмыми и не могли выиграть во всех турнирах более месяца. Несколько недель обязанности главного тренера исполнял Фредди Юнгберг, после чего 20 декабря команду возглавил экс-хавбек «Арсенала» и ассистент Пепа Гвардиолы в «Сити» Микель Артета.
С тех пор команда прибавила. В 13 матчах во всех турнирах в этом году «Арсенал» проиграл всего раз. Поражение, правда, дорого обошлось команде — она вылетела из Лиги Европы, уступив «Олимпиакосу». Однако если брать АПЛ, то только «Ливерпуль» и «Ман Сити» за это же время набрали больше очков. И «Арсенал» играл на столь высоком уровне с молодежью в составе.
Главная сила: баланс состава
Только 34% минут, проведенных «Арсеналом» в АПЛ, пришлись на игроков в возрасте 25-29 лет. Более низкий процент в АПЛ был только у «Лестера». В то время, как некоторые ключевые игроки команды уже в возрасте — Пьер-Эмерик Обамеянг (30 лет), Месут Озил (31). Сократис Папастатопулос (31) и Давид Луис (32) — у «канониров» также хватает впечатляющей молодежи.
Атака команды по-прежнему ведется в основном Обамеянгом и 28-летним Александром Ляказеттом, но при этом четыре игрока в возрасте 20 лет или младше, начиная с 1 января добились в совокупности как минимум 2,0 ожидаемых голов и ассистов — форварды Габриэль Мартинелли (3,1) и Эдди Нкетиа (3,1), левый полузащитник Букайо Сака (2,2) и хавбек Рис Нелсон (2,0). Нападающему Николя Пепе (3,7) тоже всего 24 года. Кроме того, еще пять полузащитников в возрасте 24 года или младше сыграли 270 с лишним минут под руководством Артеты. Конечно, прогресс игроков непредсказуем, однако уже сейчас можно увидеть впечатляющее ядро команды, которое будет прогрессировать в ближайшие годы.
Главное беспокойство: атака
Начиная с 2015 года по сезон 2017-2018, у Обамеянга было в среднем 0.9 xG на 90 минут, но в прошлом сезоне этот показатель снизился до 0,79, а в этом составляет 0,46. У Ляказетта на протяжении четырех лет было 0,5 xG, но последние два года — 0,44. Возможно, их форма идет на спад.
В то же время Пепе — это аналог Трея Янга в футбольной форме. Он много играет с мячом и постоянно нацелен на то, чтобы сделать один, но великий пас или нанести блестящий дальний удар. С 1 января его средний xG на один удар составляет ужасные 0.09, тогда как у Нкетиа 0,28, у Ляказетта 0,26, а у Мартинелли 0,19. Кроме того, он нанес больше ударов, чем кто-либо еще, за исключением Ляказетта.
«Арсенал» — пятый по владению в АПЛ с 1 января, а также пропустил меньше всех голов в этом промежутке (6). Но также он нанес наименьшее количество ударов и занимает 15-е место по ожидаемым ассистам. У «канониров» есть небольшая стагнация в нападении, и это является поводом задуматься о том, может ли Артета построить необходимую атаку без нескольких кадровых решений.
«Тоттенхэм»
Сезон 2019-2020: восьмое место в АПЛ (в среднем 1,41 очка за матч)
Для «Тоттенхэма» этот сезон складывался из нескольких этапов. Во-первых, Маурисио Почеттино столкнулся с нехваткой таланта и свежести в составе. Затем травмы в команде помешали новому главному тренеру Жозе Моуринью.
Гарри Кейн и Мусса Сиссоко не играли с начала января, а несколько недель спустя лазарет пополнил Сон Хын Мин. Обязанности выполнять атакующую роль легли на плечи полузащиты, и она не справилась с ней.
«Шпоры» были выбиты в 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг». И хотя на момент остановки чемпионата они уступали идущему пятым «Манчестер Юнайтед» всего на 5 очков, ощущается как будто на все 40.
Главная сила: этот состав все еще молод
Кейну — 26 лет, как и Сону, правому защитнику Сержу Орье и форварду Лукасу Моуре — 27 лет, а Деле Алли (самому результативному игроку команды с начала травматичного периода) — 23 года. У этой группы игроков еще точно пару лет есть возможность находится на пике своей формы, даже если у некоторых из них «пробег» к своему возрасту гораздо больше, чем у сверстников.
У «шпор» также хватает талантливой молодежи -полузащитники Джовани Ло Селсо, Гарри Уинкс, Стивен Бергвейн и Танги Ндомбеле, а также защитники Давинсон Санчес и Яфет Танганга — все младше 24 лет. Только защитники Тоби Алдервейрелд и Сиссоко рискуют выпасть из ротации в ближайшие годы. Можно с уверенностью сказать, что защитник Ян Вертонген уже точно выпал.
Уровень полузащиты «шпор» был достаточно высок и без Сиссоко — возможно, лучшего игрока команды по части игры без мяча.
С 1 января «Тоттенхэм» занял третье место в Премьер-лиге по общему количеству забитых мячей, и, хотя они больше не могли прессинговать высоко, они были четвертыми по количеству владений, выигранных в средней трети поля. Когда добавится Сиссоко, когда вернутся Сон и Кейн, у «шпор» снова может появиться команда.
Главное беспокойство: Моуринью и зависимость от лидеров
Теоретически эта команда выглядит хорошо, когда ее звезды здоровы. Даже без Кейна и Сиссоко Моуринью придумал план контригры — хотя и слишком зависимый от Сона — чтобы «шпоры» играли достаточно хорошо.
Однако без Сона «Тоттенхэм» не был ни контратакующей командой, ни прессингующей и владеющей мячом. Очевидно, что любая команда будет выглядеть хуже без ведущих игроков, однако сложно полагаться на то, что Кейн, Сон и Сиссоко будут оставаться стабильно здоровыми в будущем. И отсутствие идентичности у этой команды по-прежнему вызывает тревогу. Моуринью также демонстрировал некоторые старые свои привычки, пытаясь заставить игроков играть через травмы, а также внося темпераментные изменения в состав.
Более того, Моуринью предпочитает работать с ветеранами. И если в состав будут введены еще пару игроков за 30, вероятно, этот состав станет еще более склонен к травмам.
«Манчестер Юнайтед»
Сезон 2019-2020: пятое место в АПЛ (1,55 очка за матч)
Сезон «Манчестер Юнайтед» можно разделить на два этапа: до Бруну Фернандеша и после его прихода. Первый этап был достойным, но неоднозначным, второй — потенциально великий.
До того, как полузащитник прибыл из «Спортинга» в конце января, у команды Уле-Гуннара Сульшера как взлеты, так и падения. Она обыграла «Челси», «Лестер» и «Манчестер Сити» и добилась солидной ничьей против «Ливерпуля». Но при этом она проиграла «Кристал Пэлас», «Вест Хэму», «Ньюкасл», «Борнмут» и «Уотфорд». Состав был нестабильным из-за травм (а именно, Поля Погба) и несогласованности. Команда проиграла три из четырех последних матчей в лиге перед приходом Фернандеса.
При Бруно у «МЮ» шесть побед, три ничьи и ноль поражений во всех турнирах с разницей мячей +20. «МЮ» обыграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж», а «Манчестер Сити» дома. В ответном матче Лиги Европы они разгромили «Брюгге» со счетом 5:0, а затем с тем же счетом разбили ЛАСК.
На момент остановки «МЮ» играл в лучший футбол в лиге, а Фернандес был назван лучшим игроком АПЛ в феврале. Он просто доминировал статистически — в девяти матчах 24 созданных голевых шанса, 20 ключевых передач, 4 ассиста, 3 гола и 8 владений, выигранных в атакующей трети поля. Не говоря уже о похвале тренеров и партнеров по команде.
Главная сила: заглянули в будущее
Недавний рывок «МЮ» удалось совершить без Погба и Маркуса Рашфорда, а также с Серхио Ромеро, который делил время с Давидом Де Хеа, играя в Лиге Европы.
В этом составе, построенном вокруг Фернандеша, есть Антони Марсьяль (24 года), Мэйсон Гринвуд (18 лет), Скотт Мактоминай (23), Брэндон Уильямса (19), Дэниела Джеймс (22), Люк Шоу (24), Аарон Ван-Биссака (22), Фред (27), Гарри Магуайр (27) и Виктор Линделеф (25). И только два игрока за 30 — Хуан Мата (31) и Неманья Матич (31). Кроме того, Рашфорду — 22 года, а также есть 23-летний вратарь Дин Хендерсон, который блестяще играет в аренде за «Шеффилд Юнайтед».
У «МЮ» молодой состав, который приход Фернандеша вывел на новый уровень. Теперь манкунианцы могут как оставить Погба, так и попытаться продать его. Здесь уже не нужно бояться неправильного решения.
Главное беспокойство: необходимость справляться с давлением
«МЮ» — очень большой бренд и богатый клуб. Сейчас мы реагируем на довольно короткий отрезок, который «МЮ» провел при Фернандеше. Но молодость этой команды делала ее уязвимой на протяжении сезона. Давление было снято после прихода Фернандеша — «МЮ» не играл в ЛЧ, и казалось, что лучшее, на что они могут надеяться в АПЛ — это пятое место (теперь это четвертое место). Шумиха пройдет, и остается понять, как эта команда отреагирует на все это и справится ли с дальнейшим давлением.
«Челси»
Сезон 2019-2020: четвертое место в АПЛ (1.66 очка за матч)
Создать по-настоящему молодежную команду в большом клубе весьма непросто. Но «Челси» получил возможность узнать, как в клубе обстоят дела с молодежью, так как у «синих» не было большого выбора — клубу запретили подписывать новичков в летнее трансферное окно. «Челси» успел подписать Кристиана Пулишича еще до запрета, а также смог оставить в команде Матео Ковачича, активировав опцию выкупа после аренды. Однако это мелочи по сравнению с другими клубами.
Вместо громких трансферов в распоряжении команды оказались Мейсон Маунт (ранее играл в аренде за «Витесс» и «Дерби»), Тэмми Абрахам («Бристоль Сити», «Суонси», «Астон Вилла»), Фикайо Томори («Брайтон», «Халл Сити», «Дерби»), Андреас Кристенсен («Боруссия» Менхенгладбах дважды) и Рис Джеймс («Уиган»). Кроме того, клуб также нанял свою бывшую звезду Челси Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, несмотря на то, что у него был только один год опыта.
Главная сила: ставка на молодежь сработала
19% игрового времени у «Челси» проводили футболисты младше 21 года (12% — игроки старше 30 лет). Так что неудивительно, что их сезон был неровным. Они набрали 10 очков в своих первых шести матчах, затем выиграли шесть поединков подряд, но затем проиграли пять из семи. Но результат оказался солидным. Они вышли на первое место в своей группе ЛЧ, пробились в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль» в начале марта. Несмотря на рывок «МЮ», «Челси» остался на четвертом месте в АПЛ, на 3 очка опережая «МЮ» и на 5 отставая от «Лестера».
Кроме того, Абрахам и Маунт вели команду за собой, имея на двоих 25,1 ожидаемых голов и ассистов. В следующем сезоне Пулишич должен быть здоров, чтобы заменить (потенциально) Виллиана в атаке команды. Если летом «Челси» захочет потратить немного денег, то может попытаться замахнуться на большую рыбу.
Главное беспокойство: оборона
«Челси» — четвертая команда лиги по количеству забитых мячей (51). Но при этом команда пропустила 39. Это второй худший результат среди команд «Большой шестерки» (у «Тоттенхэма» — 40).
Команда, которая пытается играть во владение мячом, остается уязвимой для контратак. Плюс голкипер Кепа Аррисабалага провел сезон взлетов и падений. Возможно, главная причина заключается в том, что Лэмпард никогда не проводил серьезную ротацию в обороне.
Сезар Аспиликуэта — лидер команды по проведенным минутам в АПЛ. Кроме того, оборонительный полузащитник Н'Голо Канте был здоров только на протяжении половины сезона, а центральный защитник Антонио Рюдигер еще меньше. Казалось бы, это давало возможности Томори, Кристенсену и Курту Зума, однако защитная линия не была стабильно сформированной весь сезон.
«Манчестер Сити»
Сезон 2019-2020: второе место в АПЛ (2,04 очка за матч)
«Манчестер Сити» в сезонах 2017-2018 и 2018-2019 представил две наиболее доминирующие команды в истории АПЛ. Прошлогодний «Ливерпуль» был третьей самой доминирующей командой в двух из трех показателей (по разнице мячей, ожидаемым голам и набранным очкам), но не смог выиграть титул.
Главная сила: они все еще «Ман Сити»
С точки зрения xG «Сити» 2019-2020 был хуже своих предшественников, но незначительно. В сезоне 2018-2019 их xG составлял 1,76, в сезоне 2019-2020 — 1,65, а теперь упал до 1,63. Однако если в предыдущих сезона «Ман Сити» набирал в чемпионате 100 и 98 очков, то теперь темп «Сити» позволяет им рассчитывать примерно на 77. Если раньше они набирали в среднем 2 очка в играх, в которых разница между командами составляла 0-1 гола, то теперь лишь 1,6 очка. Защита команды стала хуже, но команде также не везло в определенной степени.
Что касается атаки, то Кевину Де Брюйне — 28 лет, а Рахиму Стерлингу — 25, они все еще в расцвете сил. И легенды Серхио Агуэро и Давид Сильва стареют (второй покинет команду), то 22-летний Габриэл Жезус и 19-летний Фил Фоден только набирают обороты.
Главное беспокойство: неопределенность
«Сити» создавал больше шансов, чем в свои титульные годы, и позволял меньше создавать соперникам. Однако если они позволяли наносить соперникам 2,2 удара, то теперь 3,2, а xG соперников вырос с 0,7 до 1,1. Соперники стали получать более реальные шансы, особенно в контратаках, и нет объяснения, почему. Центральный защитник Эмерик Ляпорт — лучший игрок этой команды, когда он здоров. Но в этом году он был едва здоров. А полузащитнику Фернандиньо, которому приходится играть в обороне, 34 года. Правда, он был стар и в прошлом сезоне.
У «Сити» больше неопределенности, чем объяснений. Если УЕФА оставит в силе отстранение «Ман Сити», или если даже сократит его до одного года, все равно возникает ряд вопросов — сколько денег клуб может потерять? Придется ли им сокращать расходы? Будут ли звезды пытаться покинуть команду? Захочет ли уйти Пеп? (Окей, он вроде не собирается уходить).
Кроме того, «Сити» приближается к возрастной проблеме. Фернандиньо будет 35, Николасу Отаменди — 33, Агуэро — 32, Кайлу Уокеру, Илкаю Гюндогану и Рияду Марезу — по 30. Сложно будет освежить состав, если у вас внезапно будет куда более ограниченный бюджет.
Пока мы не получим ответы на все эти вопросы, невозможно понять, что будет с чемпионской гонкой АПЛ в следующем сезоне.
«Ливерпуль»
Сезон 2019-2020: первое место в АПЛ (2,83 очка за матч)
Несмотря на разочарование от последних нескольких недель перед остановкой сезона («Ливерпуль» впервые проиграл в АПЛ, выбыл из Кубка АНглии и Лиги чемпионов за короткое время) все же большая часть этого сезона выглядит мечтой. Если сезон уже завершен, то «красные», скорее всего, все же получат свой первый титул в лиге за 30 лет, а если продлится, то почти наверняка установят новый рекорд по очкам в АПЛ. И дома, или на стадионе, но фаны «Ливерпуля» точно будут праздновать это.
Главная сила: менеджмент
Главный тренер команды Юрген Клопп является одним из лучших специалистов в своем деле на протяжении большей части этого столетия. Немногие способны сочетать его тактические навыки с его личными качествами, позволяющими находить контакт с игроками.
Но здесь, когда мы говорим о «менеджменте», имеется ввиду немного другое. Мы много говорили о игроках, которые добираются до своего пике, и «Ливерпуль» — лучший пример того, как это может повлиять на команду. Состав команды был медленно спроектирован так, чтобы максимально большое количество игроков достигли своего пика одновременно. 75% минут в АПЛ провели игроки в возрасте 25-29 лет. Это не только самый высокий показатель в АПЛ, но и второй среди 98 команд из пятерки топ-дивизионов Европы (только «Вольфсбург» был выше, что не очень помогло им).
«Ливерпуль» не только собрал невероятную коллекцию талантливых игроков (Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане в атаке, Джордан Хендерсон, Джоржиньо Вейналдум, Фабиньо и Алекс Окслейд-Чемберлен в центре, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александр-Арнолд и Джо Гомес в обороне, Алиссон в воротах), но также сумел получить самые лучшие версии всех этих игроков одновременно (им всем от 26 до 29, кроме Гомеса и Трента). И к тому же они еще и играют в стиле, который максимизирует большинство их навыков. Это чудо менеджмента.
Главное беспокойство: время и удача
Чудом также является то, что «Ливерпуль» прошел большую часть сезона без травм. Фортуна была более благосклонна к «красным», чем к кому-либо еще — это остается правдой, даже если вы признаете роль травмы Алиссона в вылете команды из Лиги чемпионов. Но, вероятно, так не может длиться всегда. Также не всегда команда сможет побеждать в близких матчах. Если в прошлом сезоне в ничейных матчах или матчах, в которых команда побеждала с разницей в 1 мяч, «Ливерпуль» набирал 2,06 очка, то в этом невероятные 2,87. Кроме того, ожидаемая разница мячей команды (+1,12) была не так высока, как реальная (+1,55).
Статистически «Ливерпуль» выглядит как претендент на титул и потенциальный чемпион, но не как рекордсмен турнира. Но, конечно, это не должно приуменьшить разма чемпионской вечеринки команды.
Но если в следующем сезоне «Ливерпуль» также будет распределять игровое время между своими футболистами, то доля минут, которая приходится на игроков в возрасте 25-29 лет, снизится с 75% до 60% в следующем году. Вейналдуму и Хендерсону в следующем сезоне исполнится 30 лет, а ван Дейку и Фирмино — через сезон. «Ливерпулю» придется принимать непростые решение касательно игроков, которые проходят свой пик. А это тот случай, когда легче сказать, чем сделать. 0