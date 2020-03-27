«Большая шестерка» АПЛ: сильные и слабые стороны, а также перспективы

«Арсенал»

Сезон 2019-2020: девятое место в АПЛ (в среднем 1,43 очка за матч)

Сезон 2019-2020 стал для «Арсенала» чем-то вроде потерянного сезона. 29 ноября Унаи Эмери был уволен из клуба после того, как «канониры» шли восьмыми и не могли выиграть во всех турнирах более месяца. Несколько недель обязанности главного тренера исполнял Фредди Юнгберг, после чего 20 декабря команду возглавил экс-хавбек «Арсенала» и ассистент Пепа Гвардиолы в «Сити» Микель Артета.

С тех пор команда прибавила. В 13 матчах во всех турнирах в этом году «Арсенал» проиграл всего раз. Поражение, правда, дорого обошлось команде — она вылетела из Лиги Европы, уступив «Олимпиакосу». Однако если брать АПЛ, то только «Ливерпуль» и «Ман Сити» за это же время набрали больше очков. И «Арсенал» играл на столь высоком уровне с молодежью в составе.

Главная сила: баланс состава

Только 34% минут, проведенных «Арсеналом» в АПЛ, пришлись на игроков в возрасте 25-29 лет. Более низкий процент в АПЛ был только у «Лестера». В то время, как некоторые ключевые игроки команды уже в возрасте — Пьер-Эмерик Обамеянг (30 лет), Месут Озил (31). Сократис Папастатопулос (31) и Давид Луис (32) — у «канониров» также хватает впечатляющей молодежи.

Атака команды по-прежнему ведется в основном Обамеянгом и 28-летним Александром Ляказеттом, но при этом четыре игрока в возрасте 20 лет или младше, начиная с 1 января добились в совокупности как минимум 2,0 ожидаемых голов и ассистов — форварды Габриэль Мартинелли (3,1) и Эдди Нкетиа (3,1), левый полузащитник Букайо Сака (2,2) и хавбек Рис Нелсон (2,0). Нападающему Николя Пепе (3,7) тоже всего 24 года. Кроме того, еще пять полузащитников в возрасте 24 года или младше сыграли 270 с лишним минут под руководством Артеты. Конечно, прогресс игроков непредсказуем, однако уже сейчас можно увидеть впечатляющее ядро команды, которое будет прогрессировать в ближайшие годы.

Главное беспокойство: атака

Начиная с 2015 года по сезон 2017-2018, у Обамеянга было в среднем 0.9 xG на 90 минут, но в прошлом сезоне этот показатель снизился до 0,79, а в этом составляет 0,46. У Ляказетта на протяжении четырех лет было 0,5 xG, но последние два года — 0,44. Возможно, их форма идет на спад.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

В то же время Пепе — это аналог Трея Янга в футбольной форме. Он много играет с мячом и постоянно нацелен на то, чтобы сделать один, но великий пас или нанести блестящий дальний удар. С 1 января его средний xG на один удар составляет ужасные 0.09, тогда как у Нкетиа 0,28, у Ляказетта 0,26, а у Мартинелли 0,19. Кроме того, он нанес больше ударов, чем кто-либо еще, за исключением Ляказетта.

«Арсенал» — пятый по владению в АПЛ с 1 января, а также пропустил меньше всех голов в этом промежутке (6). Но также он нанес наименьшее количество ударов и занимает 15-е место по ожидаемым ассистам. У «канониров» есть небольшая стагнация в нападении, и это является поводом задуматься о том, может ли Артета построить необходимую атаку без нескольких кадровых решений.

«Тоттенхэм»

Сезон 2019-2020: восьмое место в АПЛ (в среднем 1,41 очка за матч)

Для «Тоттенхэма» этот сезон складывался из нескольких этапов. Во-первых, Маурисио Почеттино столкнулся с нехваткой таланта и свежести в составе. Затем травмы в команде помешали новому главному тренеру Жозе Моуринью.

Гарри Кейн и Мусса Сиссоко не играли с начала января, а несколько недель спустя лазарет пополнил Сон Хын Мин. Обязанности выполнять атакующую роль легли на плечи полузащиты, и она не справилась с ней.

«Шпоры» были выбиты в 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг». И хотя на момент остановки чемпионата они уступали идущему пятым «Манчестер Юнайтед» всего на 5 очков, ощущается как будто на все 40.

Главная сила: этот состав все еще молод

Кейну — 26 лет, как и Сону, правому защитнику Сержу Орье и форварду Лукасу Моуре — 27 лет, а Деле Алли (самому результативному игроку команды с начала травматичного периода) — 23 года. У этой группы игроков еще точно пару лет есть возможность находится на пике своей формы, даже если у некоторых из них «пробег» к своему возрасту гораздо больше, чем у сверстников.

У «шпор» также хватает талантливой молодежи -полузащитники Джовани Ло Селсо, Гарри Уинкс, Стивен Бергвейн и Танги Ндомбеле, а также защитники Давинсон Санчес и Яфет Танганга — все младше 24 лет. Только защитники Тоби Алдервейрелд и Сиссоко рискуют выпасть из ротации в ближайшие годы. Можно с уверенностью сказать, что защитник Ян Вертонген уже точно выпал.

Уровень полузащиты «шпор» был достаточно высок и без Сиссоко — возможно, лучшего игрока команды по части игры без мяча.

С 1 января «Тоттенхэм» занял третье место в Премьер-лиге по общему количеству забитых мячей, и, хотя они больше не могли прессинговать высоко, они были четвертыми по количеству владений, выигранных в средней трети поля. Когда добавится Сиссоко, когда вернутся Сон и Кейн, у «шпор» снова может появиться команда.

Главное беспокойство: Моуринью и зависимость от лидеров

Теоретически эта команда выглядит хорошо, когда ее звезды здоровы. Даже без Кейна и Сиссоко Моуринью придумал план контригры — хотя и слишком зависимый от Сона — чтобы «шпоры» играли достаточно хорошо.

Однако без Сона «Тоттенхэм» не был ни контратакующей командой, ни прессингующей и владеющей мячом. Очевидно, что любая команда будет выглядеть хуже без ведущих игроков, однако сложно полагаться на то, что Кейн, Сон и Сиссоко будут оставаться стабильно здоровыми в будущем. И отсутствие идентичности у этой команды по-прежнему вызывает тревогу. Моуринью также демонстрировал некоторые старые свои привычки, пытаясь заставить игроков играть через травмы, а также внося темпераментные изменения в состав.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Более того, Моуринью предпочитает работать с ветеранами. И если в состав будут введены еще пару игроков за 30, вероятно, этот состав станет еще более склонен к травмам.

«Манчестер Юнайтед»

Сезон 2019-2020: пятое место в АПЛ (1,55 очка за матч)

Сезон «Манчестер Юнайтед» можно разделить на два этапа: до Бруну Фернандеша и после его прихода. Первый этап был достойным, но неоднозначным, второй — потенциально великий.

До того, как полузащитник прибыл из «Спортинга» в конце января, у команды Уле-Гуннара Сульшера как взлеты, так и падения. Она обыграла «Челси», «Лестер» и «Манчестер Сити» и добилась солидной ничьей против «Ливерпуля». Но при этом она проиграла «Кристал Пэлас», «Вест Хэму», «Ньюкасл», «Борнмут» и «Уотфорд». Состав был нестабильным из-за травм (а именно, Поля Погба) и несогласованности. Команда проиграла три из четырех последних матчей в лиге перед приходом Фернандеса.

При Бруно у «МЮ» шесть побед, три ничьи и ноль поражений во всех турнирах с разницей мячей +20. «МЮ» обыграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж», а «Манчестер Сити» дома. В ответном матче Лиги Европы они разгромили «Брюгге» со счетом 5:0, а затем с тем же счетом разбили ЛАСК.

На момент остановки «МЮ» играл в лучший футбол в лиге, а Фернандес был назван лучшим игроком АПЛ в феврале. Он просто доминировал статистически — в девяти матчах 24 созданных голевых шанса, 20 ключевых передач, 4 ассиста, 3 гола и 8 владений, выигранных в атакующей трети поля. Не говоря уже о похвале тренеров и партнеров по команде.

Главная сила: заглянули в будущее

Недавний рывок «МЮ» удалось совершить без Погба и Маркуса Рашфорда, а также с Серхио Ромеро, который делил время с Давидом Де Хеа, играя в Лиге Европы.

В этом составе, построенном вокруг Фернандеша, есть Антони Марсьяль (24 года), Мэйсон Гринвуд (18 лет), Скотт Мактоминай (23), Брэндон Уильямса (19), Дэниела Джеймс (22), Люк Шоу (24), Аарон Ван-Биссака (22), Фред (27), Гарри Магуайр (27) и Виктор Линделеф (25). И только два игрока за 30 — Хуан Мата (31) и Неманья Матич (31). Кроме того, Рашфорду — 22 года, а также есть 23-летний вратарь Дин Хендерсон, который блестяще играет в аренде за «Шеффилд Юнайтед».

У «МЮ» молодой состав, который приход Фернандеша вывел на новый уровень. Теперь манкунианцы могут как оставить Погба, так и попытаться продать его. Здесь уже не нужно бояться неправильного решения.

Фред и Бруну Фернандеш globallookpress.com

Главное беспокойство: необходимость справляться с давлением

«МЮ» — очень большой бренд и богатый клуб. Сейчас мы реагируем на довольно короткий отрезок, который «МЮ» провел при Фернандеше. Но молодость этой команды делала ее уязвимой на протяжении сезона. Давление было снято после прихода Фернандеша — «МЮ» не играл в ЛЧ, и казалось, что лучшее, на что они могут надеяться в АПЛ — это пятое место (теперь это четвертое место). Шумиха пройдет, и остается понять, как эта команда отреагирует на все это и справится ли с дальнейшим давлением.

«Челси»

Сезон 2019-2020: четвертое место в АПЛ (1.66 очка за матч)

Создать по-настоящему молодежную команду в большом клубе весьма непросто. Но «Челси» получил возможность узнать, как в клубе обстоят дела с молодежью, так как у «синих» не было большого выбора — клубу запретили подписывать новичков в летнее трансферное окно. «Челси» успел подписать Кристиана Пулишича еще до запрета, а также смог оставить в команде Матео Ковачича, активировав опцию выкупа после аренды. Однако это мелочи по сравнению с другими клубами.

Вместо громких трансферов в распоряжении команды оказались Мейсон Маунт (ранее играл в аренде за «Витесс» и «Дерби»), Тэмми Абрахам («Бристоль Сити», «Суонси», «Астон Вилла»), Фикайо Томори («Брайтон», «Халл Сити», «Дерби»), Андреас Кристенсен («Боруссия» Менхенгладбах дважды) и Рис Джеймс («Уиган»). Кроме того, клуб также нанял свою бывшую звезду Челси Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, несмотря на то, что у него был только один год опыта.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Главная сила: ставка на молодежь сработала

19% игрового времени у «Челси» проводили футболисты младше 21 года (12% — игроки старше 30 лет). Так что неудивительно, что их сезон был неровным. Они набрали 10 очков в своих первых шести матчах, затем выиграли шесть поединков подряд, но затем проиграли пять из семи. Но результат оказался солидным. Они вышли на первое место в своей группе ЛЧ, пробились в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль» в начале марта. Несмотря на рывок «МЮ», «Челси» остался на четвертом месте в АПЛ, на 3 очка опережая «МЮ» и на 5 отставая от «Лестера».

Кроме того, Абрахам и Маунт вели команду за собой, имея на двоих 25,1 ожидаемых голов и ассистов. В следующем сезоне Пулишич должен быть здоров, чтобы заменить (потенциально) Виллиана в атаке команды. Если летом «Челси» захочет потратить немного денег, то может попытаться замахнуться на большую рыбу.

Главное беспокойство: оборона

«Челси» — четвертая команда лиги по количеству забитых мячей (51). Но при этом команда пропустила 39. Это второй худший результат среди команд «Большой шестерки» (у «Тоттенхэма» — 40).

Команда, которая пытается играть во владение мячом, остается уязвимой для контратак. Плюс голкипер Кепа Аррисабалага провел сезон взлетов и падений. Возможно, главная причина заключается в том, что Лэмпард никогда не проводил серьезную ротацию в обороне.

Сезар Аспиликуэта — лидер команды по проведенным минутам в АПЛ. Кроме того, оборонительный полузащитник Н'Голо Канте был здоров только на протяжении половины сезона, а центральный защитник Антонио Рюдигер еще меньше. Казалось бы, это давало возможности Томори, Кристенсену и Курту Зума, однако защитная линия не была стабильно сформированной весь сезон.

«Манчестер Сити»

Сезон 2019-2020: второе место в АПЛ (2,04 очка за матч)

«Манчестер Сити» в сезонах 2017-2018 и 2018-2019 представил две наиболее доминирующие команды в истории АПЛ. Прошлогодний «Ливерпуль» был третьей самой доминирующей командой в двух из трех показателей (по разнице мячей, ожидаемым голам и набранным очкам), но не смог выиграть титул.

Главная сила: они все еще «Ман Сити»

С точки зрения xG «Сити» 2019-2020 был хуже своих предшественников, но незначительно. В сезоне 2018-2019 их xG составлял 1,76, в сезоне 2019-2020 — 1,65, а теперь упал до 1,63. Однако если в предыдущих сезона «Ман Сити» набирал в чемпионате 100 и 98 очков, то теперь темп «Сити» позволяет им рассчитывать примерно на 77. Если раньше они набирали в среднем 2 очка в играх, в которых разница между командами составляла 0-1 гола, то теперь лишь 1,6 очка. Защита команды стала хуже, но команде также не везло в определенной степени.

Что касается атаки, то Кевину Де Брюйне — 28 лет, а Рахиму Стерлингу — 25, они все еще в расцвете сил. И легенды Серхио Агуэро и Давид Сильва стареют (второй покинет команду), то 22-летний Габриэл Жезус и 19-летний Фил Фоден только набирают обороты.

Главное беспокойство: неопределенность

«Сити» создавал больше шансов, чем в свои титульные годы, и позволял меньше создавать соперникам. Однако если они позволяли наносить соперникам 2,2 удара, то теперь 3,2, а xG соперников вырос с 0,7 до 1,1. Соперники стали получать более реальные шансы, особенно в контратаках, и нет объяснения, почему. Центральный защитник Эмерик Ляпорт — лучший игрок этой команды, когда он здоров. Но в этом году он был едва здоров. А полузащитнику Фернандиньо, которому приходится играть в обороне, 34 года. Правда, он был стар и в прошлом сезоне.

У «Сити» больше неопределенности, чем объяснений. Если УЕФА оставит в силе отстранение «Ман Сити», или если даже сократит его до одного года, все равно возникает ряд вопросов — сколько денег клуб может потерять? Придется ли им сокращать расходы? Будут ли звезды пытаться покинуть команду? Захочет ли уйти Пеп? (Окей, он вроде не собирается уходить).

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Кроме того, «Сити» приближается к возрастной проблеме. Фернандиньо будет 35, Николасу Отаменди — 33, Агуэро — 32, Кайлу Уокеру, Илкаю Гюндогану и Рияду Марезу — по 30. Сложно будет освежить состав, если у вас внезапно будет куда более ограниченный бюджет.

Пока мы не получим ответы на все эти вопросы, невозможно понять, что будет с чемпионской гонкой АПЛ в следующем сезоне.

«Ливерпуль»

Сезон 2019-2020: первое место в АПЛ (2,83 очка за матч)

Несмотря на разочарование от последних нескольких недель перед остановкой сезона («Ливерпуль» впервые проиграл в АПЛ, выбыл из Кубка АНглии и Лиги чемпионов за короткое время) все же большая часть этого сезона выглядит мечтой. Если сезон уже завершен, то «красные», скорее всего, все же получат свой первый титул в лиге за 30 лет, а если продлится, то почти наверняка установят новый рекорд по очкам в АПЛ. И дома, или на стадионе, но фаны «Ливерпуля» точно будут праздновать это.

Главная сила: менеджмент

Главный тренер команды Юрген Клопп является одним из лучших специалистов в своем деле на протяжении большей части этого столетия. Немногие способны сочетать его тактические навыки с его личными качествами, позволяющими находить контакт с игроками.

Но здесь, когда мы говорим о «менеджменте», имеется ввиду немного другое. Мы много говорили о игроках, которые добираются до своего пике, и «Ливерпуль» — лучший пример того, как это может повлиять на команду. Состав команды был медленно спроектирован так, чтобы максимально большое количество игроков достигли своего пика одновременно. 75% минут в АПЛ провели игроки в возрасте 25-29 лет. Это не только самый высокий показатель в АПЛ, но и второй среди 98 команд из пятерки топ-дивизионов Европы (только «Вольфсбург» был выше, что не очень помогло им).

«Ливерпуль» не только собрал невероятную коллекцию талантливых игроков (Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане в атаке, Джордан Хендерсон, Джоржиньо Вейналдум, Фабиньо и Алекс Окслейд-Чемберлен в центре, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александр-Арнолд и Джо Гомес в обороне, Алиссон в воротах), но также сумел получить самые лучшие версии всех этих игроков одновременно (им всем от 26 до 29, кроме Гомеса и Трента). И к тому же они еще и играют в стиле, который максимизирует большинство их навыков. Это чудо менеджмента.

Игроки «Ливерпуля» globallookpress.com

Главное беспокойство: время и удача

Чудом также является то, что «Ливерпуль» прошел большую часть сезона без травм. Фортуна была более благосклонна к «красным», чем к кому-либо еще — это остается правдой, даже если вы признаете роль травмы Алиссона в вылете команды из Лиги чемпионов. Но, вероятно, так не может длиться всегда. Также не всегда команда сможет побеждать в близких матчах. Если в прошлом сезоне в ничейных матчах или матчах, в которых команда побеждала с разницей в 1 мяч, «Ливерпуль» набирал 2,06 очка, то в этом невероятные 2,87. Кроме того, ожидаемая разница мячей команды (+1,12) была не так высока, как реальная (+1,55).

Статистически «Ливерпуль» выглядит как претендент на титул и потенциальный чемпион, но не как рекордсмен турнира. Но, конечно, это не должно приуменьшить разма чемпионской вечеринки команды.

Но если в следующем сезоне «Ливерпуль» также будет распределять игровое время между своими футболистами, то доля минут, которая приходится на игроков в возрасте 25-29 лет, снизится с 75% до 60% в следующем году. Вейналдуму и Хендерсону в следующем сезоне исполнится 30 лет, а ван Дейку и Фирмино — через сезон. «Ливерпулю» придется принимать непростые решение касательно игроков, которые проходят свой пик. А это тот случай, когда легче сказать, чем сделать. 0