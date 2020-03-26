На пути к серебру. Бразилия — Голландия. ЧМ-1998

Вспоминаем о том, как бразильцы прошли Голландию, выиграв серию пенальти на стадионе «Велодром».

Еще раз оказались слабее Бразилии

Далеким летом 1998 сборная Бразилии снова выбила Голландию, которую еще не обязывали называть Нидерландами, из стадии плей-офф Чемпионата мира. Вновь болельщики в оранжевом вынуждены были наблюдать за тем, как их команда прощается с мечтами о финале.

Переживания поклонников «апельсинов» оказались куда сильнее простых фанатских эмоций, так как годами ранее бразильцы вышвырнули голландцев из четвертьфинала ЧМ-1994, который в итоге они выиграли. Чуть позже СМИ скажут, что Нидерланды выступили здорово, возможно, даже лучше соперников, но судьба распорядилась так, чтобы финалист определился в серии пенальти, которую оранжевые провалили.

Как начиналась игра?

Поединок в Марселе не был перестрелкой, которой ждала Бразилия, однако, как действующие чемпионы мира, они обязаны были подстраиваться под любой сценарий встречи. Удивительно, что в таком матче с громкими фамилиями публика увидела лишь два гола аж до конца дополнительного времени.

Подопечные Марио Загалло начали осторожно, слегка с браком в защите. Действующие чемпионы старались неспешно наращивать темп через фланг Роберто Карлоса, однако, все попытки заканчивались ничем. Первый серьезный момент пришел на 15 минуте. После классной передачи Леонардо Роналдо вышел на ворота голландцев, но благодаря Коку угроза миновала.

В дальнейшем бразильцы контролировали мяч на своей половине поля и пытались что-то придумать впереди. Но защита соперников редко допускала ошибки и мало что позволяла. Владение ради владения, перепасовки и частые жесткие столкновения стали причиной недовольного свиста 54 тысяч зрителей на «Велодроме».

Во второй половине первого тайма команда Гуса Хиддинка вспомнила и про собственную игру впереди. Контрвыпады оранжевых выглядели опасно, передачи в адрес Патрика Клюйверта и его попытки забить не позволяли защите «избранных» чувствовать себя спокойно. Время начало идти к перерыву, а кроме полумоментов и ударов по ногам не было ничего. Первый тайм закончился ровно так, как и начался. На табло нули. Под гул трибун коллективы ушли в раздевалку.

После перерыва все изменилось

Бразилия — Голландия. Чемпионат мира 1998

Старт вторых 45 минут начался с неожиданного. В самом дебюте Бразилия открывает счет. И делает это Роналдо после шикарной передачи Ривалдо, которая застала оборону оранжевых врасплох. А девятый номер желто-синих закрыл мяч корпусом, вышел на ударную позицию и направил круглого между ног Ван дер Сару. Такое начало обещало зрителям интересное продолжение.

После того как счет был открыт, оба коллектива выглядели уже лучше. Битва двух команд все реже точилась в середине поля, сборные стали чаще создавать моменты, можно сказать, что во второй половине встреча проходила на ответных курсах. Пока футболисты атаки придумывали как бы забить, вратари делали все, чтобы подобного не произошло.

Голландцы были близки к тому, чтобы сравнять счет раньше, чем это случилось. Франк де Бур в одном из эпизодов нанес удар головой с близкого расстояния, но Клаудио Таффарел спас бразильцев. Не менее активным в нападении у коллектива Гуса Хиддинка был и Патрик Клюйверт, который по ходу поединка неоднократно пристреливался головой.

И делал это форвард не зря. На 87 минуте он добился своего. Рональд де Бур получил мяч на правом фланге и сделал очередную подачу на Патрика. Клюйверт перепрыгнул защитников и послал круглого в цель. За три минуты до конца основного времени «апельсины» установили равенство в счете.

Дополнительное время и серия пенальти

В овертайме голландцы уже не думали о нападении. Они продолжали бить по ногам Роналдо, а сама Бразилия имела несколько хороших возможностей, чтобы отличиться. Забивать могли «избранные» не раз, однако, Эдвин ван дер Сар был непоколебим. В дополнительное время голкипер сохранил свои ворота сухими и путевка в финал должна была разыгрываться в серии пенальти.

Исполнить 11-метровые удары со стороны бразильцев взялись, конечно же, Роналдо, а также Ривалдо, Эмерсон и Дунга. Все четыре выстрела с точки получились идеальными. Никто из игроков не смазал. И даже Ван дер Сар был бессилен в попытках помочь своей команде.

Первым же в составе Нидерландов решился бить Франк де Бур. Защитник сделал разбег и мощно всадил мяч в левый угол. Вторым от оранжевых вызвался пробивать Деннис Бергкамп. Нападающий не подвел, его гол не позволил бразильцам повести в серии.

После удара Бергкампа свой мяч забил Эмерсон, а дальше в дело вступил вратарь Клаудио Таффарел. Благодаря блестящим действиям на ленточке он потащил третий пенальти в исполнении голландцев. Тогда голкипер вышел победителем из дуэли с Коку.

Настала очередь Бразилии. К точке подошел Дунга, сделал длинный разбег, после чего он плотно пробил в верхний угол. Такой расклад не давал «апельсинам» возможности смазать следующую попытку. С 11 метров пошел решать Рональд де Бур. К сожалению для фанатов Голландии, он тоже не сумел переиграть Таффарела. Клаудио совершил второй сейв подряд и вытащил серию пенальти. Чуть позже окрыленный успехом вратарь скажет, что высшие силы ему помогли это сделать.

Высшие были силы или нет, но сборная Бразилии во второй раз выбила оранжевых из плей-офф. В непростом матче, в котором соперник ничем не уступал, все решилось в пользу «избранных» лишь по пенальти. После поединка один из лучших футболистов в составе желто-синих Ривалдо скажет, что в некоторых отрезках матча они, как и оппоненты, боялись идти вперед, поэтому дело дошло до серии 11-метровых ударов.

Бразильцы находились в предвкушении последней битвы. Их соперником должен был стать победитель пары Франция — Хорватия. Восьмого июля будет известно, что дубль Тюрама вывел коллектив Эме Жаке в финал. И в главном матче на «Стад де Франс» хозяева турнира впервые в истории запомнятся публике, как победители Чемпионата мира. 0