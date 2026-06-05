В пятницу, 5 июня, сборная Беларуси сыграет против сборной Сирии в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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Стартовые составы команд

Беларусь: Лапоухов, Печенин, Гоманов, Калинин, Волков, Лисакович, Селява, Эбон, Морозов, Шуманский, Концевой.

Сирия: Аль-Шакир, Фака, Ханан, Аль-Асвад, Амин, Осман, Абрахам, Саббаг, Рамадан, Ганум.

Беларусь

Белорусы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе. При этом Беларусь в 6 матчах отбора набрала всего 2 очка. Команда отличилась лишь 4 забитыми мячами. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Белорусы переиграли Армению (2:1). До того команда расправилась с Кипром (1:0). А вот до того «сябры» подписали мирное соглашение с Грецией (0:0). В пяти своих последних матчах Беларусь добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Белорусы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила два раза подряд. Причем Беларусь исторически удачно противостоит Сирии. В единственном очном поединке трехлетней давности команда победила сирийцев (1:0).

Сирия

Сирийцы не квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы. Причем Сирия на 2 зачётных балла отстала от второй позиции. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. Сирийцы уверенно одолели Афганистан (5:1). До того команда с боем уступила марокканцам (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с Палестиной (0:0). При этом Сирия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Сирийцы нынче выглядят относительно монолитно. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими оппонентами. При этом Сирия имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 2 гола за матч. Команда имеет в своём составе довольно качественных атакующих исполнителей. Да и в трёх своих последних поединках она пропустила всего 2 мяча.

Личные встречи

За всю историю команды провели между собой 1 матч, в 2022 году в товарищеской игре сборная Белоруссии победила сирийцев со счетом 1:0.

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