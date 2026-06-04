прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 3.00

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Беларусь и Сирия. Начало игры — в 19:00 мск.

Беларусь

Турнирное положение: Белорусы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.

При этом Беларусь в 6 матчах отбора набрала всего 2 очка. Команда отличилась лишь 4 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Белорусы переиграли Армению (2:1).

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До того команда расправилась с Кипром (1:0). А вот до того «сябры» подписали мирное соглашение с Грецией (0:0).

В пяти своих последних матчах Беларусь добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Белорусы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила два раза подряд.

Причем Беларусь исторически удачно противостоит Сирии. В единственном очном поединке трехлетней давности команда победила сирийцев (1:0).

Сирия

Турнирное положение: Сирийцы не квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Сирия на 2 зачётных балла отстала от второй позиции. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Сирийцы уверенно одолели Афганистан (5:1).

До того команда с боем уступила марокканцам (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с Палестиной (0:0).

При этом Сирия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Сирийцы нынче выглядят относительно монолитно. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими оппонентами.

При этом Сирия имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 2 гола за матч.

Команда имеет в своём составе довольно качественных атакующих исполнителей. Да и в трёх своих последних поединках она пропустила всего 2 мяча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Сирия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Беларусь заметно прибавила под руководством Гончаренко, да и оппонент не столь стабилен.

3.00 Победа Беларуси Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч Беларусь — Сирия позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа Беларуси за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.20 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Беларусь — Сирия принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Ничья за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдет