5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Беларусь и Сирия. Начало игры — в 19:00 мск.
Беларусь
Турнирное положение: Белорусы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.
При этом Беларусь в 6 матчах отбора набрала всего 2 очка. Команда отличилась лишь 4 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Белорусы переиграли Армению (2:1).
До того команда расправилась с Кипром (1:0). А вот до того «сябры» подписали мирное соглашение с Грецией (0:0).
В пяти своих последних матчах Беларусь добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: Белорусы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила два раза подряд.
Причем Беларусь исторически удачно противостоит Сирии. В единственном очном поединке трехлетней давности команда победила сирийцев (1:0).
Сирия
Турнирное положение: Сирийцы не квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Сирия на 2 зачётных балла отстала от второй позиции. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Сирийцы уверенно одолели Афганистан (5:1).
До того команда с боем уступила марокканцам (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с Палестиной (0:0).
При этом Сирия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Сирийцы нынче выглядят относительно монолитно. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими оппонентами.
При этом Сирия имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 2 гола за матч.
Команда имеет в своём составе довольно качественных атакующих исполнителей. Да и в трёх своих последних поединках она пропустила всего 2 мяча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Сирия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: Беларусь заметно прибавила под руководством Гончаренко, да и оппонент не столь стабилен.
Ставка: Победа Беларуси за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Сирия пропустила два мяча в трёх своих последних поединках
- «Сябры» не проигрывают 4 матча кряду
- Беларусь победила 2 раза кряду
- Белорусы пропустили всего один раз в 3 своих последних поединках
- «Сябры» заметно прибавили под руководством Виктора Гончаренко